¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤­Êý¡×¤¬¡¢¡È2026Ç¯¤ËÀäÂÐ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎ¹Àè30¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Úº£¡¢¤³¤ó¤ÊÎ¹¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡ÛÆÃ½¸¤ò³«»Ï¡£Î¹¥°¥Ã¥º¤ä¥Ñ¥Ã¥­¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÉ¬ÆÉ¡ª

「地球の歩き方」が、《2026年に絶対おすすめの旅先30》を紹介する【今、こんな旅がしてみたい!】特集を開始。旅グッズやパッキングのノウハウも必読!

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 地球の歩き方(東京・品川/代表取締役社長:新井邦弘)は、2025年12月3日(水)に「地球の歩き方」公式サイト(https://www.arukikata.co.jp/)にて、特集「今、こんな旅がしてみたい!」を公開いたしました。




¢£Î¹¤Î¥×¥í¤¬¸·Áª¡ª¡¡2026Ç¯ÀäÂÐ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎ¹Àè30


Ìó160¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÎ¹¿Í¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤­Êý¡×¡£¤½¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â100¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹ÀèÁª¤Ó¤«¤éÎ¹¤Î½àÈ÷¤ä¼êÂ³¤­¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹­¤¯ÌÖÍå¤·Â¿¤¯¤ÎÎ¹¿Í¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£



2025年12月3日(水)に「今、こんな旅がしてみたい!」特集を公式サイトで公開しました。2020年まで発行していた「地球の歩き方」の人気雑誌『今、こんな旅がしてみたい!』をウェブバージョンで復活!「地球の歩き方」編集室をはじめ、ガイドブック制作に関わるスタッフを総動員して、2026年に行くべき旅先30を検討し厳選しました。航空便の新規就航、アニバーサリーイヤー、世界的イベントの開催、世界遺産登録など、さまざまな理由で選ばれた旅先を、美しいビジュアルとともにお届けします。


¢§¡ÚÆÃ½¸¡Ûº£¡¢¤³¤ó¤ÊÎ¹¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¢§


https://www.arukikata.co.jp/special/imatabi2026/



¡ü¾Ò²ð30¥¨¥ê¥¢

¢£¥èー¥í¥Ã¥Ñ


¡Ú1¡Û¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤È¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£ー¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹


¡Ú2¡Û¥ß¥é¥Î¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢


¡Ú3¡Û¥Ú¥í¥Ý¥Í¥½¥¹È¾Åç¡¿¥®¥ê¥·¥ã


¡Ú4¡Û¸Ð¿åÃÏÊý¡¿¥¤¥®¥ê¥¹


¡Ú5¡Û¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤È¥¦¥£ー¥ó¡¿¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢


¡Ú6¡Û¥·¥ë¥È¥Û¥ë¥ó¡¿¥¹¥¤¥¹


¡Ú7¡Û¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó


¡Ú8¡ÛÅìÊýÀµ¶µ²ñ¡¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢


¢£ËÌÊÆ


¡Ú9¡Û¥ëー¥È66¡¿¥¢¥á¥ê¥«


¡Ú10¡Û¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ó¥¯¥¹¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥é¥¹¥«½£


¢£ÃæÆîÊÆ


¡Ú11¡Û¥á¥­¥·¥³¡¦¥·¥Æ¥£¡¿¥á¥­¥·¥³


¡Ú12¡Û¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¡¿¥Ú¥ëー


¢£¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢


¡Ú13¡Û¥Ñ¥é¥ª¤ÎÅç¡¹¡¿¥Ñ¥é¥ª


¡Ú14¡Û¥Ñー¥¹¡¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢


¢£¥¢¥¸¥¢


¡Ú15¡ÛÀ¾°Â¡¿Ãæ¹ñ


¡Ú16¡Û¥Ð¥ó¥³¥¯¡¿¥¿¥¤


¡Ú17¡Û¥Ð¥®¥ª¡¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó


¡Ú18¡Û¥Á¥§¥¸¥åÅç¡¿´Ú¹ñ


¡Ú19¡ÛÂæÆî¡¿ÂæÏÑ


¡Ú20¡Û¥Þ¥ó¥À¥¤¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Õ¡¦¥ê¥¶ー¥Ö¡¿¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë


¡Ú21¡Û¥¤¥§¥ó¥È¥¥¡á¥ô¥£¥ó¥®¥¨¥à¡á¥³¥ó¥½¥ó¡¦¥­¥¨¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤Î°äÀ×¡¦·Ê´Ñ·²¡¿¥Ù¥È¥Ê¥à


¡Ú22¡Û¥×¥ì¥ì¥Ê¥ó¡¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç


¡Ú23¡Û¥Ç¥êー¡¿¥¤¥ó¥É


¢£ÃæÅì


¡Ú24¡Û¥µ¥Ç¥£¥ä¥Ã¥ÈÅç¡¿¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó


¢£¥¢¥Õ¥ê¥«


¡Ú25¡ÛÂç¥¨¥¸¥×¥ÈÇîÊª´Û¡¿¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥®¥¶


¡Ú26¡Û¥¢¥¬¥Õ¥¡¥¤º½Çù¡¿¥â¥í¥Ã¥³


¡Ú27¡Û¥±ー¥×¥¿¥¦¥ó¤È¥¬ー¥Ç¥ó¥ëー¥È¡¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«


¢£ÆüËÜ


¡Ú28¡Û¼óÎ¤¾ë¡¿²­Æì¸©


¡Ú29¡ÛÇðºê»Ô¡¿¿·³ã¸©


¡Ú30¡ÛÂçºå¾ë Ë­¿ÃÀÐ³À´Û¡¿ÂçºåÉÜ


¡üÃÏµå¤ÎÊâ¤­ÊýÅª¡¡³¤³°Î¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Ã¥­¥ó¥°½Ñ

¥Ñ¥Ã¥­¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª½õ¤±¥°¥Ã¥º¤äµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ßÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾Ò²ð¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºöÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤Ê²ÙÂ¤¤ê¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ü¤·¤¯ÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£


¡üÆÉ¼Ô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÎ¹¹Ô¤ËÊØÍø¤Ê¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥Ã¥º

¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥°¥Ã¥º¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢»¨²ß¤Ê¤É¡¢¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤­Êý¡×ÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¸·Áª¤·¤Æ°ìµó¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£


¢£Î¹¹Ô¤ÇÌòÎ©¤Ä¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª




ÆÃ½¸¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÆÃ½¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ç»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡£¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


応募詳細:


https://www.arukikata.co.jp/news/347350/



※プレゼントの応募には「地球の歩き方」会員への登録(ユーザID)が必要です。すでに会員登録されている方もご応募いただけます。応募要項等の詳細は上記URLの「応募フォーム」をご参照ください。



¢£¡ÖÃÏµå¤ÎÊâ¤­Êý¡×¤È¤Ï


1979年の創刊以来、45年以上、海外旅行ガイドを作り続けてきた「地球の歩き方」。現在、約160の国と地域の情報を網羅しています。コロナ禍で売り上げが95%減となるなか、2020年に発売した初の国内版『東京』が大ヒット。東京に続く国内版や、コラボ本など次々とヒットを飛ばしV字回復を遂げ、TVや新聞などさまざまなメディアで取り上げられ話題に。「地球の歩き方」パッケージのグミやチョコ、本場の味にこだわったレトルトカレー、100円ショップの雑貨をコラボ発売、さらに、公式サイト記事の充実など、ますます進化しています!



