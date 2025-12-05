Stayway¡¢MUFG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡õ¥êー¥·¥ó¥°¤È¶¦Æ±¤ÇËÌ³¤Æ»Æý¶È¤Î¡ÖÂçµ¬ÌÏÀ®Ä¹Åê»ñÊä½õ¶â¡×¿½ÀÁ¤ò»Ù±ç¤·ºÎÂò
³ô¼°²ñ¼ÒStayway¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO º´Æ£½ß¡¢°Ê²¼¡ÖStayway¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Æý¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÅç±Ñµ×¡¢°Ê²¼¡ÖËÌ³¤Æ»Æý¶È¡×¡Ë¤¬·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡ÖÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¾ÊÎÏ²½Åù¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ®Ä¹Åê»ñÊä½õ¶â¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖÂçµ¬ÌÏÀ®Ä¹Åê»ñÊä½õ¶â¡×¡Ë¤Î3¼¡¸øÊç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢MUFG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡õ¥êー¥·¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£Ëö¹À¾¼¡¢°Ê²¼¡ÖMUFL¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¿½ÀÁ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºÎÂò¤ª¤è¤Ó¸òÉÕ·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏÀ®Ä¹Åê»ñÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»Æý¶È¤¬¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥é¥À¥èー¥°¥ë¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤ÎÁý»º¤òÌÜÅª¤ËËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Ë¿·¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Æý¶È¤Î¶¦Æ±¿½ÀÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ëMUFL¤¬Æ³Æþ¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤ÏMUFL¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¡§https://www.hojyokincloud.jp/case/2213/
MUFL¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://www.fl.mufg.jp/news/pdf/20251205.pdf
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢»Î¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¿½ÀÁDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£»¨¤ÊÊä½õ¶âÅù¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦°ì¸µ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ä¡¢¥Çー¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃæ¾®´ë¶È¤¬Êä½õ¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÊ¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Êµ¡Ç½¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.hojyokincloud.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒStayway¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Deloitte½Ð¿È¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢ºâÌ³DD¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢IPO»Ù±ç¤Ê¤É¤òÂç¼ê¥Õ¥¡ー¥à¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÝÂê¤¬Â¿¤¤Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤ä»Î¶È¡¢»ö¶È²ñ¼ÒÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊä½õ¶â¥Æ¥Ã¥¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤äÆü·Ð¿·Ê¹¤ÎÁª¤ÖFintech¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Êhttps://stayway.co.jp/news/1367¡Ë
¢£¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒStayway
¢£Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î / Ç§Äê»Ù±çµ¡´Ø¡Ë
¢£ÀßÎ©Æü¡§ 2017Ç¯7·î7Æü
¢£URL¡§https://stayway.co.jp/
¢£µòÅÀ¡§
ÂçºåËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-2-12 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¸æÆ²¶ÚËÜÄ®¥Ó¥ë 8F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®2-8-1 BRICK GATE ³ý¾ìÄ®
ÀçÂæ»Ù¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û4ÃúÌÜ4－19YUI NOS ¥æ¥¤¥Î¥¹
¿·³ã»Ù¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìÂçÄÌ2ÃúÌÜ1－4 2F¡¦3F
ÀÅ²¬»Ù¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÅÁÇÏÄ®1－2 ¥Û¥Æ¥ë¥·¥Æ¥£¥ªÀÅ²¬ 3F¡¦4F
Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1ÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ STATION AiÆâ
Ê¡²¬»Ù¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2-6-11 Fukuoka Growth NextÆâ
ーーー
¿À¸Í¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èËÌÄ¹¶¹ÄÌ4ÃúÌÜ2－19 ¥¢¥à¥º¸µÄ® 1F¡¦4F
²¬»³¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èËá²°Ä®3-10 TOGITOGI 2F
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
£±.Êä½õ¶âDX»ö¶È
£².BPaaS¡ÊBPO¡ßSaaS¡Ë»ö¶È
£³.¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢£¼ç¤Ê±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§
£±.Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÂÐ±þ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º
https://www.hojyokincloud.jp/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Bank¡Ú¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/bank/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Pro¡Ú»Î¶È¡¦¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦¾¦¹©²ñ¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Sales¡ÚË¡¿Í±Ä¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/sales/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for ESG¡ÚESG´ØÏ¢Êä½õ¶â¤Î³èÍÑ´ë¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/esg/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Startup¡Ú¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for SMEs¡Ú¼«¼Ò¤Ç¿½ÀÁ¤·¤¿¤¤´ë¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/smes/
¢¨¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï ÊÀ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6488996¡Ë
£².ÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥ÉMag.¡×
https://biz.stayway.jp/hojyokin/
£³.Êä½õ¶âºÄ¸¢¤ÎÁá´ü»ñ¶â²½¡ÖÁ°¤Û¤¸¤ç¤¯¤ó¡×
https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/