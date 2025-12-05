¡ØSPECIAL TALK SHOW=1891¡Ù¤¬¡¢stoole(¥¹¥Äー¥ì)¥¹¥Ý¥ó¥µー¶¨»¿¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
¥¹¥Äー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ Î¶À¿¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëËÉºÒÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Östoole¡Ê¥¹¥Äー¥ì¡Ë¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤ÎÀµÌÚÃÒÌéÁª¼ê¡¦ÀîÂ¼Í§ÅÍÁª¼ê¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¡ØSPECIAL TALK SHOW=1891¡Ù¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Äー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Vision¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤â¡Ù¤ËÍÏ¤±¹þ¤àËÉºÒ¥°¥Ã¥º¡×¤ÎÂÎ¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êー¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤½¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤ÎÀµÌÚÃÒÌéÁª¼ê¡¦ÀîÂ¼Í§ÅÍÁª¼ê¤Ë¤è¤ë ½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー ¤ò¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¤ò¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÈËÜ²»¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØSPECIAL TALK SHOW=1891¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º¸¡§ÀîÂ¼Í§ÅÍÁª¼ê ¡¿ ±¦¡§ÀµÌÚÃÒÌéÁª¼ê
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤ÎÀµÌÚÃÒÌéÁª¼ê¡¢ÀîÂ¼Í§ÅÍÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥óÃæ¤â¤½¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÎ¾Áª¼ê¤¬¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤äÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¶¥µ»Ãæ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤â¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤Î¤ßÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÂ¿¿ôÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¥ª¥Õ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡É¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢Ìîµå¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Î¾Áª¼ê¤Î´Ø·¸À¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÀµÌÚÁª¼ê¡¦ÀîÂ¼Áª¼ê¤¬¸«¤»¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ËÜ´ë²è¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¶áÇ¯¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÈ÷¤¨¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É stoole¡Ê¥¹¥Äー¥ì¡Ë ¤Ï¡ÖËü¤¬°ì¤ÎºÒ³²¤òÆü¾ï¤«¤éÈ÷¤¨¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ËÉºÒ¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤ÎÀµÌÚÃÒÌéÁª¼ê¡¦ÀîÂ¼Í§ÅÍÁª¼ê¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ø¤Î¶¨»¿¤ò·èÄê¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Î¾Áª¼ê¤¬¼¨¤¹¡È¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸À¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¿®Íê¤ÈÏ¢ÂÓ´¶¤Ï¡¢¡ÖÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÉºÒ¤ÎËÜ¼Á¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¿Í¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¡¢È÷¤¨¤ÎÉ¬Í×À¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Äー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤â¤¿¤é¤¹³èÎÏ¤ÈËÉºÒ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë°Â¿´¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ stoole(¥¹¥Äー¥ì) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌÅª¤ÊËÉºÒ¥È¥¤¥ì¤¬Èó¾ï»þ¤Ë¤Î¤ß»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢stoole ¤Ï¡Ö¥¤¥¹¡×¡ÖÆ§¤ßÂæ¡×¡Ö¥´¥ßÈ¢¡×¤È¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Õ¥§ー¥º¥Õ¥êーÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÈ÷¤¨¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
stoole ¤Ï¡¢¤½¤Îµ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÉºÒ¥°¥Ã¥ºÂç¾Þ¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëËÉºÒÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
