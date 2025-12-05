JCB¡¢¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È2025¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢¡ÈÂÔ¤Á»þ´ÖÃ»½Ì¡É¤Î¼Â¸½¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Æó½Å¡¡¹§¹¥¡¢°Ê²¼¡§JCB)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È2025¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢²ñ¾ìÆâÁ´¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æþ¾ì·ôÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ë´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
JCB¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·èºÑ»þ¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤Ë¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È2025¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²÷Å¬¤Ê·èºÑÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Æ³Æþ¤ÎÉ¬Í×À¤äÍøÊØÀ¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢¹Åç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1296_1_49d7982e7bab3e26ffd3b7c67aa2bddb.jpg?v=202512051029 ]
¡Ê¢¨1¡Ëº£Ç¯¤Ï12·î24Æü¡¦25Æü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢º®»¨´ËÏÂ¤òÌÜÅª¤ËÆþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¸½¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ÇÊØÍø¤Ê·èºÑ¤ò¼Â¸½¡£
Á°Çä¤ê·ô¡¢ÅöÆü·ô¤È¤â¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¸ÂÄê¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È2025¡×¤Ï¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÃæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¤Î½é³«ºÅ°Ê¹ß¡¢¹Åç¤Î¿·¤¿¤ÊÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤ä¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°û¿©¥á¥Ë¥åー¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1296_2_35011077da884c75315cdcf0d627ed9b.jpg?v=202512051029 ]
NFC¥¿¥°·èºÑ¤È¤Ï
Å¹Æ¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿NFC¥¿¥°¡Ê¢¨3¡Ë¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¡¢WEB¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬µ¯Æ°¤µ¤ì¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤«¤éApple Pay¤Þ¤¿¤ÏGoogle Pay¡ÊTM¡Ë¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë·èºÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ºÅ»ö²ñ¾ìÅù¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Æ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤Î·èºÑÀìÍÑÃ¼Ëö¤Î¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Ï²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÄó¶¡¤¹¤ëNFC¥¿¥°·èºÑ¤Ï¡¢°Â²Á¤ÊNFC¥¿¥°¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤êÈñÍÑÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤«¤ÄÅÅ¸»¡¦ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò¤»¤º¤È¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°Ù¡¢Çä¾ì¤ÎÁýÀß¤Ê¤É½ÀÆð¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.global.jcb/ja/products/payment-solution/nfctag/index.html)
¡Ê¢¨3¡ËNFC¥¿¥°¤È¤Ï
¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®µ»½Ñ¡ÊNFC: Near Field Communication¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÈóÀÜ¿¨·¿¤ÎIC¥¿¥°¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¼è¤ëÁàºî¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëQR¥³ー¥É¤ËÈæ¤Ù¡¢¡Ö¤«¤¶¤¹¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê´Ê°×¤ÊÆ°ºî¤À¤±¤Ç¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Apple Pay¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google Pay¤Ï¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨QR¥³ー¥É¤Ï¡Ê³ô¡Ë¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
JCB¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡×¡Ö¤¤áºÙ¤«¤Ê¿´¤Å¤«¤¤¡×¤Ç¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÊØÍø¤À¡×¡ÖÍê¤ì¤ë¡×¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ò¤á¤¶¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
PDFÈÇ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é :
https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1296-38d76ceccbde9956dfb80aac4a7fba03.pdf