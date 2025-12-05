³ô¼°²ñ¼ÒMEDIROM MOTHER Labs¡¢ TD SYNNEX³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー·ÀÌó¤òÄù·ë
¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò MEDIROM MOTHER Labs(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¿¢ Áð µÁÍº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥¶ー¥é¥Ü¡×)¤Ï¡¢TD SYNNEX ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Ô¢»ý½ÅÎ´¡¢°Ê²¼ ¡ÖTD SYNNEX¡×)¤È¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー·ÀÌó(°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ·ÀÌó¡×)¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¶ー¥é¥Ü¤Ï¡¢ËÜ·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢TD SYNNEX ¤ÎÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î±Ä¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈËÉÙ¤Ê IT À½ÉÊÎ®ÄÌ¤Î¥Î¥¦ ¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈÎÇä¡¦±Ä¶È³èÆ°¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Þ¥¶ー¥é¥Ü¤¬³«È¯¤¹¤ë½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖMOTHER Bracelet®¡×µÚ¤Ó±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖREMONY®¡×¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
TD SYNNEX ¤Ï¡¢À¤³¦ 100 ¥«¹ñ°Ê¾å¡¢1,500 ¼ÒÄ¶¤Î¥áー¥«ー¤È¼è°ú¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈËÉÙ¤ÊÀ½ÉÊ ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î IT À½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤Ç¤¹¡£TD SYNNEX ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¤ÎÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¶ー¥é¥Ü¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤ÆÁê¸ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡¦°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÆ³Æþ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖMOTHER Bracelet®︎¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖMOTHER Bracelet®︎¡×¤Ï¡¢À¤³¦½é*¤È¤Ê¤ë24»þ´Ö365Æü½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìーÈ¯¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ²¹¤È³°µ¤¤Î²¹ÅÙº¹¤ÇÅÅÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ»þ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Ê¥Çー¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£Êâ¿ô¡¦¿çÌ²ÎÌ¡¦¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¡¦¿´Çï¿ô¡¦ÂÎÉ½²¹¡á¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë5¤Ä¤Î¥Çー¥¿¤¬¤³¤ì1¤Ä¤ÇµÏ¿²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡öWPO¡¢PATENTSCOPE¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡¢J-GLOBAL¡¢J-PlatPat¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¼ー¥Ù¥Ã¥¯¸ú²Ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î³èÆ°ÎÌ·×¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¤ò³ÎÇ§(2021Ç¯7·î3Æü ESPÁí¸¦Ä´¤Ù)https://mother-bracelet.com/
±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖREMONY®︎ (¥ê¥â¥Ëー) ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖREMONY®︎¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖMOTHER Bracelet®︎¡×¤òÏÓ¤ËÁõÃå¤·¡¢ÀìÍÑ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¼«Æ°¤ÇÆ±´ü¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï½¼ÅÅÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¤Î·çÂ»¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸«¼é¤ê¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMOTHER Bracelet®︎¡×¤Ï½¼ÅÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢24»þ´Ö365Æü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤ò¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Î¸«¼é¤ê¤äÌë´Ö¤ÎÄ¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤Î½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÒÅëºÜµ¡Ç½¡Ó¡¦¿´Çï¡¦ÂÎÉ½²¹¡¦Êâ¿ô¡¦¿çÌ²ÎÌ¡¦¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¤Î¼èÆÀ¡¦É½¼¨¡¦³Æ¼ï¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¡ÊÅ¾ÅÝ¸¡ÃÎ¡¢¿´Çï°Û¾ï¡¢Ç®Ãæ¾É¡¢SOS¥³ー¥ë¤Ê¤É¡Ë¡¦¥¢¥éー¥È¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¼«Æ°ÄÌÃÎµ¡Ç½https://remony.site/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒMEDIROM MOTHER Labs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥Ç¥£¥í¥à¥°¥ëー¥×¤Î¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤òÃ´¤¦»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¡ÖLav¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤äÂÎ¼Á²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¡¢24»þ´Ö365Æü½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î³èÆ°ÎÌ·×¡ÖMOTHER Bracelet¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMOTHER Bracelet¡×¤Ï±þ±ç¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ÖMakuake¡×¤Ç5,610Ëü±ß¤Î»Ù±ç¤òÃ£À®¤·¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¡¢³èÆ°ÎÌ·×¤òÍÑ¤¤¤¿½¸Ãæ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²ð¸î¡¦Î®ÄÌ¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ê¤É³Æ¶È³¦¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥Êー¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÖRe.Ra.Ku PRO¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒMEDIROM MOTHER Labs¡Ê±ÑÊ¸Ì¾ MEDIROM MOTHER Labs Inc.¡ËËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì16FÂåÉ½ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¢ÁðµÁÍºÀßÎ© ¡§ 2023Ç¯7·î»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¡¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¿¥é¥ó¥Êー¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥í¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥í¥à¡Ê±ÑÊ¸Ì¾ MEDIROM Healthcare Technologies Inc.¡Ë¾å¾ì»Ô¾ì¡§NASDAQ¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡ÊÊÆ¹ñ¾Ú·ô¥³ー¥É) ¡§ MRM (Nasdaq CM)ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì16FÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾¸ý ¹¯ÆóÀßÎ©¡§ 2000Ç¯7·îhttps://medirom.co.jp/