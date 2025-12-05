³ËÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³«È¯¤¹¤ëHelical Fusion¡¢¥·¥êー¥ºA ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌó8.7²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»
ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2030Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤¿¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê³ËÍ»¹ç¡Ë¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò¿Ê¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÅÄ¸ý¹·ºÈ¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖHelical Fusion¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥·¥êー¥º£Á¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí³ÛÌó£¸²¯7,000Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT1¹æ¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê»ñÉôÌçÆüËÜ¶¦Æ±Åý³ç¤ÎÅÄÃæ·Ì»á ¤ò´Þ¤àÊý¡¹¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥êー¥ºAÁ´ÂÎ¤ÇÌó32²¯±ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×Ä´Ã£³Û¡ÊÊä½õ¶â¡¢Í»»ñ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÏÌó60²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¡×Âè1¹æ¤òÄÌ¤·¡¢³ËÍ»¹çÊ¬Ìî¤ÇÆüËÜ½é¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤¿»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î¡Ö¼ÂÍÑÈ¯ÅÅ¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë´ð´´·×²è¡Ö¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹·×²è¡ÊHelix Program¡Ë¡×¤Î¤â¤È¡¢2030Ç¯ÂåÃæ¤Î¡¢ºÇ½ª¼Â¾ÚÁõÃÖ¡ÖHelix HARUKA¡×¤Ë¤è¤ëÅý¹ç¼Â¾Ú¡¢¤ª¤è¤ÓÈ¯ÅÅ½é¹æµ¡¡ÖHelix KANATA¡×¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦½é¤Î¼ÂÍÑÈ¯ÅÅ¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Â¸½¤Ø¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¼Â¸½
º£²ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢¤È¤â¤ËÈ¯ÅÅ¥×¥é¥ó¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤ë ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤«¤é¡¢¿¿¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Êý¡¹¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢³ËÍ»¹çÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ½é(*1)¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¼Â¸½¤·¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¡¢±þ±ç¤ÎÎØ¤¬¸Ä¿Í°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÄ´Ã£¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹·×²è¡ÊHelix Program¡Ë(https://www.helicalfusion.com/none)¤òºÇÂ®¤ÇÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯»ñ¶â¡¢¥Áー¥à¤Î¹¹¤Ê¤ë³È½¼¤Ø³è¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹·×²è¡ÊHelix Program¡Ë¤È¤Ï
¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤ä¸øÅª¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ³«È¯¤Î·ë²Ì¡¢¾¦ÍÑÈ¯ÅÅ½ê¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿À¼Á¤òÈ÷¤¨¤¿Êý¼°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(*2)¡£Helical Fusion¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¤Ë¤è¤ë¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹·×²è¡Ö¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹·×²è¡ÊHelix Program¡Ë¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Helix Program¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯ÂåÃæ¤ò¤á¤É¤ËÆóÂç³«È¯Í×ÁÇ¡Ö¹â²¹Ä¶ÅÁÆ³¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È·ó¥À¥¤¥Ðー¥¿¡×¤Î¸ÄÊÌ¼Â¾Ú¤ò´°Î»¤·¡¢2030Ç¯ÂåÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ª¼Â¾ÚÁõÃÖ¡ÖHelix HARUKA¡×¤Ë¤è¤ëÅý¹ç¼Â¾Ú¡¢¤ª¤è¤ÓÈ¯ÅÅ½é¹æµ¡¡ÖHelix KANATA¡×¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦½é¤Î¼ÂÍÑÈ¯ÅÅ¤òÃ£À®¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
*1 2025Ç¯11·î»þÅÀ¡¢¸ø³«¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¼«¼ÒÄ´¤Ù¡£
*2 £±.Äê¾ï±¿Å¾¡Ê24»þ´Ö365Æü±¿Å¾²ÄÇ½¤Ê°ÂÄêÀ¡Ë¡¢£².ÀµÌ£È¯ÅÅ¡Ê¥×¥é¥ó¥È¤Î³°¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¡Ë¡¢£³.ÊÝ¼éÀ¡Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬²ÄÇ½¡Ë¤È¤¤¤¦¡Ö¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤Î»°Í×·ï¡×¤ò¡¢Á´¤ÆËþ¤¿¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡£
¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹·×²è¡ÊHelix Program¡Ë¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
½Ð»ñ¼Ô¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
- ¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT1¹æ¹çÆ±²ñ¼Ò
- ¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥³ô¼°²ñ¼Ò
- ÅÄÃæ·Ì¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ë
Â¾
Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇÈÂ¿¹¾ Ä¾É§ ÍÍ
º£²ó¡¢Helical Fusion¼Ò¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÆ»¤ò¤Ò¤é¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ËÍ»¹ç¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÅª¥Æー¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î±þ±ç¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤³¤½¡¢¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤Åê»ñ¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¤ÎIPO¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸Ä¿Í¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤ò²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬Ì¤Íè¤Î»º¶È¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òËÜµ¤¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¼¡¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Helical Fusion¼Ò¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È»º¶È¤Ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÄ©Àï¤¬¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ÌÚÂ¼¸øÂÙ ÍÍ
Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion¤¬Ä©¤à¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤Î¼Â¸½¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÃÏµå´Ä¶¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÅÅÎÏ¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤ë¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¤½¤Î³×¿·Åª¤ÊÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Êµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ä»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤Î²ÄÇ½À¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ·Ì¡¡ÍÍ
Helical Fusion¤¬¼è¤êÁÈ¤à³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅµ»½Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÄ¹¤¯¿¼¤¤¸¦µæÃßÀÑ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÂÁõ»Ö¸þ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤ÊÀøºß²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¤ÏÅþÃ£¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÎà¤ÎºÇ¸å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Helical FusionÂåÉ½¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Helical FusionÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÅÄ¸ý¹·ºÈ
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂÀÍÛ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×
¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ç¤²¡¢Helical Fusion¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼Â¸½¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÁ´ÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤òºî¤ê¡¢¿Ê¤àÆ»¤Î¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿Ì¤Íè¤òÂ÷¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤â¶¦´¶¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇHelical Fusion¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿á¤»Ï¤á¤¿Âç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯¤Î°ÕµÁ
À¤³¦¤Î¿Í¸ý¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌó17²¯¿ÍÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬(*3)¤µ¤ì¡¢À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤âÇØ·Ê¤È¤·¤¿À¤³¦Åª¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤ËÂÐ¤·¡¢´ûÂ¸È¯ÅÅÊýË¡¤Î¤ß¤Ç±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Îµ±¤¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¤ò»È¤Ã¤¿CO2ÇÓ½Ð¤¬¤Ê¤¯¸úÎ¨À¤Î¹â¤¤È¯ÅÅÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤¿åÅù¤«¤éËÉÙ¤ËºÎ¼è²ÄÇ½¤ÊÇ³ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤òÈ´ËÜÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ËÍ»¹ç¤Î¥×¥é¥ó¥È·úÀß¤ª¤è¤ÓÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤ÇÇ¯´Ö5500²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤Î»î»»(*4)¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëµðÂç»º¶È¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¹ñºÝÅª¤Ê³«È¯¶¥Áè¤â·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤¬Î¨¤¤¤ë¿·À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¡¢¡Ö´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡×¤ä¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤òÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î³Ë¿´¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤Ï ¡È¼¡À¤Âå³×¿·Ï§¤ä³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁá´ü¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡É ¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï Æâ³ÕÉÜ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¡×¤Î²þÄê¤Ë¤è¤ê¡¢2030Ç¯Âå¤ÎÈ¯ÅÅ¼Â¾Ú¤òÌÜ»Ø¤¹¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·À¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö½ÅÅÀÅê»ñÂÐ¾Ý17Ê¬Ìî¡×¤Ë¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê³ËÍ»¹ç¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢11·î¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ1,000²¯±ßÄ¶Í½»»·×¾å¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¼¼¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Î»Ù±ç¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶È³¦¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¶¨µÄ²ñ¤«¤é¤â¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢´±Ì±¤ò¤¢¤²¤¿»º¶È²½¤Ø¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
*3 ¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®ーµ¡´Ø¡ÊIEA¡ËÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ ¡Ö2023Ç¯ÈÇÀ¤³¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¸«ÄÌ¤·¡×¡ÊWorld Energy Outlook 2023¡Ë
*4 FusionX/Helixos report Global Fusion Market Analysis: Electricity, Supply Chain & Construction (https://fusionxinvest.com/data-analysis/analysis/)
¥Ùー¥¹¥íー¥ÉÅÅ¸»¤òÃ´¤¨¤ë¡Ö¼ÂÍÑÈ¯ÅÅ¡×¤ò³Î¼Â¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹·×²è
³ËÍ»¹çÏ§¤òÈ¯ÅÅ½ê¤È¤·¤Æ¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢£±.Äê¾ï±¿Å¾¡Ê24»þ´Ö365Æü±¿Å¾²ÄÇ½¤Ê°ÂÄêÀ¡Ë¡¢£².ÀµÌ£È¯ÅÅ¡Ê¥×¥é¥ó¥È¤Î³°¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¡Ë¡¢£³.ÊÝ¼éÀ¡Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬²ÄÇ½¡Ë¤È¤¤¤¦¡Ö¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤Î»°Í×·ï¡×¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥È¥«¥Þ¥¯Êý¼°¤ä¥ìー¥¶ーÊý¼°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÊý¼°¤ò³«È¯¤¹¤ë50°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»°Í×·ï¤ò¡Öº£¤¢¤ëµ»½Ñ¡×¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Í£°ì¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹·×²è¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹·×²è¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Ø¥ê¥«¥ë·¿³ËÍ»¹çÏ§¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ2030Ç¯Âå¤Ë¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤Î»°Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡Ö¼ÂÍÑÈ¯ÅÅ¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÎÏ¤Ë¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂÍÑÈ¯ÅÅ¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤Î»°Í×·ï
2030Ç¯Âå¤Ë¡Ö¼ÂÍÑÈ¯ÅÅ¡×¤ò·×²è¤¹¤ëÈ¯ÅÅ½é¹æµ¡¡ÖHelix KANATA¡×¤Î¥¤¥áー¥¸
³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion
¢£´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Helical Fusion¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥Ø¥ê¥«¥ë¼°¡×³ËÍ»¹çÏ§¤ÇÀ¤³¦½é¤Î³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ë¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨¤Ç°ÂÁ´¡¦°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤«¤ÄCO2¤òÇÓ½Ð¤»¤º¡¢21À¤µª¤òÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë´Ä¶²ÝÂê¤òÈ´ËÜÅª¤Ë²ò·è¤·¤¦¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤Î¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¿ô½½Ç¯¤«¤±¤¿ËÄÂç¤Ê³ËÍ»¹ç¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò°ú·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î³ËÍ»¹ç¥×¥é¥ó¥È¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤âµ©Í¤ÊÏ§Á´ÂÎ¤Î³«È¯¡¦Àß·×µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í×ÁÇµ»½Ñ¤Î³«È¯ÎÏ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ËÍ»¹çÍÑ¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¡ÊÄ¶ÅÁÆ³¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é20²¯±ß¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJ-Startup¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¤³¦½é¤ÎÄ©Àï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Áー¥à
³ËÍ»¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÊ¬Ìî¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¦ÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇµ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¡¢³ËÍ»¹çÏ§¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÏ§Àß·×¡×¤ÎÀìÌçÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤ÎÀìÌçÀ¤òÍ¤¹¤ë¿Íºà¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÈó¾ï¤Ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Helical Fusion¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÏ§Àß·×¸¦µæ¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¹ñÎ©¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë³ËÍ»¹ç²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÃÎ¸«¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¾¦ÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ç¯¡¢À¤³¦¤ÎÏ§Àß·×¸¦µæ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿²Ê³Ø¸ÜÌä¤ÎÁêÎÉ¤È¤È¤â¤Ë¡¢CTO¤ÎµÜß·¡¢ÉûCTO¤Î¸åÆ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÁ°Àþ¤ÇÏ§Àß·×¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÎ©¸¦µæ½ê½Ð¿È¤Î³ËÍ»¹çÏ§¤Î°ÂÁ´Àß·×¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤â¶âÍ»¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È³«È¯¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¡¢À¤³¦½é¤Î³ËÍ»¹çÏ§¼Â¸½¤ò³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥³¥¢¿Íºà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤ÎºÇ¾åÎ®¤È¤â¸À¤¨¤ëÏ§Àß·×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢µ»½Ñ¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾¦ÍÑ³ËÍ»¹çÏ§¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢µ»½Ñ¤Î³«È¯
¡¦ÀßÎ©¡§ 2021Ç¯10·î
¡¦Web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.helicalfusion.com
¡¦Youtube¡§https://www.youtube.com/@HelicalFusion
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¡¦Ã´Åö¡§³ô¼°²ñ¼ÒHelical Fusion ¹ÊóÃ´Åö
¡¦Ï¢ÍíÀè¡§contact@helicalfusion.com
