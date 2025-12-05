¤Ê¤¼¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤ä¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¹â¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÆüÊ©¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÚÆüËÜ¤ò¡È°Â¤¤¹ñ¡É¤«¤éÃ¦µÑ¤µ¤»¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡ÛËþºÜ¤Î¿·´©¡Ø¹â¤¯Çä¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í °Â¤¯Çä¤ëÆüËÜ¿Í¡Ù¡¢2025Ç¯12·î£µÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¹â¤¯Çä¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í °Â¤¯Çä¤ëÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤ò2025Ç¯12·î£µÆü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤ä¥ô¥£¥È¥ó¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤Ï¹â¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡© Ä¹´ü¥Ç¥Õ¥ì¤È¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡È°Â¤¤¹ñ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£¤«¤¿¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤äÊ¸²½»ñËÜ¤ò³è¤«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤â¥µー¥Ó¥¹¤â¡Ö¹â¤¯Çä¤ë¡×¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡£¤½¤Î°ã¤¤¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÅ¯³Ø¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥é¥ó¥¹Î®¤Î²Á³ÊÀïÎ¬¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤È¤Ï¡©¡©
ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬º£¡¢ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÎÏ¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÃµµá¤¹¤ë¡ÖÅ¯³Ø¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹ ¡£
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹´ë¶È¤¬¡ÖÃÍ²¼¤²¶¥Áè¡×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¦·Ð±Ä¼Ô¤¬¼ÂÁ©¤¹¤Ù¤¡Ö²Á³Ê¤ò¾å¤²¤Æ¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê
¡¦LV¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¤ä¡Ö¥±¥êー¡×¡Ö¥Ðー¥¥ó¡×¤Ë³Ø¤Ö¡¢¿¦¿Íµ»¤¬»Ù¤¨¤ë¹â²Á³ÊÀïÎ¬¤È¥Ö¥é¥ó¥É·Ð±Ä
¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ë³Ø¤Ö¡ÈÇä¤êÊý¡É¤ÎËÜ¼Á¤È¡¢¸Þ´¶¤ÈÅ¯³Ø¤Ç¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡
¡ÄÆÉ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë°ìºý¡ª
¢£ÆüËÜ¤ò¡È°Â¤¤¹ñ¡É¤«¤éÃ¦µÑ¤µ¤»¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ËþºÜ
¤¤¤ÞÆüËÜ¤Î´ë¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¿Í¡¦¥â¥Î¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¡Ö²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÎÏ¡×¡£Ä¹Ç¯ÆüÊ©¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢Î¾¹ñ¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤Î°ã¤¤¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡¢ÆüËÜÃ¦µÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Î®¡ÖµÙ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡×Æ¯¤Êý¤ÎÈëÌ©
¡¦¤¤¤¯¤éÅ¹°÷¤¬¡È±öÂÐ±þ¡É¤·¤Æ¤âµÒÎ¥¤ì¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤Ë³Ø¤Ö¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤¬ÃÍÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎËÜ¼Á
¡ÄÃ±¤Ê¤ë¡ÈÆ¯¤ÊýËÜ¡É¤ä¡È²¤½£Èæ³ÓËÜ¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹´ë¶È¤Î³Ë¿´¡ÊÅ¯³Ø¡Ë¤ËÇ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°Â¤¤ÆüËÜ¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢À¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¼¨¡ª
¢£ÌÜ¼¡
Âè1¾Ï¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹Î®¡È²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¡ÉÆ¯¤ÊýÀïÎ¬
¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ï¤Ê¤¼ÃÍÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¦¡ÖÁá¤¯°úÂà¤·¤¿¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡×¤È¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¤¿¤¤ÆüËÜ¿Í¡×?¡¡¤Û¤«
Âè2¾Ï¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹Î®¡È¤Ï¤ß½Ð¤¹¡É¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¶¥ÁèÎÏ
¡¦¤Ï¤ß½Ð¤¹¥Õ¥é¥ó¥¹¿Ívs.¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í
¡¦¤Ï¤¸¤á¤Î¡Ö£Î£ï£î¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¼°¼«¸Ê¼çÄ¥¤Îµ»½Ñ ?¡¡¤Û¤«
Âè3¾Ï¡¡Ï·ÊÞ´ë¶È¤Ë³Ø¤Ö¹â²Á³ÊÀïÎ¬¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£Àß·×
¡¦£Ì£Ö¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¤ÏÆüËÜ¤Î²ÈÌæ¤¬¥Ùー¥¹
¡¦¡Ö¥±¥êー¡×¤È¡Ö¥Ðー¥¥ó¡×¿¦¿Íµ»¤¬»Ù¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É·Ð±Ä ?¡¡¤Û¤«
Âè4¾Ï¡¡À©ÅÙ¤ÈÊ¸²½¤ÎËà»¤¤«¤é¹Í¤¨¤ë
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤¬¼¨¤¹·Ù¹ð
¡¦¥¨¥êー¥È¤¬¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³ØÎò¹½Â¤¤ÈÅý¼£¥â¥Ç¥ë ?¡¡¤Û¤«
Âè5¾Ï¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë³Ø¤ÖÃÏÊý¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ÎËÜ¼Á
¡¦¥Ñ¥ê¤ÈµþÅÔ¤Ï»÷¤¿¼ÔÆ±»Î
¡¦À©ÅÙ¤¬²Á³Ê¤ò¼é¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Û¥Æ¥ë³ÊÉÕ¤±¤È¿¦¿ÍÊ¸²½ ?¡¡¤Û¤«
Âè6¾Ï¡¡²Á³Ê¤ÏÅ¯³Ø¤Ç¤¢¤ë――CHANEL¤ÈUNIQLO¤Ë³Ø¤Ö¡ÈÇä¤êÊý¡É¤ÎËÜ¼Á
¡¦CHANEL¤ÈUNIQLO¤Î»×ÁÛÅªÏ¢Â³À
¡¦¸Þ´¶¤ÈÅ¯³Ø¤Ç¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë ?¡¡¤Û¤«
Âè7¾Ï¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ïー¥É¥Ñ¥ïー¡¢ÆüËÜ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ïー
¡¦Çä¤ëÂ¦¤Î¸Ø¤ê¤¬²Á³Ê¤ò·è¤á¤ë¡ª ÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤¬À¸¤à²ÁÃÍ
¡¦£Å£Õ¤ÎÃæ¿´¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¿´¤ÇÃç²ð¤¹¤ëÆüËÜ ?¡¡¤Û¤«
¡ÚÃø¼Ô¾Ò²ð¡Û
¹â¶¶¹îÅµ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤«¤Ä¤Î¤ê¡Ë
1957Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¶ÌÀîÂç³ØÊ¸³ØÉô(¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÀì¹¶)¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Ï¥Ê¥¨¥â¥êÆþ¼Ò¡£1987Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î¥Ç¥£¥×¥í¥à¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤Î¸åSBA¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Ë¤Æ¡¢²¤½£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£1990Ç¯¥Æ¥é¥Î¥¹&¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥ÄÀßÎ©¤·¤¿¸å¤Ë¡¢Åìµþ¤È¥Ñ¥ê¤Ë»öÌ³½ê¤ò³«Àß¡£²¤½£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°·×²è¤ÎÎ©°Æ¤È¿ë¹Ô¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥ë¥·¥å(¥Õ¥é¥ó¥¹·¤´ë¶È)ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ñ¥ê¤ÎÎ¢ÄÌ¤ê¡Ù(2001Ç¯KK¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥º)¡¢¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù(2007Ç¯Ãæ¸ø¥é¥¯¥ì)¡¢¡Ø³¤³°VIPÀé¿Í¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿³°»ñ·Ï´ë¶È¼ÒÄ¹¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·½Ñ¡Ù(2010Ç¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò)¡¢¡Ø¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù(2017Ç¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò)¡¢¡ØGOOD DESIGN FILE °¦¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈëÌ©¡Ù(2020Ç¯Í·±Ë¼Ë)¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¡Ø¹â¤¯Çä¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í °Â¤¯Çä¤ëÆüËÜ¿Í¡Ù
Ãø¼Ô¡§¹â¶¶¹îÅµ
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯¹Ô¡§¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò
