¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¤¬PB³«È¯¤ò¶¯²½¡£¹õÌÓÏÂµíÆþ¤ê¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ê¤É¡¢ÉÊ¼Á¤ÈËþÂÅÙ¤òÎ¾Î©¤·¤¿3ÉÊ¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¡¦¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢PB¡Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¾¦ÉÊ¤Î¿·¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÎäÅà¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµíÆþ¤ê¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡×¡Ö¥ß¥ó¥Á¥«¥Ä¡×¡Öñ»Ò¡×¤Î3ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶Ì½ÐPB¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ëº¬¶¯¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤ÉÊ¼Á¤È²Á³Ê¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î3ÉÊ¤Ï¡¢ÎäÅà¥¿¥¤¥×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÄí¤Î¡É¤¤¤Ä¤â¤Î°ìÉÊ¡É¤È¤·¤Æµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£ PB¾¦ÉÊ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÍýÍ³
PB¾¦ÉÊ¤Ï¡È¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ò¾¦ÉÊ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡É¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¡É¤È¡É²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿PB¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î3ÉÊ¤â¡¢Â¾¥¹ー¥Ñー¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ¶Ì½Ð¤é¤·¤¤²Á³Ê¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ú¹õÌÓÏÂµíÆþ¤ê¥Ï¥ó¥Ðー¥°
¡¦²Á³Ê¡§598±ß¡ÊÀÇ¹þ645±ß¡Ë
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§3¸Ä
¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¡§7¤«·î
¡¦¸¶ºàÎÁÌ¾¡§µíÆù¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¦Á´Íñ¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¦¥Ñ¥óÊ´¡¦µíÆý¡¦¾®ÇþÊ´¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¦¸ÕÜ¥¡¦¥Ê¥Ä¥á¥°/Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»À¡Ë¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦µíÆù¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§¹ñ»º¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç»Ý¤ß¤ÈËþÂ´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ú¥ß¥ó¥Á¥«¥Ä
¡¦²Á³Ê¡§258±ß¡ÊÀÇ¹þ278±ß¡Ë
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§3¸Ä
¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¡§6¤«·î
¡¦¸¶ºàÎÁÌ¾¡§·ÜÆù¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¦°á¡Ê¥Ñ¥óÊ´¡¦¾®ÇþÊ´¡¦¤Ç¤óÊ´¡¦ÍñÊ´Ëö ¤Ê¤É¡Ë¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¦¿©¿¢ÊªÌý¡¦ßÖ¤á¶Ì¤Í¤®¡¦¾ßÌý¡¦¥È¥Þ¥È¥Úー¥¹¥È¡¦¹á¿ÉÎÁ¡¦¹ÚÊì¥¨¥¥¹ ¤Ê¤É¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦¡¦·ÜÆù¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§¹ñ»º·Ü¥à¥ÍÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡úñ»Ò
¡¦²Á³Ê¡§680±ß¡ÊÀÇ¹þ734±ß¡Ë
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§20g¡ß25Î³
¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¡§7¤«·î
¡¦¸¶ºàÎÁÌ¾¡§ÆÚ¥ß¥ó¥Á¡ÊUS¡Ë¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¦¶Ì¤Í¤®¡¦¥Ë¥é¡¦Ãæ²Ú¥¹ー¥×¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¡¦¥Ñ¥óÊ´¡¦Èé¡Ê¾®ÇþÊ´¡¦¤Ç¤óÊ´¡¦¾®Çþ¤¿¤óÇò¡¦¿©±ö¡¦¤â¤ÁÊÆÊ´¡Ë/¼òÀº¡¦»ÀÌ£ÎÁ¡¦²Ã¹©¤Ç¤óÊ´¡¦¥½¥ë¥Ó¥Ã¥È¡¦ÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡¦Æý²½ºÞ¡¦¡Ê°ìÉô¤ËÆÚÆù¡¦ÂçÆ¦¡¦¾®Çþ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§ñ»ÒËÜÍè¤Î¡È¥¸¥åー¥·ー¤Ê¿©´¶¡¦»Ý¤ß¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¾¦ÉÊÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤è¤ê°Â¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´Å¹¤ÇÈÎÇä¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¶ÎÁ¤äÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¤Î¼«¿®ºî¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£È¯ÇäÆü¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ ¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð Á´Å¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅòËÜÀµ´ð¡ÊMasaki Yumoto¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§800¿Í
Å¹ÊÞ¿ô¡§19Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯11·î¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸Á¯¿©ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È»ö¶È
²ñ¼ÒHP¡§https://www.supertamade.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Âçºå¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò ¤Ç¤¹¡£ À¾À®¶è¤¬È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¡¢À¾À®‧ÂçºåÉÜÆâ¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Å¹ÊÞ¤ò¸½ºß¤Ï19Å¹ÊÞÅ¸³«Ãæ¡£ ·ã°Â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¡¹ÊóÉô
¢©557-0044
Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¶Ì½ÐÃæ1ÃúÌÜ11-17¡¡¥¢¥¤¥»¶Ì½Ð¥Ó¥ë
TEL:06-6655-5595¡¡FAX:06-6655-5596
¼õÉÕ»þ´Ö:Ê¿Æü9:00～18:00
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168585)