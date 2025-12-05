ÅÏ²ÅÌÓ¿¥³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÀôËÌ·´Ãé²¬Ä®Ãé²¬Ãæ2ÃúÌÜ23-21¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ ±ÑÉÒ)¤Ï¡¢30Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ­¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ô¥¿¥¬ー¥É75¡×¤ò2025Ç¯12·î9Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë°Â¿´¤È²÷Å¬¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½À­µÛ¿åËÉ¿å¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£


ÃËÀ­ÍÑ¥Ô¥¿¥¬ー¥É100´°À®²èÁü


¢£³«È¯ÇØ·Ê

¥È¥¤¥ì¸å¤Î¤·¤º¤¯Ï³¤ì¤Ï¼ã¤¤Êý¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬Ìµ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹Åù¤¬¸¶°ø¤Ç¼ã¤¤Êý¤Ç¤â¥È¥¤¥ì¸å¤Î¤·¤º¤¯Ï³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥º¥Ü¥ó¤Þ¤ÇÀ÷¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¤ªÇº¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤º¤¯Ï³¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÇò¤¤¥º¥Ü¥ó¤ËÀ÷¤ß½Ð¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÎ¢ÌÌ¤Î¥·ー¥È¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¡¢75～100cc¤ò´ÊÃ±¤ËµÛ¿å¤·À÷¤ß½Ð¤·¤ò¥¬ー¥É¤¹¤ëÆüËÜ½é¢¨¤Î¡Ö¥Ô¥¿¥¬ー¥É¡×¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥¿¥¬ー¥É¡×¤Ï¡¢¾¯¤·¤ÎÏ³¤ì¤Ç¤âµÛ¿å¤·¡¢Â®´¥¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç³°¤ËÀ÷¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÞÏÀÇ¨¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£


¡ö¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÉôÊ¬

µÛ¿åÂ®´¥¡¦¾Ã½­¤ËÍ¥¤ì½­¤¤¤¬ÉÕ¤­¤Ë¤¯¤¤¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£


¡ö»ÈÍÑÍÑÅÓ

¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÇ¢¤â¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Íú¤­¤¿¤¯¤Æ¤âÍú¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Çò¤¤¥º¥Ü¥ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍú¤±¤Þ¤¹¡£


¡öÎà»÷ÉÊ¤È¤Î°ã¤¤

Îà»÷ÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤¢¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥É¤ÈÈæ¤Ù¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¯¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥É¤ÏÀö¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï²¿²ó¤âÀö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£


¡ö»ÈÍÑÊýË¡

ÄÌ¾ïÍú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÆâÂ¦¤Ë¡¢µÛ¿å¥Ñ¥Ã¥ÈÎ¢ÌÌ¤Î»æ¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¥·¥ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¡ö¼êÆþ¤ì¤Î»ÅÊý

ÄÌ¾ï¤ÎÀöÂõÊª¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÀöÂõ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£(½ÀÆðºÞ¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤ÎµÛ¿åµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹)



¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§

ÉáÃÊÍú¤­¤Ê¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ô¥¿¥¬ー¥É75¤òÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¢¤â¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¿å¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã½­¤¹¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Î¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ¢¤â¤ì¥Ñ¥ó¥Ä¤òÇã¤¦¤Î¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¶áÇ¢¤â¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥º¥Ü¥ó¤Þ¤ÇÀ÷¤ß½Ð¤·±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Çº¤ß¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¤Ë¥×¥é¥¹¸ÔÉôÊ¬¤ÎÅÁ¤¨Ï³¤ì¥·ー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µÛ¿åÎÌ¤¬°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¤·°Â¿´ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£


1. ¾¦ÉÊÎ¢ÌÌ¤Î»æ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¤¯¤ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÅ½¤ë¤À¤±¤Ç´°À®

2. µÛ¿å¡¦Â®´¥À­ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ ― Æü¾ï¤ÎÉÔ°Â¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤ò¼Â¸½

3. Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤ä¤µ¤·¤¤»ÅÍÍ ― ÉáÃÊ¤´»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÅ½¤ë¤À¤±

¡¡ ¢¨¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥Ü¥¯¥µー¥¿¥¤¥×Ë¾¤Þ¤·¤¤

4. °Â¿´¤ÎµÛ¿åÎÌ ― ÉáÃÊÍú¤­¤Ê¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÅ½¤ë¤À¤±A¥¿¥¤¥×¤Ç75cc¡¢B¥¿¥¤¥×¤Ç100cc¤ÎµÛ¿åÎÌ

5. °Â¿´¤Î¾Ã½­ ― ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢½­¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã½­

6. ÉáÃÊ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÅ½¤ë¤Î¤Ç¤Ð¤ì¤Ë¤¯¤¤


¥Ô¥¿¥¬ー¥É100¡¡µÛ¿åÎÌ¥¤¥áー¥¸


¡ã¥Ô¥¿¥¬ー¥É100¤ÎÅ½¤êÊýÆ°²è¡ä

https://youtube.com/shorts/I5BL2ch9KtA


¡ã¥Ô¥¿¥¬ー¥É75¤ÎÅ½¤êÊýÆ°²è¡ä

https://youtube.com/shorts/QLnsmikm0pg


¡ã¥Ô¥¿¥¬ー¥É30¤ÎÅ½¤êÊýÆ°²è(½÷À­ÍÑ)¡ä

https://youtube.com/shorts/dMt9sDdu0wU



¢£È¯Çä³µÍ×

¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ô¥¿¥¬ー¥É75¤È100

¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Õ¥êー

¥«¥éー¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡¥°¥ìー¡¡¥Í¥¤¥Óー

ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ É½ÌÌ¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó

¥¿¥¤¥×¡¡¡¡¡¡¡§ A¥¿¥¤¥×¡¡Á°ÉôÊ¬¤Î¤ß(75cc)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ B¥¿¥¤¥×¡¡Á°ÉôÊ¬¡Ü¸ÔÉôÊ¬ÅÁ¤¨Ï³¤ìµÛ¿å¥·ー¥ÈÉÕ(100cc)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ C¥¿¥¤¥×¡¡¸ÔÉôÊ¬(25cc)

²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ A¥¿¥¤¥×(ËÜÂÎ)¡¡1,650±ß(ÀÇ¹þ)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ B¥¿¥¤¥×(ËÜÂÎ¡Ü¸Ô)¡¡2,530±ß(ÀÇ¹þ¤ß)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ C¥¿¥¤¥×¡¡(¸ÔÉôÊ¬¤Î¤ß)¡¡1,320±ß(ÀÇ¹þ¤ß)

È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î9Æü

ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§ ¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://watakakeori.jp/products/pitaguard75


¢¨½÷À­ÍÑ¥Ô¥¿¥¬ー¥É30¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÛ¿åÎÌ¤Ï30cc¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

½÷À­ÍÑ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é https://watakakeori.jp/products/pitaguard30



¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«

Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡Ö·ò¹¯¡¦²÷Å¬¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤ÈËþÂ­¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Û

¡¦ÃËÀ­ÍÑ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÍÑ»æ

¡ãÃËÀ­ÍÑÇ¢¤â¤ì¥¢¥ó¥±ー¥È¡ä

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0cTkS_aE3jTagkGdztwoA7OJJNTmyWlo5AE04RD9uNnAg7w/viewform


¡¦½÷À­ÍÑ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÍÑ»æ

¡ã¡Ö40～80Âå½÷À­¤ÎÀ¸³è¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¡ä

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuhRjXuXu8TPiDwChzmhW6Dpm3VKfNAA6j2UuaTm2KJDvlZQ/viewform



¢£²ñ¼Ò³µÍ×

ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ ¢©595-0812¡¡ÂçºåÉÜÀôËÌ·´Ãé²¬Ä®Ãé²¬Ãæ2ÃúÌÜ23-21

ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÏÊÕ ±ÑÉÒ

ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ ¾¼ÏÂ28Ç¯9·î7Æü(ÁÏ¶È122Ç¯)

»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1,000Ëü±ß

Tel¡¡¡¡ ¡§ 0725-33-3101

Fax¡¡¡¡ ¡§ 0725-33-3102

URL¡¡¡¡ ¡§ https://watakakeori.jp/

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥¤¥ó¥Êー¤È¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤È²ð¸îÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä


¥Ï¥ê»Ò¸¤¥í¥´

¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û

ÅÏ²ÅÌÓ¿¥³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌÁë¸ý

TEL¡§0120-452-071