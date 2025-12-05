¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®¤ÈCARRO JAPAN¡¢·Ú²ßÊª¥É¥é¥¤¥Ðー¸þ¤±¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¶¦Æ±³«ºÅ
2025Ç¯12·î5Æü
¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò
CARRO JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú³µÍ×¡Û
¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä«ÁÒÂç´õ¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®¡×¡Ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈTrusty Cars Pte. Ltd.¡ÊCARRO¡Ë¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëCARRO JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä«»Þ Áï¡¢°Ê²¼¡ÖCARRO JAPAN¡×¡Ë¤Ï¡¢²ßÊª·Ú¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¡×¤È¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¡×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°Õ¼±²þ³×¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ë¤ò2025Ç¯12·î¾å½Ü¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¶¦Æ±³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢CARRO JAPAN¤¬Æü¡¹¤ÎÁö¹Ô¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ä¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢Í¥½¨¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
²ßÊª·Ú¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È³¦¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾µóÆ°¤ä±¿Å¾½¬´·¤ò¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢Í¥ÎÉ¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´±¿Å¾°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÊªÎ®¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
CARRO JAPAN¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÖÎ¾¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ä±¿¹Ô¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¼ÖÎ¾´ÉÍý¤ä±¿¹Ô¤ÎºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®¤Ï¡¢Á´¹ñ8µòÅÀ¤ÈÌó600Ì¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ëÇÛÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î°éÀ®¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¹â¤¤¿å½à¤ÎÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤Î²Ä»ë²½¤ÈÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ú²ßÊªÇÛÁ÷¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬´ë¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ä²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³µÍ×¡Û
ÂÐ¾Ý ¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¥É¥é¥¤¥Ðー
¼Â»Ü´ü´Ö 2025Ç¯12·î¾å½Ü～2026Ç¯3·î31Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
É¾²Á¹àÌÜ Ìµ»ö¸Î¡¦Ìµ°ãÈ¿Æü¿ô¡¢¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥³¥¢¡ÊµÞÈ¯¿Ê¡¦µÞ¸ºÂ®¤ÎÍÞÀ©¡Ë¡¢Ç³Èñ²þÁ±Î¨¡¢±¿¹Ô°ÂÄêÅÙ¤Ê¤É¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ ¼ÖºÜ¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤ª¤è¤ÓCARRO JAPAN²òÀÏ´ðÈ×¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼ý½¸¡¦½¸·×
¡ÚÆÃÄ¹¤ÈÁÀ¤¤¡Û
¢£¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°ÂÁ´É¾²Á
CARRO JAPAN¤Î¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥Çー¥¿²òÀÏ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢±¿Å¾¹ÔÆ°¤ò¼«Æ°¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡£Ìµ»ö¸Î¡¦Ìµ°ãÈ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ìー¥¡¦¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤Î·¹¸þ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Å¾¤Î¡Ö¼Á¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶ÈÌ³¹©¿ô¤Îºï¸º¤È´ÉÍý¸úÎ¨¤Î¸þ¾å
½¾Íè¤Ï¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüÊóºîÀ®¤ä²ÔÆ¯½¸·×¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¤ò¼Â¸½¡£´ÉÍý¼Ô¤Ï¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê°ÂÁ´¶µ°é¡¦ÉÊ¼Á²þÁ±¤Ë»þ´Ö¤ò½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥é¥¤¥Ðー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å
°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¡ÖÉ¾²Á¤·¡¢¾Î¤¨¤ë¡×Ê¸²½¤ò¾úÀ®¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÅØÎÏ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛÁ÷ÉÊ¼Á¡¦¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î²þÁ±
Áö¹Ô¥Çー¥¿¤ò´ð¤ËÇÛÁ÷¥ëー¥È¤ä»þ´Ö´ÉÍý¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤ÇÛÁ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼¡À¤Âå·Ú²ßÊª¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©
EV¡¦ÄãÇ³Èñ¼ÖÎ¾¤ò´Þ¤à¼¡À¤Âå¼ÖÎ¾¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´À¡¦À¸»ºÀ¡¦´Ä¶À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·Ú²ßÊª±¿Á÷¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¾¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ä«ÁÒÂç´õ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー°ì¿Í°ì¿Í¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ä»ë²½¡¦É¾²Á¤·¡¢Á´°÷¤Ç¾Î¤¨¹ç¤¦Ê¸²½¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
CARRO JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO Ä«»Þ Áï ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼ÖÎ¾¥Çー¥¿¤«¤é¸«¤¨¤ë°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¼ÂÁ©¤Ï¡¢Æ¯¤¯Êý¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´¡¦¸úÎ¨¤ÎÍ×ÁÇ¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤ÊªÎ®¤Î·Á¤ò¡¢¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®¤È¤È¤â¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤äÃÎ¸«¤Ï¡¢Â¾µòÅÀ¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê °ÂÁ´±¿Å¾¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ØÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾¼Ò¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢±¿¹ÔºÇÅ¬²½¡¦¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤Ç¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤ÎÁÐÊý¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊªÎ®¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èÉþÉô2ÃúÌÜ1002ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ä«ÁÒÂç´õ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ßÊª·Ú¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È
¥°¥ëー¥×µ¬ÌÏ¡§Á´¹ñ8µòÅÀË¡¿Í¡¦¥É¥é¥¤¥ÐーÌó600Ì¾
URL¡§https://www.ko-show.jp
CARRO JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß£±ÃúÌÜ£·ÈÖ£±¹æ Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç WeWork 9³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO Ä«»Þ Áï
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼ÖÎ¾¥Çー¥¿²òÀÏ¡¿±¿¹ÔºÇÅ¬²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¿°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç
ÀßÎ©¡§2021Ç¯
URL¡§https://carrojapan.com/lp/dxsolution/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥³¥¦¥·¥ç¥¦ÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@ko-show.jp
CARRO JAPAN ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
Email: shanai-toiawase@carrojapan.co.jp