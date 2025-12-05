¡Ö¤Ê¤Î¤é¤Ü¡× ¥í¥´¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¿·¡Ö¤Ê¤Î¤é¤Ü¡×¤Î¥í¥´¥¿¥¤¥×¤Ï¡ÖÀè¿ÊÅª¡×¤Ç¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¡×¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¤Ï¿åÅ©¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿´ö²¿³ØÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¡ÖN¡×¤È¡ÖL¡×¤Î·Á¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥¢¥¯¥¢¥Ö¥ëー¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ç¿åÅ©¤¬µÛ¼ý¡¢Êü½Ð¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤Ç¤¢¤ëÄ´¼¾¡¢Ã¦½¡¢¹³¶Ý¤Ç·ò¹¯¤È´Ä¶¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¾¯¤··ø¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¡ÖÁÏÂ¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤¨¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬·úºà¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤¬¡¢³«È¯¡¢µ»½Ñ¤òÁí¹çÎÏ¤È¤·¤Æ»Ù¤¨°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤ëÉÊ¼Á¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñ»º¤Î·¾ÁôÅÚ¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¹âÀÇ½¤Ç¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Üー¥É¡×¤«¤éºî¤ê¤À¤µ¤ì¤ë¡Önanolabo¾¦ÉÊ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï·¾ÁôÅÚ¥Ð¥¹¥Þ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤¬2027Ç¯¤ËÈ¯Çä20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤Î¤é¤Ü¡×¤«¤é¿·¤·¤¤¡Önanolabo¡×¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï12·î¤è¤ê½ç¼¡ÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÂ²÷¥Ð¥¹¥Þ¥Ã¥È ¥ì¥®¥å¥éー ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¡ÖÂ²÷¥Ð¥¹¥Þ¥Ã¥È ¥Ó¥Ã¥° ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤ÎÈ¯Çä¤«¤éºÎÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ³Æ°Ì¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤È¤â¡Önanolabo¡×¤ò°ú¤Â³¤¤´°¦¸Ü»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ £Í£Õ¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Üー¥É¾õ¤Î·¾ÁôÅÚ¥Ð¥¹¥Þ¥Ã¥È¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹ñ»º¤Î¸¶ÎÁ¤Èµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢·¾ÁôÅÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·¾ÁôÅÚ¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖÆüËÜ·¾ÁôÅÚÆüÍÑ»¨²ßÀ½Â¤¶¨²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢·¾ÁôÅÚ¾¦ÉÊ¤Î¹Êó³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡§¢©105-0023 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º1-2-3 ¥·ー¥Ð¥ó¥¹S´Û 10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀîÅç ÍµÇ·
URL¡§https://www.ub-soukai.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦ÆâÁõºà¡¦ËÉ¿åºà¡¦¾²²¼ÃÏºà¡¦º¸´±ºà¡¦ÅÚÌÚ»ñºà¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾·úÀß»ñºà¤ÎÀ½Â¤¥áー¥«ー
¡¦ÆüÍÑÉÊ»¨²ß¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦²Ã¹©¡¦ÇäÇãµÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ