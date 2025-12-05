361¡ëÆüËÜ½é½ÐÅ¹¡ª¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜºê ÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò361 Sports Japan¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ¡¡¸÷¡¢°Ê²¼¡Ö361 Sports Japan¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦70¥«¹ñ¡¢7000µòÅÀ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö361¡ë¡Ê¥¹¥êー¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£ー¥ï¥ó¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÂè£±¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤ò¡¢2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈ¿¶Á
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤òµÇ°¤·¤Æ2025Ç¯11·î28Æü¤«¤é£³Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÍèµÒ¿ô¤¬Ìó2,000¿Í¤òµÏ¿¡£¥ªー¥×¥óµÇ°´ë²è¤Ç¤Ï¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹150¿Í°Ê¾å¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬Í¼Êý¤«¤é¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô3,500,000°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¸µSKE48¤ÎÀÐÀî²Ö²»¤µ¤ó¡¢B¥êー¥°Áª¼ê¤ÎÃÓÅÄÍ´°ìÁª¼ê¡¢£µÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥éー¤ÎÄ¹Ã«Àî·Ã°ì¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
150¿Í°Ê¾å¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó
ÍèµÒ¿ôÌó2,000¿Í¤òµÏ¿
Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬ÍèÅ¹
Å¹ÊÞ¤È¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
Å¹Æâ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÇ®°Õ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤Î¶õµ¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸Ø¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤«¤Ä¥â¥À¥ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¹â¤¤µ¡Ç½À¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿¼¤¯ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JRÉðÂ¢ÌîÀþ¡Ö±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó±Ø¡×¤«¤éÄ¾·ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥·¥åー¥º¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¡¢¥¥Ã¥º¥·¥åー¥º¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢NBA¤Î¥¢ー¥í¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó¤ä¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·ÀÌó¤Ê¤É¡¢¹â¤¤µ¡Ç½À¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿SNS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¥Áー¥à½êÂ°Áª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
361¡ë Sports ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
½»½ê: ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó4ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ1
¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È 1st Ave. 2F¡Î1203¶è²è¡Ï
¥¢¥¯¥»¥¹:
JRÉðÂ¢ÌîÀþ¡Ö±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó±Ø¡×Ä¾·ë ±Ä¶È»þ´Ö: 10:00～20:00
ÄêµÙÆü:
¤Ê¤·
361¡ëJP¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§
https://361sports.jp
¸ø¼°Instagram¡§¡¡
https://www.instagram.com/361_japan_official/
¸ø¼°X¡§
https://x.com/361_japan
£Ì£É£Î£Å¡§
https://line.me/R/ti/p/@059fuoaj
361¡ë sports ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡¡¸ø¼°£Ì£É£Î£Å¡§
https://lin.ee/KEK3ghr(https://lin.ee/KEK3ghr)
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥×
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
https://www.jelly-beans-group.co.jp(https://www.jelly-beans-group.co.jp)