¥½¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKEM¡×¤È¡Öniko and ...¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à12/5È¯Çä¡ª
¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKEM(¥±¥à)¡×¡£
2025Ç¯Autumn / Winter Collection¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤êKEM MARKET¡¢¡Öniko and ...¡×°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢and ST (¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£)¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡£
KEM_1
25AW collection¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥í¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤äÀ¸ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Õー¥Ç¥£ー¤¬2¼ïÎà¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢£KEM¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)10¡§00～
ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¡§KEM MARKET¡¢¡Öniko and ...¡×¹ñÆâ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Öniko and ...¡×³¤³°¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and ST
KEM MARKET OFFICIAL WEB STORE
http://shop.kem.tokyo/
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏÈ¯ÇäÆü¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎOPEN»þ´Ö¤è¤êÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥¢¥¤¥Æ¥àÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦KEM¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Õー¥Ç¥£ー(BLACK)size¡§M¡¿L¡¡\7,700(ÀÇ¹þ)
¡¦KEM¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Õー¥Ç¥£ー(GREEN)size¡§M¡¿L¡¡\7,700(ÀÇ¹þ)
¤Þ¤¿¡¢KEM MARKET¤Ç1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ç10,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡ª(ÀÇ¹þ¡¦¼ê¿ôÎÁ´Þ¤Þ¤º)
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§KEM MARKET¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
¢¨µì¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Î¹ØÆþ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁÌµÎÁ¤Ï2025Ç¯12·î5Æü(¶â)10»þ°Ê¹ß¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öniko and ...¡×¹ñÆâ¼è°·Å¹ÊÞ
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë°°ÀîÀ¾¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿å¸ÍÆâ¸¶¡¿¥³¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£¡¿¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë±©À¸¡¿¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂô¡¿¤é¤é¤Ýー¤ÈTOKYO-BAY¡¿TOKYO¡¿Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡¿²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ー¡¿¥Æ¥é¥¹¥âー¥ë¾ÅÆî¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·³ãÆî¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÇò»³¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹ÃÉÜ¾¼ÏÂ¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¥Ê¥´¥ä¥Éー¥àÁ°¡¿mozo¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£¡¿¤é¤é¤Ýー¤È°¦ÃÎÅì¶¿¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÄÅÆî¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÀî¡¿¤é¤é¤Ýー¤È¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£¡¿¤¯¤º¤Ï¥âー¥ë¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë»ÍÛêÆí¡¿¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥É¥¦¥ß¥¨¡¿¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬¡¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¼¯»ùÅç
¢£¡Öniko and ...¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öniko and ...¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä»¨²ß¡¢²È¶ñ¡¢°û¿©¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Èstyle editorial brand¡É¤Ç¤¹¡£¼ÂÍÑÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«¥æー¥â¥¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ³°¤Ê¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¤Ë¡È¤Ç¤¢¤¦¡É¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡È¤Ë¤¢¤¦¡É¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢20～30Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ147Å¹ÊÞÅ¸³«(2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¡¢WEB¥¹¥È¥¢¤ò´Þ¤à)¡£
