¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶  ÎÉÏº¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ ½ã¶â¥³¥¤¥ó¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 

    

¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤»¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢2026Ç¯¤Î½Õ¤Ë°úÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¡£

¤½¤Î»Ñ¤òºÇ¹âÉÊ°Ì.9999¤Î½ã¶â¤Ë¤¦¤Ä¤·¤¿ËÜÊª¤Î¶â²ß¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¥­¥åー¥È¤Ê¥³¥¤¥ó¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¹âÅÙ¤ÊÃòÂ¤µ»½Ñ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥×¥ëー¥Õ²ßÌÌ¤Ë¤Ï¥Ïー¥È¤ò·Áºî¤Ã¤¿¥ê¥Ü¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¤òÊú¤­¤·¤á¤ëÀ©Éþ»Ñ¤Î¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

ºÙ¤ä¤«¤Ê¥ì¥êー¥Õ¡Ê±úÆÌ¡Ë¤â¸«»ö¤Ê¶â²ß¤Ï·ê¤ò³«¤±¤¿¤ê²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç18¶â¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥»¥Ã¥È¡£

¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂç¤­¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥Á¥«¥ó¤â18¶âÀ½¤Ç¡¢âÁ¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áõ¤¤¤ò¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë½ã¶â¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¤È°ì½ï¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ±¤¯Âç¿Í¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤¹¡£


Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤Ë¡Äê²ßÊ¾¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¥³¥¤¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¾ÚÌÀ½ñ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

 

2025Ç¯12·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢PREMICO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¾¦ÉÊÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://iei.jp/ksn-cp/ 

¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂç¤­¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ë¤Ï¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¥×¥é¥¹¡£

¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¼ó¥Á¥ãー¥ë¥º£³À¤¡Ê±Ñ¹ñ¹ñ²¦¡Ë¤Î¾ÓÁü¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

 


¸ø¼°¥í¥´¤È¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Å¸¼¨ÍÑ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£

Å¸¼¨ÍÑ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÆó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢½ã¶â¥³¥¤¥ó¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤È¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±Ç¤¨¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£

Å·ÌÌ¤Ë¶â¿§¤Î¸ø¼°¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼ý¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Â£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£



¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¿·´´Àþ  ½ã¶â¥³¥¤¥ó¥Ú¥ó¥À¥ó¥È 

²Á³Ê  ¡§199,800±ß¡ÊÀÇ¹þ219,780±ß¡Ë 

È¯¹Ô¸ÂÄê¿ô¡§2025ÅÀ

È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë

¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê

È¯Çä¸µ¡§¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò PREMICO¡Ê¥×¥ì¥ß¥³¡Ë

URL ¡§https://iei.jp/ksn-cp/

(c) 2025  SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663635 / JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ

 

¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ

¡ã¶â²ß»ÅÍÍ¡ä

ÉÊ°Ì.9999¶â¡¡¥×¥ëー¥ÕÉÊ¼Á¡¡³ÛÌÌ10¥É¥ë*¡¡Ä¾·ÂÌó13.92¥ß¥ê¡¡1/25¥ª¥ó¥¹¡ÊÌó1.2¥°¥é¥à¡Ë¡¡

È¯¹Ô¡§¥¯¥Ã¥¯½ôÅçÀ¯ÉÜ¡¡

È¯¹Ô¿ô 2025ÅÀ¡¡

È¯¹ÔÇ¯ 2025Ç¯¡¡

*¥¯¥Ã¥¯¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥É¥ë  ÃòÂ¤¡§¥Þ¥¤¥äー¥ºÂ¤Ê¾½ê¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë

 

¡ã¥Ú¥ó¥À¥ó¥È»ÅÍÍ¡ä

ºà¼Á¡§

¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¡á¶â²ß¡ÊÉÊ°Ì.9999¡Ë¡¡

¥Õ¥ìー¥à¡¦¥Ð¥Á¥«¥ó¡á18¶â¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É1ÀÐ¡ÊÌó0.01£ã£ô¡Ë¡¡

¥Á¥§ー¥ó¡á24¶â»Å¾å¤²¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥°¡¦¥·¥ë¥Ðー¡Ê925¶ä¡Ë¡¡

¡ü¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¡á½Ä20.5¡ß²£14.5¡ß¸ü¤µ5mm¡¡¥Á¥§ー¥ó¡áºÇÄ¹45cm¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡¡

¡üÆüËÜÀ½¡¡

 

¡ãÅ¸¼¨¥¹¥¿¥ó¥É»ÅÍÍ¡ä

¡üºà¼Á¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¡

¡ü¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý9.5¡ß±ü¹Ô¤­5.2¡ß¹â¤µ16.2cm

¡üÆüËÜÀ½

 

¢£PREMICO¡Ê¥×¥ì¥ß¥³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

PREMICO ¤Ï¡¢¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¸ÂÄêÈÇ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç

¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Ì´¤ä´¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê

ÊõÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

PREMICO ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://iei.jp/premico/

 

¢£²ñ¼Ò³µÍ×

²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò

½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÅìÆüÊëÎ¤5-7-18 ¥³¥¹¥â¥Ñー¥¯¥Ó¥ë

ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸¶ ÎÉÏº

Àß Î©¡§¾¼ÏÂ57Ç¯(1982Ç¯)9·î1Æü

»ñËÜ¶â¡§100,000Àé±ß

£Õ£Ò£Ì¡§http://iei.co.jp

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä

 

¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

¡ã¾¦ÉÊÆâÍÆÅù¡ä ¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-989-808(9:30～17:00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ)

¡ã¤´ÃíÊ¸ÀìÍÑÈÖ¹æ¡ä ¥Õ¥êー¥³ー¥ë¡§0120-247-417(6:00～21:00¡¿ÌµµÙ)

¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ëµ­ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç

¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨À½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤Ï¡¢²þÎÉ¤Î¤¿¤á°ìÉôÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨¸ÂÄê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£