2025Ç¯¤ËÁÏ¶È95¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー PARIS MIKI¤«¤é¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öby eye¡Ê¥Ð¥¤ ¥¢¥¤¡Ë¡×¤¬¥íー¥ó¥Á
¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¡¢¸÷¤¬½É¤ë¡£¨¡¨¡ Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ by eye.2025Ç¯¤ËÁÏ¶È95¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー PARIS MIKI¤Ï¡¢¡È¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤è¤êÁ°¸þ¤¤ÇË¤«¤ÊÁªÂò¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öby eye¡Ê¥Ð¥¤ ¥¢¥¤¡Ë¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Öby eye¡×¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤òÃ±¤Ë»ëÎÏ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î·Ê¿§¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ï¤é¤«¤¯À°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈÂÎ¤Î°ìÉô¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤òµ¯ÅÀ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¡È¸÷¡É¤ò´§¤·¤¿¥·¥êー¥ºÌ¾¤Ç¤¹¡£
¸÷¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÉáÊ×Åª¤Ê¸¶Íý¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò»Ï¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ä±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤Ç¡Ö¸÷¡×¤òÉ½¤¹Á´11¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¸÷¤Ï¡¢À¤Âå¤â¡¢¿Í¼ï¤â¡¢¹ñ¶¤âÄ¶¤¨¤ÆÅù¤·¤¯ÆÏ¤¯¤â¤Î¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥ºÌ¾¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÉ½¾ð¤òÌä¤ï¤º´ó¤êÅº¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥àー¥É¡£ ²áÅÙ¤Ê¼çÄ¥¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥ìー¥à¤Î¥Þ¥Ã¥È¤«¤é¥·¥¢ー¤Ø¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¡¢ ¥Æ¥ó¥×¥ë¤ÎÆâÂ¦¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÇÈÌæ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢É¡¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿±ÑÊ¸»ú¤Ê¤É¡¢ ¡È¤è¤¯¸«¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯¡É Á¡ºÙ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò¿ï½ê¤ËÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à³Ú¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾ ¡Öby eye¡× ¤Ï¡¢¤½¤Î¶Á¤¤Ë¡Ö»ëÀþ¡×¡Ö¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¹¤®¤º¡¢¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾Çò¤ò»Ä¤·¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤»ë³¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Æü¤Î¼«Ê¬¤È¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤µ¤·¤¯½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡£¤½¤ì¤¬ ¡Öby eye¡×¤Ç¤¹¡£
1st Collection Lineup
lumiere¡Ê¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡Ë
¥á¥¿¥ëÀ½¤ÎÈý¥Ñー¥Ä¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ö¥íー¥â¥Ç¥ë¡£¥Ö¥íー¤Î¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¥·¥§¥¤¥×¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤«¤éÂ¸ºß¤¹¤ë±ýÇ¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
ljus¡Ê¥æ¥¹¡Ë
¥á¥¿¥ë¥Õ¥ìー¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂÀ¤á¤Ê¥ê¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¥·¥§¥¤¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥·ー¥È¾õ¤Î¥Á¥¿¥ó¤ò¥×¥ì¥¹¤ÇÈ´¤¯¼êË¡¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
licht¡Ê¥ê¥Ò¥È¡Ë
¥ー¥Ûー¥ë¥«¥Ã¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥ê¥à¤ä¥ì¥ó¥º¥·¥§¥¤¥×¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎ¤¬½À¤é¤«¤ÊÂ¤·Á¤Î¤¿¤á¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤òÁª¤Ð¤º³Ý¤±¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
roshanee¡Êरोशन/¥íー¥·¥Ëー¡Ë
¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈºÙ¿È¤Ê¥ê¥à¤¬Á¡ºÙ¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥á¥¿¥ë¥â¥Ç¥ë¡£Âç¤¤á¤Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¤Î¥ì¥ó¥º¥·¥§¥¤¥×¤Ï¡¢º£¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Hikari¡Ê¸÷/¥Ò¥«¥ê¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¥·¥§¥¤¥×¤¬¡¢¥×¥ìー¥ó¤«¤Ä¥¯¥êー¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¥ê¥à¤ä¥ì¥ó¥º¥·¥§¥¤¥×¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎ¤¬½À¤é¤«¤ÊÂ¤·Á¤Î¤¿¤á¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤òÁª¤Ð¤º³Ý¤±¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
lampu¡Ê¥é¥ó¥×¡Ë
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥â¥Ç¥ë¡£¥ê¥à¤ËÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
luz¡Ê¥ëー¥¹¡Ë
1980Ç¯Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥°¥·¥§¥¤¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡£¥è¥í¥¤¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥Æ¥ó¥×¥ë¤ò·Ò¤°¥Ñー¥Ä¡Ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬²¼Êý¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
anh sang¡Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¡Ë
1990Ç¯¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¯¥¿¥ó¥°¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥á¥¿¥ë¥Õ¥ìー¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂÀ¤á¤Ê¥ê¥à¼þ¤ê¤Ç¡¢¥·¥ãー¥×¤ÊÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤ò±é½Ð¡£¥·ー¥È¾õ¤Î¥Á¥¿¥ó¤ò¥×¥ì¥¹¤ÇÈ´¤¯¼êË¡¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
fos¡Ê¦Õ¦Øς/¥Õ¥©¥¹¡Ë
¥Îー¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ç³Ý¤±¤³¤Ê¤»¤ë¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¥ªー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÉ½¸½¡£
light¡Ê¥é¥¤¥È¡Ë
¥ì¥ó¥º¤¬¾åÊý¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£¥«¥éー¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ljos¡Ê¥èー¥¹¡Ë
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ì¥ó¥º¤ò°Ï¤¦¥ê¥à¤¬Ìµ¤¤¥ê¥à¥ì¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£´é¤ÎÉ½¾ð¤ò¼×¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¤Ê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
by eye overview¡Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡Ï±Ñ¡§by eye / ÏÂ¡§¥Ð¥¤ ¥¢¥¤¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Î¼è°·Å¹ÊÞ¡ÏÁ´¹ñ¤ÎPARIS MIKIÅ¹Êß¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Î1st collection ·¿¿ô¡Ï11·¿20SKU¡Ê7·¿¥Á¥¿¥ó¥Õ¥ìー¥à / 4·¿¥¢¥»¥Æー¥È¥Õ¥ìー¥à¡Ë¡ÎInstagram¡Ï @by_eye_official
About PARIS MIKI
〝¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥È¥¥á¥¡×¤È¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¡×¤ÎÁÏÂ¤¤ÇÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥óºî¤ê¤ò〟ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¬¥Í¡¢ÊäÄ°´ï¤ª¤è¤Ó¤½¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¼ç¤Ë¼è¤ê°·¤¦¥Á¥§ー¥ó¡£½¾Íè¤Îµ¬³Ê²½¤µ¤ì¤¿¥ì¥®¥å¥éー¥Á¥§ー¥ó¤Î³µÇ°¤òÂÇÇË¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤äÃÏ°è¤Ë¤ª¹ç¤ï¤»¤·¤¿¡Ö¥È¥¥á¥¡×¤ò´¶¤¸¤ëÍÍ¡¹¤ÊÅ¹ÊÞ¤ä¡¢¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ëÎÏÂ¬Äê¡¦´ã¶ÀÄ´À°¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£URL¡§ https://www.paris-miki.co.jp/
¡Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ê¥ß¥ ¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥êー¥³ー¥ë : 0120-199-101¼õÉÕ»þ´Ö 11:00～17:00¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËµÙ¤ß