¡ãSHIPS any¡äÇÐÍ¥¤ÎÊ¼Æ¬¸ù³¤¤µ¤ó¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ ¥Û¥ê¥ÇーWEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØHOLIDAY WISH LISTs¡¾2025 WINTER ISSUE¡¾¡Ù¤ò12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ã¥×¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§¸¶ Íµ¾Ï¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¤â¡É »÷¹ç¤¦Éþ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ÖSHIPS any¡Ê¥·¥Ã¥×¥¹ ¥¨¥Ë¥£¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¡ØHOLIDAY WISH LISTs¡¾2025 WINTER ISSUE¡¾¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¡¢¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊ¼Æ¬¸ù³¤¤µ¤ó¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Öº£¡¢³ð¤¨¤¿¤¤¡×¤³¤È¤È¤Ï¡©ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤Þ¤¿¡¢SHIPS anyÅ¹ÊÞ¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ë¸ÂÄêÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÇÐÍ¥¡¡Ê¼Æ¬ ¸ù³¤¤µ¤ó
±Ç²è¡Ø¸Þ²¯±ß¤Î¤¸¤ó¤»¤¤¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡¢¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ãー¡Ù¡ÊEX¡Ë¤Î¥«¥Ê¥í¡¿¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥´ー¥ë¥ÉÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸Þ½½ÍòÉ×ºÊ¤Ïµ¶ÁõÂ¾¿Í¡Ù¡ÊTX¡Ë¡¢¡Ø»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡Ù¡ÊYTV¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2026Ç¯1·î¥¹¥¿ー¥È²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¡¡µÈÅÄ Èþ·î´î¤µ¤ó
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºÇ¿·ºî¤Ë±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ªー¥ë¡¦¥°¥êー¥ó¥º¡Ó¡Ù(1/16¸ø³«)¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ1·î´ü¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡Ù¡¢WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù(2/15～ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®) ¡¢ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥êー¥º2nd Vol.3 ¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù(5/5～Á´¹ñ6¥õ½ê¤Ë¤Æ¾å±é)¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ã´ü´Ö¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡äÅ¹ÊÞ¤Ç¥®¥Õ¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£Â£¤ê¼ê¤â¼õ¤±¼è¤ëÁê¼ê¤â»×¤ï¤º´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ã¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ä¡Ènahe¥À¥¤¥¢¥êー¡É ¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡É ¤òSHIPS any¤Î³ÆÅ¹¤Ë¤Æ¡¢\15,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£SHIPS any¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡È SHIPS any ¡Ê¥·¥Ã¥×¥¹ ¥¨¥Ë¥£¡Ë¡É ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¤â»÷¹ç¤¦Éþ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡È¾¯¤·¤Î¤¤¤¤¤³¤È¡É¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥·¥Ã¥×¥¹¤¬±Ê¤¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿DNA¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¥ª¥È¥Ê¤«¤é¥³¥É¥â¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¡¦WEB SITE¡§https://www.shipsltd.co.jp/label/shipsany/¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/ships_any_official¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥Ã¥×¥¹¤Ï1975Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢1952Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÅìµþ¡¦¾åÌî¤Î¥¢¥á²£¤Ç³«Å¹¤·¤¿¡Ö»°±º¾¦Å¹¡×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢1970Ç¯¤Ë²°¹æ¤ò¡Ö¥ß¥¦¥é¡×¤È²þ¤á¡¢Í¢Æþ¥«¥¸¥å¥¢¥ë°áÎÁÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1975Ç¯¤Ë¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¥ß¥¦¥é¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢SHIPS¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖMIURA & SONS ½ÐÃ«Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£1977Ç¯¤Ë¤ÏÂè°ì¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖSHIPS ¶äºÂÅ¹¡×¤ò³«Å¹¤·¡¢1987Ç¯¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ã¥×¥¹¡×¤Ø¤ÈÁÈ¿¥¤ª¤è¤Ó¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¡¢2025Ç¯¤ËÀßÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖStylish Standard¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤È¥·¥Ã¥×¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤È¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHIPS¡¢SHIPS any¤Î2¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥á¥ó¥º¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¢¥¥Ã¥º¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÈÉþ¾þ»¨²ß¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢SHIPS ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£