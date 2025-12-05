ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙºë¶ÌÈÇ¥¹ー¥Ñー¡¦¥·¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·¸¤ë¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ô¥Ã¥Á»²²Ã¥ì¥Ýー¥È
OpenStreet³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¹©Æ£ ÃÒ¾´¡¢°Ê²¼¡ÖOpenStreet¡×¡Ë¤Ï¡¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ëºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î½ÂÂôMIX¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙºë¶ÌÈÇ¥¹ー¥Ñー¡¦¥·¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·¸¤ë¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ô¥Ã¥Á¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©´Ä¶Éô¥¨¥Í¥ë¥®ー´Ä¶²Ý¤¬¼çºÅ¤·´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÄó°Æ¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤È»ÔÄ®Â¼¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö½ÂÂôMIX¡×¤Ï¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¡¦Â¥¿Ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ½Ð¡¦À®Ä¹»Ù±ç¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤Î3¤Ä¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±Ø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëºë¶Ì¸©¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î25Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
OpenStreet¤ÏÂåÉ½¤Î¹©Æ£¤¬Âè°ìÉô¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¤òÊä´°¤¹¤ëÆó¼¡¸òÄÌ¤È¤·¤Æ¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸òÄÌ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¼ÂÀÓ¤Î¾Ò²ð¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆóÉô¤Î¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¤«¤éHELLO CYCLING¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ò¤·¤¤¤ªÀ¼¤¬¤±¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¡¢»²²Ã¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
OpenStreet¤Ïº£¸å¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤ä»²²Ã¼Ô¤È°Õ¸«¸ò´¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHELLO CYCLING¡×¤ä¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHELLO MOBILITY¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¡¢MaaSÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖHELLO CYCLING¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖHELLO CYCLING¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÇÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¸¡º÷¤ä¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÍ½Ìó¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¤ò´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÃÏ¿Þ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÂß¤·½Ð¤·¡¦ÊÖµÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢»È¤¤¤¿¤¤¤À¤±¡¢ÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¡Û
¤´ÍøÍÑ¼ÖÂÎ/¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤ÎURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£OpenStreet¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OpenStreet¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö³èÍÑ¿ä¿ÊË¡¤Î¸å²¡¤·¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿åÊ¿Ê¬¶È·¿¤ÎÃÏ°è¥Ñー¥È¥Êー¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖHELLO CYCLING¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¥¹¥¯ー¥¿ー¤äÄ¶¾®·¿EV¤Î¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHELLO MOBILITY¡×¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢MaaSÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
