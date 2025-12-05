ÆüËÜºÇÂçµé¤Îµû²ð¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹ ¡ÖSAKANA&JAPAN FESTIVAL µû¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹2025 in ÆüÈæÃ«¸ø±à¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿
¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë～30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSAKANA¡õJAPAN FESTIVAL ¡Ê°Ê²¼¡Öµû¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹¡×¡Ë 2025 inÆüÈæÃ«¸ø±à¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¼÷»Ê¡¦¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¹ー¥×¡¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥µ¥â¥Áー¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¼«Ëý¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤´¤í¤Ã¤È¥µー¥â¥óÐ§¡×¤È¡Ö¥µー¥â¥ó¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×¤ò¿ÝÈÓ¤È¤È¤â¤Ë¤¤ì¤¤¤ÊÁØ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¼÷»Ê¡×¤ä¡Ö¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¹ー¥×¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥µ¥â¥Áー¡×¤òÈÎÇä¤·¡¢·×2,187Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¼÷»Ê¡×¡Ö¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¹ー¥×¡×¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥µ¥â¥Áー¡×¤¬¤É¤ì¤âÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¤Ç¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×¡Ö¥µー¥â¥ó¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ä¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¹ー¥×¤Ï¤É¤³¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÈÎÇä¥á¥Ë¥åー
¤´¤í¤Ã¤È¥µー¥â¥óÐ§¡¦¥µー¥â¥ó¥¯¥êー¥à¥Áー¥º»ÈÍÑ
¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¹ー¥×»ÈÍÑ
¥µー¥â¥ó¥¯¥êー¥à¥Áー¥º»ÈÍÑ
¢§ÊªÈÎ¥á¥Ë¥åー
¥µー¥â¥ó¥¯¥êー¥à¥Áー¥º
¢£ÈÎÇä¥á¥Ë¥åー¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾¦ÉÊ
¥µー¥â¥ó¥¯¥êー¥à¥Áー¥º
¡¦¤´¤í¤Ã¤È¥µー¥â¥óÐ§(https://www.marinefoods.co.jp/products/consumer/782/)
¥®¥ó¥¶¥±¤ò¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤·Ì£ÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅºÉÕ¤Î¥¿¥ì¤ò»È¤¤¼ê·Ú¤Ë¥µー¥â¥óÐ§¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¹ー¥×(https://www.marinefoods.co.jp/products/consumer/2843/)
¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤ÎÆ¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹ー¥×¤Î¤â¤È¤Ç¤¹¡£¿å150cc¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ë¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¹ー¥×¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥â¥ó¥¯¥êー¥à¥Áー¥º(https://www.marinefoods.co.jp/products/consumer/2716/)
¥¹¥âー¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤òÉÕ¤±¤¿¥µー¥â¥ó¤ËËÌ³¤Æ»»º¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò²Ã¤¨¤¿¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¥ó¥Õー¥º¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£