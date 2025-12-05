ÄÁÐÔ¤Î¡ÖÅß¤òºÌ¤ëÇ®»ÝÌÍ¥Õ¥§¥¢¡×2·î28Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡¡Åß¤ÎÄêÈÖ¡¦Ä¶ÄÁÐÔÌÍ¡õ¿·¥á¥Ë¥åー¡¦ÀÄÜ¥Æùå¯ÌÍ¤¬ÅÐ¾ì¡ª½©¸ÂÄê¤Î¥ì¥Ðー2¾¦ÉÊ¤ÏÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤·ÑÂ³ÈÎÇä¤¬·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒÄÁÐÔ(ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¶¿å ±äÇ¯)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢Ä¾±ÄÁ´9Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÅßµ¨¸ÂÄê¡ÖÅß¤òºÌ¤ëÇ®»ÝÌÍ¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç®¡¹¤Î¤È¤í¤ßñ²¤ÇÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ëµ¨Àá¸ÂÄêÌÍ¡ÖÄ¶ÄÁÐÔÌÍ(900±ß¡¿ÀÇ¹þ990±ß)¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤´¤È°ì¿ÍÁ°¥·¥êー¥ºÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀÄÜ¥Æùå¯ÌÍ(1,100±ß¡¿ÀÇ¹þ1,210±ß)¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½©µ¨¸ÂÄê¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ë¥é¥ì¥Ð¤éー¤á¤ó¡×¡Ö¥ì¥Ð¤À¤±ßÖ¤á¡×¤ÏÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢12·î°Ê¹ß¤â·ÑÂ³ÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅßµ¨¸ÂÄê¡ÛÅß¤òºÌ¤ëÇ®»ÝÌÍ¥Õ¥§¥¢
¢£Åßµ¨¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¡ÖÅß¤òºÌ¤ë Ç®»ÝÌÍ¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú1¡ÛÄ¶ÄÁÐÔÌÍ(¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤é¤¤¤á¤ó)¡¿900±ß(ÀÇ¹þ990±ß) ÌÍÂçÀ¹¤ê¡Ü100±ß(ÀÇ¹þ110±ß)
¥¹ー¥×¤Þ¤ë¤´¤ÈÇ®¡¹¤È¤í¤È¤í¨¡¨¡¡£
¥¨¥Ó¡¦¥¤¥«¡¦¤¦¤º¤é¡¦ÌîºÚ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÃÀ½¤È¤í¤ßñ²¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÄÁÐÔÌÍ¤òÄ¶¤¨¤¿ÄÁÐÔÌÍ¡£
ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤Ç²¹¤«¤µ¤¬Â³¤¯¡¢Åß¤Ë¤³¤½¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤´ÇÈÄµé¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¡Ú2¡ÛÀÄÜ¥Æùå¯ÌÍ(¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¥¦¥¹ー¥á¥ó)¡¿1,100±ß(ÀÇ¹þ1,210±ß)
¿Íµ¤¤ÎÀÄÜ¥Æùå¯(¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¥¦¥¹ー)¤ò¡¢¤Þ¤ë¤´¤È°ì¿ÍÁ°¹ë²÷¤Ë¤Î¤»¤¿¥·¥êー¥ºÂèÆóÃÆ¡£
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¥Ôー¥Þ¥ó¤ÈÆÚÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¥¹ー¥×¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¹á¤ê¡¦Ç®¤µ¡¦»Ý¤µ¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ë¡£
¥Ë¥é¥ì¥Ð¤éー¤á¤ó¤ËÂ³¤¯¡¢ÄÁÐÔ¤ÎßÖ¤áµ»½Ñ¤¬¸÷¤ëÅß¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¢£½©´ü¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥ì¥Ðー¤¬¹¥¤¤Ã¡ª¡×2¾¦ÉÊ¤Ï·ÑÂ³ÈÎÇä
½©µ¨¸ÂÄê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿2¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤12·î°Ê¹ß¤â·ÑÂ³ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ðー¤Î»ÝÌ£¡¦¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¦¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¡ÖÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÄÁÐÔ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç½é¤Î´ü´Ö±äÄ¹ÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤·ÑÂ³¡ª¡Û¥ì¥Ðー¤¬¹¥¤¤Ã¡ª2ÉÊ
¡Ú1¡Û¥Ë¥é¥ì¥Ð¤éー¤á¤ó¡¿1,100±ß(ÀÇ¹þ1,210±ß) ÌÍÂçÀ¹¤ê¡Ü100±ß(ÀÇ¹þ110±ß)
¥Ë¥é¥ì¥ÐßÖ¤á°ì¿ÍÁ°¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¹ë²÷¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡£
¥ì¥Ðー¤Î»ÝÌ£¡¢¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¡¢Íñ¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡Ö¤¦¤Þ¤µ¥Áー¥Èµé!!¡×¤ÎËþÂ´¶¡£
¡Ú2¡Û¥ì¥Ð¤À¤±ßÖ¤á¡¿500±ß(ÀÇ¹þ550±ß) Äê¿©¥»¥Ã¥È¡Ü280±ß(ÀÇ¹þ308±ß)
²¿¤âÂ¤µ¤Ê¤¤¨¡¨¡¥ì¥Ðー¤À¤±¡£
ÌîºÚ¤ò¤¢¤¨¤ÆÆþ¤ì¤º¡¢¥ì¥ÐーËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤À¤±¤ò°ú¤½Ð¤¹¡È¥ì¥Ðー¹¥¤ÀìÍÑ¡É¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£Åß¤Ë´ò¤·¤¤¡È¥¹¥¿¥ß¥ÊÊäµë¡É¨¡¨¡¥ì¥Ðー¡¦ÀÄÜ¥Æùå¯¤Î±ÉÍÜ¸ú²Ì¤Ë¤âÃíÌÜ
Åß¾ì¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Èè¤ì¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¤µ¨Àá¡£ÄÁÐÔ¤ÎÅßµ¨¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö²¹³è¡×¤È¡Ö¥¹¥¿¥ß¥ÊÊäµë¡×¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡üÀÄÜ¥Æùå¯¡§ÌîºÚ¡ßÆù¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹
¥Ôー¥Þ¥ó¡¦¤¿¤±¤Î¤³¡¦ÆÚÆù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¶ñºà¤¬´¨¤¤»þ´ü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ì¥Ðー¤ÎÎÏ¡§Å´Ê¬¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á
ÉÏ·ìÍ½ËÉ¡¦ÈèÏ«²óÉü¡¦ÌÈ±Ö¶¯²½¤ËÌòÎ©¤Ä¥¹¥¿¥ß¥Ê¿©ºà¤Î²¦ÍÍ¡£
ÆÃ¤ËÅß¾ì¤ÏÅ´Ê¬¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ÎÀÝ¼è¤¬É÷¼ÙÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ë¥é¤È¤ÎÁêÀ¤ÏºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°
¥Ë¥é¤Î¥¢¥ê¥·¥ó¤¬¥ì¥Ðー¤ÎÅ´Ê¬µÛ¼ý¤ò¹â¤á¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤Î²¹¤Þ¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡Ö¥Ë¥é¥ì¥Ð¡×¤Ï±ÉÍÜ³ØÅª¤Ë¤âÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä
2025Ç¯12·î1Æü(·î)～2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä¡¡ÄÁÐÔÄ¾±Ä9Å¹ÊÞ
ÇðÆüÎ©ÂæÅ¹(ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÆüÎ©Âæ1-2-55)
ÇðÅì¸ýÅ¹(ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÇð1-7-1 DayOne¥¿¥ïー1F)
ÇðÀ¾¸ýÅ¹(ÀéÍÕ¸©Çð»Ô°°Ä®1-10-3 ¸¶¥Ó¥ë1F)
ÇðÆ£¥öÃ«Å¹(ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÆ£¥öÃ«¿·ÅÄ67)
¾¾¸Í¸Å¥öºêÅ¹(ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¸Å¥öºê2546)
ÊÆËÜÃÄÃÏÁ°Å¹(ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»ÔÊÆËÜ2163-2)
±º°ÂÅ¹(ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔËÌ±É1-16-24)
ÀÐ²¬Åì¸÷ÂæÅ¹(°ñ¾ë¸©ÀÐ²¬»ÔÅì¸÷Âæ3-10-16)
¼è¼êÅ¹(°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô·¬¸¶770-1)
Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¡§ https://www.chinrai.jp/location.html
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÄÁÐÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È1928Ç¯(¾¼ÏÂ3Ç¯)¡£90Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÃæ²ÚÎÁÍý¥Á¥§ー¥ó¡£¼«¼ÒÀ½ÌÍ½ê¤Ë¤è¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌÍÀ½Â¤¡¢Ä¾±Ä9Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¡¢À½ÌÍ²·¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö³¹¤Î¥éー¥á¥ó²°¤µ¤ó¡×¤«¤é¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤´¤Á¤½¤¦Ãæ²Ú¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÄÁÐÔ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¶¿å ±äÇ¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©274-0805¡¡ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÆóÏÂÅì6-21-5
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡§ 1928Ç¯(¾¼ÏÂ3Ç¯)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ÌÍÀ½Â¤¶È¡¦À½ÌÍ²·¶È¡¦Ä¾±Ä°û¿©¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.chinrai.jp/