¡Ú12/11(ÌÚ)ÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô¡Û´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬AI¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ´Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç½Ð²ñ¤¦¡ØOMIAI IMIZU¡Ù¤ò³«ºÅ
¡ÖÆ¯¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±°°æ °ìÊ¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÉÙ»³¸©¼Í¿å»ÔÆâ¤Ë¤Æ¡Ö´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë!?¡ØOMIAI IMIZU¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È³ØÀ¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òAI¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¾ò·ï¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÁ°¤Ë³Ø⽣¡¦´ë¶È¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¡ÊAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡Ë¡×¤ËÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¸¡º÷¤ò¤¢¤¨¤ÆÇÓ½ü¤·¡¢´ë¶ÈÌ¾¤âÉú¤»¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤È¤ËÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¢£¡ØOMIAI IMIZU¡Ù³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¼Í¿å»Ô¤Ç¤Ï¡¢20ºÐ～29ºÐÀ¤Âå¤Î¼óÅÔ·÷Åù¤Ø¸þ¤±¤¿Å¾½ÐÄ¶²á¤ÎÆ°¤¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö½¢¿¦´ü¡×¤Ç¤¢¤ë20～24ºÐ¤Ç¤ÏÅ¾½Ð¼Ô¤Î¿ô¤¬Å¾Æþ¼Ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨½¢¿¦´ü¤Î¼ã¼Ô¤¬¼Í¿å»Ô¤ÇÆ¯¤¯ÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢³ØÀ¸¤¬¿¨¤ì¤ë½¢¿¦¾ðÊó¤¬ÃÎÌ¾ÅÙ¤äÂÔ¶ø¤Ê¤É¤Î¡É¾ò·ïÌÌ¡É¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼Í¿å»ÔÆâ¤Ë¤Æ¡ÖÃÏ°è´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë!?¡ØOMIAI IMIZU¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»öÁ°¤Î²ÁÃÍ´Ñ¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶È¤¬¾ò·ïÌÌ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÉÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤è¤ê°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÀÜÅÀÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¾È¡§ÎáÏÂ7Ç¯3·î¡Ö¼Í¿å»Ô¿Í¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×
¢£¡ØOMIAI IMIZU¡Ù¤ÎÆÃÄ§
¡ØOMIAI IMIZU¡Ù¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¾ò·ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤äÆ¯¤Êý¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³ØÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÇÆ¯¤¯²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²ÁÃÍ´Ñ¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¡ÖAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë³ØÀ¸¡¦´ë¶ÈÁÐÊý¤¬»öÁ°¤ËÅ¬À¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÀ¤Î¹â¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤¬Áª¤ó¤À¡ÈÁêÀ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î´ë¶È¡É¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤»¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡¢³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢³ØÀ¸¤¬µá¤á¤ë´ë¶ÈÁü¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤äºÎÍÑ³èÆ°¤Ë³è¤«¤»¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸Â¦¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢¿ô»ú¤ä¾ò·ï¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡ÖÊ¸²½¡×¡Ö¼ÒÉ÷¡×¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ÃÏ°è´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤Ç·Ò¤¬¤ë¡ª¡©¡ØOMIAI IMIZU¡ÙÆü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯ 12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë 18»þ～19»þ30Ê¬²ñ¾ì¡§Switch IMIZU¡¡¢©939-0341 ÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô»°¥±£²£¶£°£² ¥¢¥ë¡¦¥×¥é¥¶¾®¿ù 2³¬¼çºÅ¡§¼Í¿å»Ô¡Ê¼Í¿å»Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ë¶¦ºÅ¡§¼Í¿å»Ô³Ø½¬¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹MOKUMOKU¡¿³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ª»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¡¦´ë¶È¡§¼Í¿å»Ô¤Ç¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃÏ°è´ë¶È¡ÊÄê°÷10¼Ò¡Ë¡¦³ØÀ¸¡§¼Í¿å»Ô¤Ç¤Î½¢¿¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë2027Ç¯ÅÙÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³Ø¡¦ÀìÌç¡¦Ã»Âç¡¦¹âÀìÀ¸¡ÊÄê°÷30Ì¾¡Ë
¢£¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
18:00¡¡³«²ñ°§»¢18:05¡¡¼ñ»ÝÀâÌÀ¡Ê5Ê¬¡Ë18:10¡¡¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö´ë¶È¤ÎËÜ²»¡¦³ØÀ¸¤ÎËÜ²»¡×¡Ê20Ê¬¡Ë18:30¡¡Âè1²ó ¸òÎ®²ñ¡Ê25Ê¬¡Ë18:55¡¡Âè2²ó ¸òÎ®²ñ¡Ê25Ê¬¡Ë19:20¡¡30ÉÃPR¡Ê10Ê¬¡Ë19:30¡¡ÊÄ²ñ¤Î¸ÀÍÕ¡Ê5Ê¬¡Ë19:35¡¡¥Õ¥êー¸òÎ®²ñ¡Ê10Ê¬¡Ë
¢£¿½¤·¹þ¤ß
´ë¶È¡¦³ØÀ¸¤¤¤º¤ì¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://forms.gle/o4A7qKVbQkhLRxew6
¢£¼Í¿å»Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ê°¦¾Î¡§Switch IMIZU¡Ë
Switch IMIZU¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¤¥ß¥º¡Ë¤Ï¡¢»ÔÆâÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤ä»ÔÆâ¹âÅù¶µ°éµ¡´ØÅù¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤Îµ¯¶È¡¦ÁÏ¶È»Ù±ç¡¢¤½¤Î³ØÀ¸¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤Î¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÇº¤ß¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë²¿²ó¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¡¦¥×¥é¥¶¾®¿ù2³¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.big-advance.site/c/138/2075
◾️¼Í¿å»Ô³Ø½¬¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹ MOKUMOKU
¼Í¿å»Ô³Ø½¬¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹MOKUMOKU¤Ï¡¢¹âÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î³ØÀ¸¤ä´ë¶È¤Î¿Í¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ç³Ø½¬¤ä¸òÎ®¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëSwitch IMIZU¤ÎÎÙ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£Ê¿ÆüÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ï¸òÎ®¤ä´ë¶È¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÁêÃÌ¤¬µ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë³ØÀ¸¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬ºßÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ÔÆ±»Î¤äÃÏ°è´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤ÈÄ©Àï¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤È¤Ï
½¢³è¥é¥¸¥ª¤¬³«È¯¤·¤¿¡È²ÁÃÍ´Ñ½Å»ë·¿¡É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶ÈÁÐÊý¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÂÐÏÃ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ëºÎÍÑ»Ù±ç¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ª
¡ÖÆ¯¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£2022Ç¯1·î¤ËÉÙ»³¸©¤ÇÁÏ¶È¡£ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤È´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¹ÔÀ¯¤Î¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë»ö¶È¤â¼Â»Ü¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ç¤ÎÃÏÊý²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°ìÊý¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÈ¼«»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì±´Ö¤À¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏÊý³ØÀ¸¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¤½¤ÎÆÈ¼«À¤«¤é·Ð»º¾Ê¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤È¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ç¤ÎÎ¾¼´¤ò¶¯¤ß¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ªÂåÉ½¡§±°°æ°ìÊ¿½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¾åÈÓÌî20-6ÀßÎ©¡§2022Ç¯1·î11Æü»ñËÜ¶â¡§3,500Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡ËHP¡§https://www.shukatsuradio.com/