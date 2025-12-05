Ê¡²¬ºÇÂçµé¡ª9ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë ¡ÖUMI¥«¥Ã¥× 2025 U-9¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡× 12·î21Æü(Æü)³«ºÅ
¾®³Ø3Ç¯À¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ç®¤¤»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ÖUMI¥«¥Ã¥× 2025 U-9¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡×¤¬2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢±§ÈþÄ®Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©±§ÈþÄ®¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö±§ÈþÄ®´ë¶Èº©ÃÌ²ñ¡×¤¬¼çºÅ¤·¡¢±§ÈþÄ®¡¢±§ÈþÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¸å±ç¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ëÂ«¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬¸©Æâ³°¤«¤é24¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¶¥µ»°Ê³°¤Ë¤â¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î¥°¥ë¥á¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡ÖÊ¡²¬J¡¦¥¢¥ó¥¯¥é¥¹¡×¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥óÂÐÀï¤äÍÄ»ù¶µ¼¼¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§UMI¥«¥Ã¥× 2025 U-9¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～¡Ê·è¾¡Àï15:40¡¢É½¾´¼°16:00Í½Äê¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§±§ÈþÄ®Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©Áì²°·´±§ÈþÄ®¤æ¤ê¤¬µÖ1ÃúÌÜ2-1¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§±§ÈþÄ®´ë¶Èº©ÃÌ²ñ
¡¦¸å±ç¡§±§ÈþÄ®¡¢±§ÈþÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡¦¶¨ÎÏ¡§¥µ¥«¥µ¥Ý¡¢±§ÈþÄ®°û¿©Å¹ÁÈ¹ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥·¥ç¥Ã¥×KAMO
¡¦ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø3Ç¯À¸°Ê²¼¡ÊU-9¡Ë¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡Ú³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡Û
2023Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖUMI¥«¥Ã¥× 2024 U-9¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡×¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Æâ³°¤«¤é24¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÃÏ°è½»Ì±¡¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤È»²²Ã¼ÔËþÂÅÙ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢´ë²è¡Û
¡ÖVS Ê¡²¬J¡¦¥¢¥ó¥¯¥é¥¹ ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡×
ÃÏ°è¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆ±»þ³«ºÅ¡ª
³Æ¥Áー¥à¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿ËÜÂç²ñ¤À¤±¤ÎU-9¥Áー¥à¤È½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡ÖÊ¡²¬J¡¦¥¢¥ó¥¯¥é¥¹¡×Áª¼ê¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ»þ´Ö¡¡13:00-13:30
¡ÖÊ¡²¬J¡¦¥¢¥ó¥¯¥é¥¹Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÍÄ»ù¶µ¼¼¡×
»²²Ã¼Ô¤Î¤´·»Äï¡Ê3ºÐ～6ºÐÌ¤½¢³Ø»ù¡ËÂÐ¾Ý¤Î¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤ò¡¢²ñ¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë±§ÈþÆî»ÔÌ±¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¡Ö±§ÈþÄ®°û¿©Å¹ÁÈ¹ç¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡×
ÃÏ¸µ°û¿©Å¹¤Ë¤è¤ëÈþÌ£¤·¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤ä²Æì¤½¤Ð¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡¢¤¿¤³¤ä¤¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥°¥ë¥á¤È¤È¤â¤Ë´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±§ÈþÄ®´ë¶Èº©ÃÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢±§ÈþÄ®Á´ÂÎ¤Î·ëÂ«¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£²ñÄ¹¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¼·ÍÎÀ½ºî½ê¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ç¤¢¤ëÆâ»³ÁÇ¹Ô»á¤¬Ì³¤á¡¢Á´28¼Ò¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UMI¥«¥Ã¥×¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥ë ÉðÌîÎ¶