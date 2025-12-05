¡ÚTOKAI RADIO¡ÛÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÁª¼ê¤é¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖLive Dragons¡ª¡×Players¡Ç Week
TOKAI RADIO¤Ï¡¢12·î8Æü(·î)¤«¤é12Æü(¶â)¤Î¡ÖLive Dragons¡ª¡×(·îÍËÆü17»þ15Ê¬～18»þ00Ê¬/²ÐÍËÆü～¶âÍËÆü17»þ15Ê¬～19»þ00Ê¬)¤ò¡ÖPlayers¡Ç Week¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥ー¥Þ¥ó¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤òÁ÷¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê³¨ÇÏ¤ä¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê1½µ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£DJ¤Ï¡¢Ê¿¾¾È¼¹¯¡£
12/8(·î)～12/12(¶â)¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤òºÌ¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬ËèÆüÅÐ¾ì
¡ÖPlayers¡Ç Week¡×½éÆü¤Î12·î8Æü(·î)¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ¤¬À¸½Ð±é¡£ÂÇÅÀ²¦3²ó¡¢ÄÌ»»307ËÜÎÝÂÇ¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÃæÅÄ¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë¡£12·î9Æü(²Ð)¤Ï¡¢¥ëー¥ー¥¤¥äー¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐ°ËÍºÂÀ¤È¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬À¸½Ð±é¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤äºÇÂ¿¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢·ãÆ°¤Î1Ç¯¤òËÜ²»¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£12·î10Æü(¿å)¤Ï¡¢ºå¿À¤«¤é°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ÎÈÄ»³Í´ÂÀÏº¡¦»³ËÜÂÙ´²¤¬À¸½Ð±é¡£¤È¤â¤Ë½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òµÏ¿¤·¤¿2¿Í¤Î¶»Ãæ¤ËÇ÷¤ë¡£12·î11Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¶¶ËÜÐÒ¼ù¤ÈÆ£Åè·ò¿Í¤¬À¸½Ð±é¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ä¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°Æþ¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Î12·î12Æü(¶â)¤Ï¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ò¸£°ú¤·¤¿¾¾ÍÕµ®Âç¤¬À¸½Ð±é¡£µ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤ÈFA¸¢¹Ô»È¡¦»ÄÎ±¤Î·èÃÇ¡¢¤½¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê³¨ÇÏ¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
¡ÖPlayers¡Ç Week¡×´ü´Ö¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥ºÍ¥¾¡¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥É¥éÆÃÀ½³¨ÇÏ¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¡¢ËèÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖLive Dragons¡ª¡×¤Î¸å¤ËÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ーNext¡×¡Ê12·î9Æü(²Ð)～12Æü(¶â)19»þ00Ê¬～21»þ00Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤È¡¢¡ÖLive Dragons¡ª¡×¤Î¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò2Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£https://www.tokairadio.co.jp/program/dragons/gutsnighter/Next2025.html
ËèÆü¡Ö°¦ÃÎ¸©»º¤³¤·¤Ò¤«¤ê 5kg¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
TOKAI RADIO¤Ï¡¢12·î6Æü(ÅÚ)¤«¤é12Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡ÖTOKAI RADIO Winter Special¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾ÝÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¡°¦ÃÎ¸©»º¤³¤·¤Ò¤«¤ê 5kg¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±þÊçÊýË¡¤ÏÈÖÁÈ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£¡ÖLive Dragons¡ª¡×¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿ーNext¡×¤È¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤Ê¤ê¡¢ÃêÁª¤ÇËèÆü1Ì¾¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¡£https://www.tokairadio.co.jp/sp/ws2025.html
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û¢£ÊüÁ÷¶É¡§TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )¢£ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Live Dragons¡ª(·îÍËÆü17»þ15Ê¬～18»þ00Ê¬/²ÐÍËÆü～¶âÍËÆü17»þ15Ê¬～19»þ00Ê¬)¢£Players¡Ç Week¡§2025Ç¯12·î8Æü(·î)～12·î12Æü(¶â)¢£DJ¡§Ê¿¾¾È¼¹¯¢£¥²¥¹¥È¡§¡¡12·î8Æü(·î)¡¡ÃæÅÄæÆ¡ÊÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºOB¡Ë¡¡12·î9Æü(²Ð)¡¡ÀÐ°ËÍºÂÀ¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¡ÊÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¡¡12·î10Æü(¿å)¡¡ÈÄ»³Í´ÂÀÏº¡¦»³ËÜÂÙ´²¡ÊÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¡¡12·î11Æü(ÌÚ)¡¡¶¶ËÜÐÒ¼ù¡¦Æ£Åè·ò¿Í¡ÊÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¡¡12·î12Æü(¶â)¡¡ ¾¾ÍÕµ®Âç¡ÊÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¡§ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¢£ÈÖÁÈX¡§@LiveDragons_929¢¨¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢ÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤Þ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë