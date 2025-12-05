ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò´ë¶È¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¡ª´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç´óÉí¼õÉÕ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁýÅÄ°ìºÈ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡× ¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´óÉí¥µ¥¤¥È¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÁ´ÃÏ°è¤Ë¼«¼çËÉºÒ²ñ¤òÀßÎ©¤·¡¢¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤¿ËÉºÒ³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¡×¤Î´óÉíÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´óÉíÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶áÇ¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¤ºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯²½¡¦·ã¿Ó²½¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¼«½õ¡¦¶¦½õ¡×¤Î¼èÁÈ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼¯¾Â»Ô¤Ç¤Ï¼«¼çËÉºÒ²ñ¤ÎÀßÎ©¤äÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤Î»Ù±ç¤ä»ÔÌ±¤Ø¤Î¸¦½¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈòÆñ½ê¤Î½¼¼Â¶¯²½¤äÃÏ°èËÉºÒ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Î¾Ò²ð¤È´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Î¤´¾Ò²ðËÌ¤ËÆü¸÷Ï¢»³¤òÎ×¤àËÌ´ØÅìÃæ±ûÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¡£»Ô°è¤ÎÌó7³ä¤ò»³ÎÓ¤¬Àê¤á¡¢±ü¿¼¤¤»³¡¹¤ò¸»¤È¤·¤¿´ö¶Ú¤â¤ÎÀ¶Î®¤òÍÊ¤¹¤ë¡¢¿å¤ÈÎÐ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆü¸÷¤Ø¤ÈÂ³¤¯³¹Æ»¡ÖÎãÊ¾»ÈÆ»¡×¤¬»ÔÃæ¿´Éô¤ò´Ó¤¯½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤È¶¦¤Ë±É¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åì¾ÈµÜ¤ÎÂ¤½¤±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿¦¿Í¤¬Â¿¤¯°Ü¤ê½»¤ó¤À¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Îµ»¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÄ¦¹ï²°Âæ¤Ï¡¢½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ê¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿º×¤ê¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢º£¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤«¤Ì¤Þ¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¡¢¤´»Ù±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¼¯¾Â»Ô¤Î¡Ö´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î´óÉíÂÐ¾Ý»ö¶È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÌÃÌ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏWEB¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Æ¤´ÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢§£±¡¡²Ô¤°ÃÏ°è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ê£±¡ËÃÏ°è´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¶¯²½¤Î¿ä¿Ê¡Ê£²¡ËÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¾¦¶È¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î¿¶¶½¡Ê£³¡ËÇÀÃÜ»ºÊª¤ÎÀ¸»º¿¶¶½¤Î¿ä¿Ê¡Ê£´¡ËÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ÈPR¡Ê£µ¡Ë¿¹ÎÓ¤Î»ý¤Ä¸ø±×Åªµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡¢·òÁ´¤Ê¿¹¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¡Ê£¶¡ËÌÚºà¤Î¼ûÍ×ÁÏ½Ð¤ÈÍøÍÑÂ¥¿Ê¡Ê£·¡Ë»º¶ÈÍÑÃÏ¤ÎÁá´ü³ÎÊÝµÚ¤Ó´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Î·ÑÂ³¼Â»Ü¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡Ê£¸¡ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¢§£²¡¡¼¯¾Â¤Ø¤Î¿·¤·¤¤¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ê£±¡Ë°Ü½»Äê½»¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤È¼õÆþ¤ìÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡Ê£²¡Ë»Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÈÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Ø¤Î¼èÁÈµÚ¤Ó»ÔÌ±¤Î¶¿ÅÚ°¦¤Î¾úÀ®¢§£³¡¡½Ð²ñ¤¤¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Î´õË¾¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡Ê£±¡Ë²ñ¤¤¤äÇ¥¿±¤Î´õË¾¤¬¼Â¸½¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ½Ð»º¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¡Ê£²¡Ë°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¡Ê£³¡Ë»Ò¤É¤â¤¬·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÊÝ°é¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡Ê£´¡Ë»ùÆ¸µÔÂÔÂÐºö¤ÈÍÜ°é»Ù±ç¢§£´¡¡¤Ò¤È¤¬½¸¤¦¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃÏ°è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ê£±¡ËÅÔ»Ôµ¡Ç½¤Î½¸ÀÑ¤È¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎºÇÅ¬²½¤Î¿ä¿Ê¡Ê£²¡Ë2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿ä¿Ê¡Ê£³¡Ëµ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¡Ê£´¡Ë±«¿åÂÐºö»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ËÉºÒ¡¢¸ººÒÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¡Ê£µ¡Ë¸ø¶¦ÍÑ²¼¿åÆ»¤ä¾ô²½Áå¤ò°ìÂÎÅª¤ËÀ°È÷¤·¡¢±ø¿å½èÍý¤ÎÌ¤ÉáµÚ¤ò²ò¾Ã¡Ê£¶¡ËÃÏ°èÆâ³°¤ÎÏ¢·È¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»Ï©¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¡Ê£·¡Ë¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ëÎÉ¹¥¤Êµï½»¶õ´Ö¤ÎÁÏ½ÐµÚ¤ÓÄê½»Â¥¿Ê¤Î»Ô³¹ÃÏ´ðÈ×À°È÷¡Ê£¸¡Ë³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢³Ø¤Ó¤ò³è¤«¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¡Ê£¹¡Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢»ÔÌ±¥¹¥Ýー¥Ä°Õ¼±¤Î¾úÀ®¡Ê10¡Ë´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎºÆÉ¾²Á¡¦È¯·¡¡¦Ëá¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë¥¹¥Èー¥êーÀ¤Î¤¢¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¡Ê11¡ËÁ°Æü¸÷¸©Î©¼«Á³¸ø±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Á³´Ä¶¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡¦±¿±Ä¡Ê12¡ËÀ¾ËÌÉôÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¸òÎ®µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¿å¸»ÃÏ°è¿¶¶½µòÅÀ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¡Ê13¡Ë²ÖÌÚ¥»¥ó¥¿ー¤Î¹¹¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡Ê14¡Ë·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î°Õ¼±ÉÕ¤±¤È¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ø¤Î¼èÁÈ¡Ê15¡Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ä¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¡Ê16¡ËÀ¸³èº¤µç¼Ô¡¦À¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀ°È÷¤ä»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Î¿ä¿Ê¡Ê17¡ËÁ´ÃÏ°è¤Ë¼«¼çËÉºÒ²ñ¤òÀßÎ©¤·¡¢¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤¿ËÉºÒ³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¡Ê18¡ËÁí¹çÅª¤Ê¼£¿åÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¢§£µ¡¡Â¿ºÌ¤Ê¿Íºà¤Î³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ê£±¡Ë»ÔÌ±¶¨Æ¯¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¡Ê£²¡ËÃÏ°è½»Ì±¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¼Â»Ü¤¹¤ë¼èÁÈ¤ÎÂ¥¿Ê¡Ê£³¡ËÂ¿ÍÍ¤Ê¹ñÀÒ¤äÊ¸²½¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬¶¦À¸¤¹¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¢§£¶¡¡¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÎÏ¤Ë¤¹¤ë¡Ê£±¡Ë¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¿ä¿Ê¡Ê£²¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¹ÔÀ¯±¿±Ä¤Î¿ä¿Ê¡Ê£³¡Ë¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Êhttps://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=09&lg_cd=09205
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉÕ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×
¡Ö´ë¤Õ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉÕ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î´óÉÕ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃµ¤·¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·èºÑ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¸ýºÂ¿¶¹þ¢¨¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¢¨¸ýºÂ¾ðÊó¡Ê¶ä¹ÔµÚ¤Ó¸ýºÂÈÖ¹æÅù¡Ë¤Ï¡¢´óÉÕ¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£https://kifuru.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2008Ç¯¤ËGLOBAL EC COMPANY(GEC)¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢°ÊÍè¡¢EC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·¼ÌØ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±¿±ÄÂå¹Ô¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¥âー¥ë¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎEC»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¤ä±Û¶EC¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤¦Ž¡¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁýÅÄ°ìºÈ¡Ú½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡Û¢©860-0833¡¡·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÊ¿À®3ÃúÌÜ23-30 4F¡ÚÀßÎ©¡Û2008Ç¯8·î1Æü¡ÚURL¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/¡ÚºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.cyber-records.co.jp/recruit_form