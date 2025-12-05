Åì³¤Íý²½¤Î¿·µ¬»ö¶È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌçÄ¹¤¬¡ÖSamuraiDX 2025Åß¡×¤ËÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ã°±©·´Âç¸ýÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóÇ·Í¼ ÍµÈþ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSamuraiDX 2025Åß¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¡¡ÆüÈæ ÎÉ²ð¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÀï¹ñ¤äËëËö¤Î±ÑÍº¤¿¤Á¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò·Ð±Ä¤ËÀ¸¤«¤¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀè¶î¼Ô¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ä¡¢DX¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤ÈÍ¼±¼Ô¤È¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢DX¤ÎÀ®¸ùË¡¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÅÐÃÅ¤Ç¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ä²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î¼ÂÀïÃÎ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¤ÎÇØ·Ê¤È°ÕµÁ¡Û
Åì³¤Íý²½¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ³Æ¼ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥»¥¤¥Õ¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅÐÃÅ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿·µ¬»ö¶È·²¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç²ÝÂê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤ò¡¢¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§SamuraiDX 2025Åß
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://eight-event.8card.net/samuraidx/
¥»¥Ã¥·¥ç¥óÌ¾¡§4Éô¥¯¥íー¥º¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÂç´ë¶È£´¼Ò ¿·»ö¶ÈÃ´Åö¤¬¸ì¤ë¼ÂÀïÏ¿¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë16:05～16:55
ÅÐÃÅ¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½¡¡¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¡¡ÆüÈæ ÎÉ²ð
²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¼çºÅ¡§Eight ¡ß ¥á～¥Æ¥ì
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://meets.8card.net/events/303/users/new?_gl=1*1fqtp9t*_gcl_au*ODE0NDI4ODk3LjE3NjM2MDU0NzA.&_ga=2.61592105.421900430.1764209075-83738354.1763605471)
¡ÚÅö¼Ò¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
Åì³¤Íý²½¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¸°¡×¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¡Ö°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¡×ÎÎ°è¤Îµ»½Ñ»ñ»º¤È¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¡¦¿®ÍêÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î¼ÖÎ¾²ò¾û¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ーµ»½Ñ¤ò³Ë¤Ë¡¢¼ÒÍÑ¼Ö´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBqey¡Ê¥Óー¥ー¡Ë¡×¡¢ÈóÂÐÌÌ¥ì¥ó¥¿¥«ー±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖUqey¡Ê¥æー¥ー¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿·¤¿¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ø¤È»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÀºÌ©¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦Áàºî¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZENAIM¡Ê¥¼¥ó¥¨¥¤¥à¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÝ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ®·ÁºàÎÁ¡ÖBAMBOO+(R)¡×¤ä¡¢¼«Æ°±¿Å¾±ó³Ö´Æ»ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÜµÒµ¯ÅÀ¤Ç²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Å¤¯¤ê¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢Åì³¤Íý²½¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈÊë¤é¤·¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¿·µ¬»ö¶È¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼ÒURL¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½¡§https://www.tokai-rika.co.jp/