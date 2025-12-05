¥¢¥·¥¹¥È¡¢¡ÖZabbix¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢URL¡§ https://www.ashisuto.co.jp/ ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤ÊÀßÄê¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢Æ³Æþ¸å¤¹¤°¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥µー¥Ðー¤Î´Æ»ë¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëÅý¹ç´Æ»ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖZabbix¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊURL¡§ https://www.ashisuto.co.jp/product/category/system-management/zabbix/#appliance ¡Ë ¡ÊÄó¶¡¸µ¡§Zabbix Japan LLC¡Ë ¡×¤ò2025Ç¯12·î5ÆüÉÕ¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÅý¹ç´Æ»ë¥Äー¥ë¡ÖZabbix¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤«¤é¡¢¡Ê1¡Ë´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò´Þ¤á¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¡Ê2¡ËLinux´Ä¶¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀßÄê¤ä±¿ÍÑ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢¡Ê3¡Ë¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤«¤ÎÀÚ¤êÊ¬¤±¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖZabbix¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢Zabbix¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ä½é´üÀßÄê¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡¢¼þÊÕ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀßÄê¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¼Â»ÜºÑ¤ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Æ³ÆþÄ¾¸å¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥µー¥Ðー¤Î´Æ»ë¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëÅý¹ç´Æ»ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÃ±°ìÁë¸ý¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Î¸¶°øÀÚ¤êÊ¬¤±¤òÍÆ°×¤Ë¤·¡¢¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÌäÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖZabbix¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢Zabbix¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¹©¿ô¤ä±¿ÍÑÉé²Ù¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖZabbix¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡üÄó¶¡·ÁÂÖ
ÍøÍÑ´Ä¶¤ä´Æ»ëÂÐ¾Ý¤Î¹½À®¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡§ÊªÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢µ¡´ï¤È¤·¤ÆÄó¶¡¡¦²¾ÁÛ¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡§²¾ÁÛ´Ä¶¤ËÅ¸³«²ÄÇ½¤ÊOVA¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ÇÄó¶¡
¡ü¾ÜºÙURL
https://www.ashisuto.co.jp/product/category/system-management/zabbix/#appliance
¡üÄó¶¡²Á³Ê
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÉ¸½à¹½À®¡Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Î²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢ËÜÂÎ²Á³Ê¡§Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700¡¡550,000±ß¥µ¥Ýー¥È¡õ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡ÊÇ¯´Ö·ÀÌó¡Ë¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É for ¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ Zabbix¥µー¥Ðー 1Âæ¡¡1,210,000±ß½éÇ¯ÅÙ¤Î¹ç·×ÈñÍÑ¡§1,760,000±ß～¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÈñÍÑ¡§1,210,000±ß～¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¹½À®¤ä¾ÜºÙ¤ÏÍ×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡£
¢£¡ÖZabbix¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½ÑËÜÉô ¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×µ»½ÑÅý³çÉô¡¡²¬ÌîURL¡§ https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/zabbix.html
¢£¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§Á¾º¬¸¶¡¢²¬ÉôTEL¡§03-5276-5850URL¡§ https://www.ashisuto.co.jp/corporate/contact/press_room/ ¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡¢²Á³Ê¡¢»ÅÍÍ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£