²ñ°÷¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¡×Âè1¹æ¡¢³ËÍ»¹ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¡ÖHelical Fusion¡×¤Ë½Ð»ñ
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¡¦¥ì¥¤¥¿ー¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÆÃ²½¤·¤¿²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¡×Âè1¹æ¤ÎÊç½¸¤ò´°Î»¤·¡¢À¤³¦½é¤Î¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion¡Ê¥Ø¥ê¥«¥ë¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê³ËÍ»¹ç¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¼«µë¤ò¼Â¸½¤·¤¦¤ë¼¡À¤Âå¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤Æ¿·À¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë½ÅÅÀÅê»ñÂÐ¾Ý¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤â³«È¯¶¥Áè¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤¬¿·¤·¤¤Åê»ñµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦»º¶ÈÁÏ½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë±þ±ç¡¦´Ø¿´¤ÎÎØ¤ò¡¢¸Ä¿Í°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤â³ÈÂç¤µ¤»¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç´Ö¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤ò³èÍÑ
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¤ÎIPO¤òÌÜ»Ø¤¹À®Ä¹´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃÄêÌÃÊÁ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¿ôÇ¯°ÊÆâ¤ËIPO¤òÌÜ»Ø¤¹¥ß¥É¥ë¡¦¥ì¥¤¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¾å¾ìÁ°¤ËÅê»ñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Helical Fusion¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2030Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤¿¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò¿Ê¤á¤ë³ËÍ»¹ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¸Ä¡¹¿Í¤ÎÀ¸³è¤ËÌ¤Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¸Ä¿Í¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¥Ñー¥È¥Ê¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦½é¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤¹¤ëÃç´Ö¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤òÄÌ¤¸¤¿Ä´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä©Àï¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦´¶¤ÎÎØ¤ò³ÈÂç¤·¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤òÀ®Ä¹»º¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤°
¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅê»ñ¤·¤¿¸Ä¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤¼¤Ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Helical Fusion¤ÎÄ©Àï¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦´¶¤È±þ±ç¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊç½¸½ªÎ»¸å¡¢Helical Fusion¤Ï¡¢³ËÍ»¹çÏ§¤ÎºÇ½ÅÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹â²¹Ä¶ÅÁÆ³¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾ÚÀ®¸ù¤òÈ¯É½¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë³ËÍ»¹ç¤Î³«È¯¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¼Â¾ÚÁõÃÖ¡ÖHelix HARUKA¡×¤ÎÀ½ºî¡¦·úÀß¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÅê»ñ°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¸Ä¿Í¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ò¹ñÆâ¤ÎÀ®Ä¹»º¶È¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ÎÁªÂò»è¡¦¿·¤¿¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Helical Fusion¤Ø¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÀ¼¡§¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¾ÝÄ§
- ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤³¤á¤ÆÅê»ñ¤·¤¿¤¤
- ¼¡À¤Âå¤ÎÆüËÜ¡¢¿ÍÎà¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿
- À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
- ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤¼¤Ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- Helical Fusion¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿
- ¤Ê¤¼ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤â¤Ã¤È¤³¤ÎÎÎ°è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬Åê»ñ¤¹¤ë
¢¨°ìÉôÈ´¿è
¢£¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤Ø¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÀ¼¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Î´Ø¿´¹â¤¯
- ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¡£À§Èó¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Æ·ï¤ò°ú¤Â³¤¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ÆüËÜ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤ë
- ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎLP½Ð»ñ¤À¤È½Ð»ñÀè¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ê¤Î¤ÇÅê»ñÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤
- ÆüËÜ¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÎÉ¤¤°Æ·ï¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¨°ìÉôÈ´¿è
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ¸ý¹·ºÈ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂÀÍÛ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×
¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ç¤²¡¢Helical Fusion¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼Â¸½¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÁ´ÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤òºî¤ê¡¢¿Ê¤àÆ»¤Î¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿Ì¤Íè¤òÂ÷¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¶¦´¶¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¶âÍ»¤äÅê»ñ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶âÍ»¼êË¡¤òÁª¤Ó¡¢ºÇÅ¬¤Ê·Á¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÎÁªÂò»è¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò±þ±ç¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Á°¸þ¤¤ÇÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ò·èºö¤È¤·¤ÆÁÏ¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂè1¹æ¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Helical Fusion¤Î¥ê¥êー¥¹ :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000089262.html
¢£¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇÈÂ¿¹¾Ä¾É§¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢Helical Fusion¼Ò¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÆ»¤ò¤Ò¤é¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ËÍ»¹ç¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÅª¥Æー¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î±þ±ç¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤³¤½¡¢¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤Åê»ñ¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ëµ»½Ñ¤È»Ö¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸Ä¿Í¤¬¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Þ¤À¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ß¥É¥ë¡¦¥ì¥¤¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤¬ÆÏ¤¯¥ëー¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1¹æ¤Ç¤¢¤ëHelical Fusion¼Ò¤Ø¤ÎÅê»ñ¼Â¸½¤Ï¡¢¤½¤Î¹½ÁÛ¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬Ì¤Íè¤Î»º¶È¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òËÜµ¤¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Î½ÅÅÀÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë³ËÍ»¹ç¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¤Î¾Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë´ë¶È·²¤Ø¡¢¸Ä¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤È»ñ¶â¤¬ÆÏ¤¯´Ä¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤Ïº£¸å¤â¡¢Ä©Àï¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Ø¹¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ê¥Ã¥¸¡×¡ÖSkyDrive¡×¤ËÅê»ñÍ½Äê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÊç½¸Ãæ¡ª
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢°Ê²¼¤Î´ë¶È¤ËÅê»ñÍ½Äê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
- ¥Ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡Ä¼¡À¤Âå¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÄó¶¡
- ³ô¼°²ñ¼ÒSkyDrive¡Ê¥¹¥«¥¤¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¡Ä¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Î³«È¯¡¦À½Â¤
¤¤¤º¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤âÂÐÌÌ¿½¹þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤ËÅê»ñ²ÈÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤ä¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤ËÂÐÌÌ¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¿½¹þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¿½¹þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²ÈÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÅÐÏ¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åê»ñ²ÈÅÐÏ¿¤ä¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¤ò¸«¤ë :
https://next.ecrowd.co.jp/
¢£¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¡×¤È¤Ï
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¤ÎIPO¤òÌÜ»Ø¤¹À®Ä¹´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¡¢¥ß¥É¥ë¡¦¥ì¥¤¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍË¾¤Ê1¼Ò¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ò¹ñÆâ¤ÎÀ®Ä¹»º¶È¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ÎÁªÂò»è¡¦¿·¤¿¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§1. ¶á¤¯IPO¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿Åê»ñÂÐ¾Ý
¶á¤¤¾Íè¤ÎIPO¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼ç´´»ö¾Ú·ô¤ä´ÆººË¡¿Í¤È¤Î·ÀÌó¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ä¹³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¸·Áª¡£VC¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¤ä¶âÍ»¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÄó·È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢´õ¾¯¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¾Íè¤ÎIPO¼Â¸½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
ÆÃÄ§2. Åê»ñÂÐ¾Ý¤¬ÌÀ³Î¤Ê¡Ö¸ÄÊÌÌÃÊÁ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×
1¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Åê»ñ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÃÄê¤Î1¼Ò¤Î¤ß¡£Åê»ñ²È¤ÏÅê»ñÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¶¦´¶¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¾ðÇ®¤ä¡ÖÄ©Àï¤ÎÊª¸ì¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§3.ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡ªÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯·¡
Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÎÎ°è¡¢ÆüËÜ¤Î½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¹ñºöÎÎ°è¡¢À¸³è¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ê¤É¡¢¼õ±×¼Ô¤¬Â¿¤¯¸Ä¿Í¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¥Æー¥Þ¤ËÄ©¤à´ë¶È¤ò¼´¤ËÈ¯·¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²ÈÅÐÏ¿¤ä¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¤ò¸«¤ë :
https://next.ecrowd.co.jp/
¢¡¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
¾¦¹æ¡§¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3181¹æ
Âè°ì¼ï¾¯³ÛÅÅ»ÒÊç½¸¼è°·¶ÈÌ³
ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È
Åê»ñ±¿ÍÑ¶È
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®°ìÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ Âç¼êÄ®¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°4³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇÈÂ¿¹¾ Ä¾É§
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://corp.ecrowd.co.jp/
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://next.ecrowd.co.jp/
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ecrowd.co.jp/