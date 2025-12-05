wavelogy¡¢Panasonic Accelerator 2025 ¤ËºÎÂò¡£Ï³¿åÄ´ººAI¡ÖSuiDo¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÏ³¿åÄ´ºº¼êË¡¤Î¶¦ÁÏ¤ò³«»Ï
wavelogy³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ»¾å ½×²ð¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖPanasonic Accelerator by Electric Works Company¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÏ³¿åÄ´ººAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖSuiDo¡×¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÏ³¿åÄ´ºº¼êË¡¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÁÏ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ºÎÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Panasonic Accelerator ¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤é¤·¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÊÑ³×¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¿·µ¬»ö¶È¡¦µ»½Ñ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Î½ÅÅÀÎÎ°è¤Ï Well-being ¤È Energy management ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÎÎ°è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó wavelogy ¤Ï¡¢¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¹âÅÙ²½¤Ë»ñ¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¶¦ÁÏ´ë¶È¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÂò´ë¶È¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://news.panasonic.com/jp/topics/206506
¡ü ¶¦ÁÏ¤Î¥Æー¥Þ
º£²ó¤Î¶¦ÁÏ¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë Ï³¿åÄ´ººAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖSuiDo¡× ¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
¡¦¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÇÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¿·¤¿¤ÊÏ³¿åÄ´ºº¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È
¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Î¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÏ·µà²½¡¢¿ÍºàÉÔÂ¡¢°Ý»ý´ÉÍý¥³¥¹¥ÈÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï³¿åÄ´ºº¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤ÏÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¥Ëー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Îµ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿¼¡À¤Âå¤ÎÏ³¿å´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ü º£¸å¤Î¿Ê¹Ô¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¶¦ÁÏ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î～2026Ç¯3·î
À®²ÌÈ¯É½¡Ê¥Ç¥â¥Ç¥¤¡Ë¡§2026Ç¯3·î18Æü
¶¦ÁÏ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢µ»½Ñ¸¡Æ¤¡¦¼Â¾Ú¡¦¥æー¥¹¥±ー¥¹ÁÏ½Ð¤Ê¤É¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ wavelogy³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
wavelogy³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö²»¤òÇ§¼±¤·¿·¤¿¤Ê»º¶È¤òºî¤ë¡×¡ÖÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ë²»¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÈ¯¤Î²»²òÀÏ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£²»¡¦¿¶Æ°¡¦²èÁü¡¦¥»¥ó¥µ¥Çー¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÈó¹½Â¤¥Çー¥¿¤ò°·¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î²»²òÀÏµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢»º¶Èµ¡´ï¤Î°Û¾ï¸¡ÃÎ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤Î¾õÂÖ´Æ»ë¡¢¼«Á³´Ä¶¤Î²»²òÀÏ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ÇDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Ï³¿åÄ´ººAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖSuiDo¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²»¶Á¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿Ï³¿å¿ÇÃÇ¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¡£¿åÆ»»ö¶È¼Ô¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤äµ»½ÑÅÁ¾µ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢²»¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÈAI²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢wavelogy¤Ï¥«¥¹¥¿¥àAI³«È¯¡¦ÀìÍÑ¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö°ì´Ó³«È¯¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¸½¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹â¤¤ÀºÅÙ¤Î¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ä¥Çー¥¿²òÀÏ¤ò¼Â¸½¡£À½Â¤¶È¡¦ÅÅÎÏ»ö¶È¡¦¿¹ÎÓ´ÉÍý¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²»²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§wavelogy³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ»¾å ½×²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»²òÀÏ¶ÈÌ³¡¦²òÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://wavelogy.jp/