¤ï¤º¤«5Æü¤ÇÌÜÉ¸¶â³ÛÆÍÇË¡£ ¡ÈÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡É¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¥Ô¥¶¤¬¡¢CAMPFIRE¤Ë¤ÆÌÜÉ¸¶â³ÛÃ£À®
¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥Õ¥êー¤ÊÊÆÊ´¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡ÖPLANTLY¡Ê¥×¥é¥ó¥È¥êー¡Ë¡×¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëBIOREX¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÆÁ±Ê °Âµª¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎCAMPFIRE¤Ë¤Æ¡¢¡ÈÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡É¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Ô¥¶¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤·¡¢¸ø³«¸å5Æü´Ö¤ÇÌÜÉ¸¶â³Û50Ëü±ß¤òÁá´üÃ£À®¡¢±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー38Ì¾¤Î±þ±ç¹ØÆþ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£CAMPFIRE¤Ë¤Æ¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ë¤òÀßÄê¤·¡¢2025Ç¯12·î31Æü(¿å)¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£URL¡§https://camp-fire.jp/projects/888049
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡¢·ò¹¯¡¢ÈþÍÆ¡¢½¡¶µÅªÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¿©¡×¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëÆüËÜ¡£ÊÆÊ´¤È¿¢ÊªÁÇºà¤Î¤ß¤Çºî¤ë¥ô¥£ー¥¬¥óÎäÅà¥Ô¥¶¡ÖPLANTLY¡×¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¡¦Íñ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡¦Æ°ÊªÀ¡¦Çòº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡¢¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À0¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡¦pHÄ´À°ºÞ¡¦ÁýÇ´ºÞÉÔ»ÈÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÈÌ¤Íè¤Î°Â¿´¥Ô¥¶¡É¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¡¢¥Ï¥éー¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¿©Âî¤ò°Ï¤á¤ë¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê±þ±ç¥³¥á¥ó¥È
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ô¥¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤¯¤Î¤ò²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¦¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÖÃ¯¤â¤¬²æËý¤»¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿©¡×¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ë¤â°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¦·ò¹¯Åª¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ô¥¶¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ËÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ½Ð¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Î¥Ô¥¶¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤¤¤¿¤é²ÈÂ²¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤Î°Â¿´¥Ô¥¶¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤·¤Þ¤¹¡ª¡¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤ä¥¹¥Èー¥êー¤òÆÉ¤ó¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¿©¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡¦ÉáÃÊ¤Ï¿©»ö¤Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ô¥¶¤À¤±¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£Plantly¤ÎÃÂÀ¸¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¥ô¥£ー¥¬¥ó¡¦¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡¦¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¥¼¥í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±þ±ç¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡¦¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÀ¤³¦´Ñ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢°ìÌÜ¸«¤Æ¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÅà¸Ë¤Ë¾ïÈ÷¤Ç¤¤ë¡È°Â¿´¤Î¤´Ë«Èþ¡É¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡¦Ì¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¿©¡×¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é»Ù±ç¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥ê¥¿ー¥ó¾ðÊó
¡ÚÃ±ÉÊ¡§³Æ3,000±ß¡¦Á÷ÎÁ¹þ¤ß¡Û
ºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¢Æ¦Æý¥Áー¥º¤Î¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡¢¤¤Î¤³¤È¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¡¢¥Ê¥¹¤È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢ー¥¿¡Ê¿ÉÌ£¤¢¤ê¡Ë¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¾Æ¤¥«¥ìー¡ÊÃæ¿É¡¦ÍÄ»ùÈó¿ä¾©¡Ë¡¢±þ±ç¥áー¥ë¤Î¤ß¤Î¥³ー¥¹¤«¤é1¤ÄÁªÂò¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¡Û
9,000±ß¡ÊÁá³ä¡¿¸ÂÄê50¡Ë¡§Âç¿Íµ¤4¼ï¥»¥Ã¥È¡Ê¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡¿¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¡¿¾Æ¤¥«¥ìー¡Ë10,000±ß¡§Âç¿Íµ¤4¼ï¥»¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê2,000±ßOFF¡Ë
¡Ú±þ±ç¡Û
10,000±ß¡§¸Ä¿Í¥¹¥Ý¥ó¥µー¡ÊBIOREX¸ø¼°HP¤ËÌ¾Á°·ÇºÜ¡¦1Ç¯´Ö¡Ë10,000±ß¡§¤ªÎé¤Î¤ª¼ê»æ¡ÊÍ¹Á÷¡Ë
¡Ú´ë¶È¸þ¤±¥¹¥Ý¥ó¥µー¡Û
100,000±ß¡§´ë¶È¥¹¥Ý¥ó¥µー¡ÊHP¤Ë´ë¶ÈÌ¾¤È¥ê¥ó¥¯·ÇºÜ¡¦1Ç¯´Ö¡Ë200,000±ß¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë¶È¥¹¥Ý¥ó¥µー¡ÊÌ¾¾Î¡¦¥ê¥ó¥¯¡¦200Ê¸»ú¾Ò²ðÊ¸·ÇºÜ¡Ë300,000±ß¡§¥´ー¥ë¥É´ë¶È¥¹¥Ý¥ó¥µー¡Ê200Ê¸»ú¾Ò²ðÊ¸¡Ü¾¦ÉÊÈ¯Á÷»þ¤Î¥Á¥é¥·Æ±Éõ²Ä¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§ PLANTLY¥Ô¥¶È¯Çä´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)～2025Ç¯12·îËöÈÎÇäÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ Áá³ä6,500±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä¥ëー¥È¡¡¡¡¡§ ±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹CAMPFIRE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÄó¶¡URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://camp-fire.jp/projects/888049/view
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
BIOREXÂåÉ½¼«¿È¤Î½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÎ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿©¤ÎÎÏ¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ó¡¢ÄÉµá¤¹¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤¬¥¢¥È¥ÔーÂÎ¼Á¤Ç¾®Çþ¤äÍñ¤òÈò¤±¤ë¿©»ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤â²ÈÂ²¤â¾Ð´é¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©Âî¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢PLANTLY¥Ô¥¶¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£PLANTLY¥Ô¥¶¤Ï¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡¦¥ô¥£ー¥¬¥ó¡¦¥Ï¥éー¥ëÂÐ±þ¤Ç¡¢¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡¦Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÊÆÊ´¤È¿¢ÊªÁÇºà¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ä¿©¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢À©¸Â¤Î¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Æ±¤¸¥Æー¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ó¤Ç°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Ç°ì¤«¤é¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¥Ô¥¶¤òºî¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤È¼ê´Ö¡¢¤µ¤é¤Ë°ÂÁ´ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£PLANTLY¥Ô¥¶¤Ï¡Ö¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡×ÎäÅà¥Ô¥¶¤Ç¡¢ËÌ¶å½£¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÍýÇ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¶È¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Ì¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËËÜÊª¤ÎÌ£¤È°Â¿´¤Ê¿©¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
¥Ö¥é¥ó¥É¡§BIOREX¡Ê¥Ó¥ª¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÆÁ±Ê °Âµª½êºßÃÏ¡¡¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶èÂçÎ¤¸Í¥Î¾å2-5-18ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2015Ç¯10·îhttps://biorex.jp/