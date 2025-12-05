¤¤¤Ä¤â¥°¥ëー¥×¡¢TikTok Shop SEA¡ÊSoutheast Asia¡Ë¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ¼é¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7694¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¤ÈÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êーE¥³¥Þー¥¹¡ÖTikTok Shop¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¤¤¤Ä¤â¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëµÚ¤Ó¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ç¤ÎTSP¡ÊTikTok Shop Partner¡Ë¡¢TAP¡ÊTikTok Affiliate Partner¡Ë¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëTikTok Shop¤ò³èÍÑ¤·¤¿Çä¾å¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·Êñ³çÅª¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¿ô¤ÎEC»Ù±ç¼ÂÀÓ¤È¡¢TikTok Shop Japan¤«¤é¤Ï¡ÖTSP¡×¡ÖCAP¡×¡ÖTAP¡×3¤Ä¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¤ò¼õ¤±(¢¨1)»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤ÏÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¾ÜºÙ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¡¢TikTok Shop¤Î3¤Ä¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000045980.html)¡Ê2025Ç¯6·î30ÆüÇÛ¿® Åö¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢¶áÇ¯µÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Ìó4,539²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó7,697²¯¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨2)
¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¿Í¸ýÌó7²¯¿Í¤Î¤¦¤Á30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼Ô¤¬55¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖTikTok Shop¡×¤ÎÇ¯´ÖGMV¤ÏÌó382²¯¥É¥ë(Ìó5.8Ãû±ß)¤ËÃ£¤·(¢¨3)¡¢º£¸å¤âµÞÂ®¤Ê»Ô¾ì³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëEC»Ù±ç¤ÎÁí¹ç¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é±¿ÍÑ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢EC¥âー¥ë¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢TikTok Shop Japan¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖTSP¡×¡ÖCAP¡×¡ÖTAP¡×¤È3¤Ä¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢TikTok Shop¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ÈÏ°Ï¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢TikTok Shop SEA¡ÊSoutheast Asia¡Ë¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¿Ê½Ð»Ù±ç¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ½ÐÅµ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î±Û¶e¥³¥Þー¥¹¡§»Ô¾ì¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ¡¢»º¶ÈÆ°¸þ¡¢Åý·×¡¢À®Ä¹Í½Â¬¡Ê2025Ç¯～2030Ç¯¡Ë(https://www.gii.co.jp/report/moi1850347-southeast-asia-cross-border-e-commerce-market.html?)¡×¡Ê2025Ç¯6·î20Æü½ÐÈÇ¡Ë
¢¨3 ½ÐÅµ¡§36Kr Japan¡ÖTikTok¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥æー¥¶ー¿ô¤¬4²¯6000Ëü¿ÍÆÍÇË¡¡EC»ö¶È¤ä¹¹ð»ö¶È¤â¹¥Ä´(https://36kr.jp/443589/)¡×¡Ê2025Ç¯11·î13Æü¡Ë
¢£»Ù±çÎÎ°è
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëTikTok ShopÎ©¤Á¾å¤²¡¢³Æ¼ïµöÇ§²Ä¿½ÀÁ¡¢ÀïÎ¬¡¦·×²è¤ÎÀß·×¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¢³Æ¼ïÀ©ºî¡¢ÊªÎ®¡ÊÍ¢½Ð¤«¤é¸ÄÊÌÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¥·¥ç¥Ã¥×±¿±Ä¤Ë·¸¤ëÁ´ÈÌ¶ÈÌ³
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â
¢©100-0006¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-13-2 Âè°ìÀ¸Ì¿ÆüÈæÃ«¥Õ¥¡ー¥¹¥È21³¬
¹ÊóÃ´Åö¡§https://itsumo365.co.jp/contact_03.html
¢£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òEC¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥áー¥«ー¤Ø¤ÎEC»ö¶ÈÁí¹ç»Ù±ç¡¦D2CµÚ¤ÓEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¡×¤È¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Âî±Û¤·¤¿¡ÖEC¤ÇÇä¤ë¥Á¥«¥é¡×¤ÇË¡¿Í¸þ¤±¡¦¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÁÐÊý¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-13-2 Âè°ìÀ¸Ì¿ÆüÈæÃ«¥Õ¥¡ー¥¹¥È21³¬
ÂåÉ½ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-4580-1365
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://itsumo365.co.jp/