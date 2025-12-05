ÀÐÀî¸©¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤¡×¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー²þÄû¡£¥é¥ó¥ÁÄê¿©¤Î¤´ÈÓ¡¦Ì£Á¹½Á¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¤Ï·ÑÂ³
ÀÐÀî¸©¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤È¤·¤Æ¡¢75Ç¯¤ËÅÏ¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSU-BEE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢CEO¡§ÅÄÃ¼ ¹°°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤ê¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤¶ÈÂÖ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー¤ò²þÄû¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤Î¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¹âÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ò¸«Ä¾¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥é¥ó¥ÁÄê¿©¤Î¤´ÈÓ¡¦Ì£Á¹½Á¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ï·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õー¥É9ÉÊ¤È¥É¥ê¥ó¥¯1¼ï¤Î·×10¼ïÎà¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ÂÎ¸³·¿¥µ¥é¥À¤ä·ÜÇòÅò¥éー¥á¥ó¡¢ÇòºÚÆé¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ³«È¯¤·¤¿¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¡£Êª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ÆËþÂ¤·¤Æµ¢¤ì¤ë³°¿©ÂÎ¸³¡×¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¾å¾º²¼¤Ç¤âÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤³°¿©ÂÎ¸³¤ò
¶áÇ¯¡¢¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤Î¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ç²Á³Ê¤äÄó¶¡ÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤¤Ç¤â¡¢ÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¡¢ËþÂ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ò¸«Ä¾¤·¤Ä¤Ä¿·¥á¥Ë¥åーÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ëÁªÂò»è¤Î³È½¼¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー²þÄû¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥ÁÄê¿©¤Î¤´ÈÓ¡¦Ì£Á¹½Á¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¡¢Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤³°¿©ÂÎ¸³¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²þÄûÆâÍÆ
1. ¥é¥ó¥ÁÄê¿©¡Ö¤´ÈÓ¡¦Ì£Á¹½Á¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¡×¤ò·ÑÂ³
ÂÐ¾Ý¡§¥é¥ó¥ÁÄê¿©¥á¥Ë¥åー³Æ¼ï
ÆâÍÆ¡§¤´ÈÓ¡¦Ì£Á¹½Á¤Î¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³
¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ëÄêÈÖ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¿·¥á¥Ë¥åー10¼ïÎà¤òÄÉ²Ã¡Ê¥Õー¥É9ÉÊ¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯1¼ï¡Ë
¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー²þÄû¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÄó°Æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Õー¥É9ÉÊ¤È¥É¥ê¥ó¥¯1¼ï¤Î·×10¼ïÎà¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äê¿©¡¦°ìÉÊÎÁÍý¡¦¥µ¥é¥À¡¦¡º¤ÎÌÍ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤ÈÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÂ·¤¨¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ü¤Î¾È¤ê¾Æ¤ ¥Í¥®¡¦¥Þ¥è¤Þ¤ß¤ì¡§\750(ÀÇ¹þ)
½Ð½Á´¬¤¤¿¤Þ¤´ ÌÀÂÀ¤¢¤ó¤«¤±¡§\690(ÀÇ¹þ)
ÍÈ¤²½Ð¤·¤¢¤ó¤«¤±Æ¦ÉÙ¡§\600(ÀÇ¹þ)
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡×¥Ý¥Æ¥³¥íW¥µ¥é¥À¡§\580(ÀÇ¹þ)
¾ø¤··Ü¤ÈÈ¾½Ï¶Ì»Ò¤Î¤ä¤ß¤Ä¤¤µ¤Ö¤¿¤ì¥µ¥é¥À¡§\790(ÀÇ¹þ)
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤É÷¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡§\540(ÀÇ¹þ)
¥Ñ¥ê¥Ý¥ê¤¨¤Ó¤»¤ó:\390(ÀÇ¹þ)
¥Ý¥Æ¥È¤â¤Á ¤Ï¤Á¤ß¤ÄÅº¤¨¡§\550(ÀÇ¹þ)
¤µ¤Ö¤Î·ÜÇòÅò¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡§\580(ÀÇ¹þ)
¤µ¤Ö¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡§\550(ÀÇ¹þ)
¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤¥Ö¥í¥°¤Ï¤³¤Á¤é(https://saburoubei.jp/2025/12/03/menurenewal/)
75Ç¯¤ËÅÏ¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤êÇòºÚÆé¡É
¾¼ÏÂ25Ç¯(1950Ç¯)¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤´¨¤µ¸·¤·¤¤ËÌÎ¦¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤¡×¤Ï°ìÇÕ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Æé¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¡¦»°ÏºÊ¿»á¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¿©ºà¤ò³è¤«¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤È¤êÇòºÚÆé¡×¤Ç¤¹¡£¿·Á¯¤Ê·ÜÆù¤ÈÇòºÚ¤òÀìÍÑÆé¤Ç¾Æ¤¼Ñ¤¹¤ë¡ÈÌµ¿åÄ´Íý¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¼¢Ì£¿¼¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£ÈëÅÁ¤À¤ì¤ËÍñ¤òÍí¤á¤Æ¿©¤¹¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡º¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£75Ç¯°Ê¾å¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÀäÌ¯¤ÊÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢·ÜÌý¤ÈÈëÅÁ¤Î¾ßÌý¤À¤ì¤¬·è¤á¼ê¡£¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡È¤´ÈÓ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿©Âî¤Ë¹¬¤»¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8XSXs5MzOjU ]
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡ã¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤ ¹â¾¾ËÜÅ¹¡ä
ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¹â¾¾Ãú42
TEL¡§ 076-281-0529
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 11¡§00～21¡§00 (L.O 20¡§30)
¡ã¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤ Æ£¹¾Å¹¡ä
ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÆ£¹¾ËÌ4-472
TEL¡§ 076-266-1555
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 11¡§00～14¡§30 (L.O 14¡§00)¡¢17¡§00～22¡§00 (L.O 21¡§30)
¡ã¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤ Ìî¡¹»ÔÅ¹¡ä
ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔËÜÄ®6ÃúÌÜ13-29
TEL¡§ 076-259-1751
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ Ê¿Æü11¡§00～14¡§30¡ÊL.O 14¡§00)¡¢17¡§00～22¡§00¡ÊL.O 21¡§30)
ÅÚÆü½Ë 11¡§00～22¡§00¡ÊL.O 21¡§30)
¡ã¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤ Èø»³Ä®Å¹¡ä
ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÈø»³Ä®5-8
TEL¡§ 076-208-7004
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 11:00～14:30(L.O14:00) / 17:00～22:00(L.O21:30)
ÅÚÆü½Ë 11:00～22:00(L.O21:30)
¡ã¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤ ¾®¿ùÅ¹¡ä
½êºßÃÏ¡§ ÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô¸ÍÇË1633ÈÖÃÏ
TEL¡§ 0776-54-0763
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 11:00～14:30 (L.O/14 :00)¡¢17:00～22:00 (L.O/21:30)
¢£¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤
¤µ¤Ö¤í¤¦¤Ù¤¤¤Ï¡¢¾¼ÏÂ25Ç¯(1950Ç¯)¤ËÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢75Ç¯¤ËÅÏ¤êÀÐÀî¸©¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Êª¤Ï¡¢·ÜÌý¤ÈÈëÅÁ¤Î¾ßÌý¤À¤ì¤¬·è¤á¼ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤È¤êÇòºÚÆé¡×¡£2014Ç¯¤Ë»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢2025Ç¯6·î¸½ºß¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ë4Å¹ÊÞ¡¢ÉÙ»³¸©¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò1Å¹ÊÞÅ¸³«Ãæ¡£ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¡Öº£¡×¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼¡À¤Âå¡×¤Ë¾µ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÊç½¸Ãæ¡Ù
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://saburoubei.jp/fc/
¡ã¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ä
¡ÚHP¡Û https://saburoubei.jp/
¡ÚTwitter¡Û https://twitter.com/saburoobei
¡ÚInstagram¡Û https://www.instagram.com/saburoubei_326/
¡ÚTikTok¡Û https://www.tiktok.com/@saburoubei326
¡ÚÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Û https://saburoubei-shop.stores.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Óー
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Óー (SU-BEE.CO., LTD.)
½êºßÃÏ¡§ ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¶ÌÀîÄ®9-15
ÂåÉ½¼Ô¡§ CEO¡¡ÅÄÃ¼ ¹°°ì
ÀßÎ©¡¡¡§ Ê¿À®27Ç¯11·î
URL¡¡¡§ http://su-bee.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °û¿©Å¹¤Î·Ð±ÄµÚ¤Ó±¿±Ä¡¢°û¿©Å¹¤Î´ë²èµÚ¤Ó·Ð±Ä¡¢±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È»ö¶È¡¢¥°¥êー¥ó»ö¶È¡¢ÇÀ¶È