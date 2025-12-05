¡ÚÇ¯¼ý984Ëü±ß¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº¡Ã2025Ç¯ºÇ¿·
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Ê£¶È¡¦Éû¶È¤Îµá¿Í¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØSOKUDAN(¥½¥¯¥À¥ó)¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢CAMELORS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄº¬ Ì÷Ç·¡Ë¤¬¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ºÇ¿·¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È¤Î¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó5,500·ï¤ÎSOKUDAN¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È°Æ·ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¤«¤éºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
¡¦PM°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý984Ëü±ß
¡¦½µ4~5Æü²ÔÆ¯¤Î°Æ·ï¤¬70%Ä¶
¡¦¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È°Æ·ï¤¬51%
¢£ÌÜ¼¡
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î¥ê¥âー¥È²ÄÈÝ¡¢²ÔÆ¯Æü¿ô
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦¡¢¿¦¼ï
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¿¦¼ï¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄ§
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ú2025Ç¯¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/jaKEeIDE)
Ä´ººÂÐ¾Ý
SOKUDAN¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µá¿Í°Æ·ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¤ÎÃ±²Á¤È²ÔÆ¯»þ´Ö¤«¤éÊ¿¶Ñ»þµë¤ò·×»»¤·¡¢¤½¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤«¤é1Æü8»þ´Ö¡¢·î21Æü²ÔÆ¯¤ÇÁÛÄê·î¼ý¤ÈÁÛÄêÇ¯¼ý¤ò»î»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2019Ç¯7·î1·îー2024Ç¯12·î31Æü
¡¦ÂÐ¾Ý°Æ·ï¿ô
¡¡5,524·ï¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
¢¨ËÜ¥Çー¥¿°úÍÑ¤ÎºÝ¤Î¤ª´ê¤¤
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë½ÐÅµÀè¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§SOKUDAN Magazine¡¡https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý
Ê¿¶ÑÇ¯¼ý984Ëü±ß¡Ê¿¦¼ïÊÌÇ¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10Ãæ¡¢2°Ì¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï984Ëü±ß¤Ç¡¢¿¦¼ïÊÌÇ¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ®ÈÝ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢Í½»»¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÉÊ¼Á¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¤òÅý³ç¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¼ý¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÇ½ÎÏ¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤äDX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ°Æ·ï¤Ç¤Ï¡¢¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÍ½»»¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®¸ù¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹âÇ¯¼ý¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î°Æ·ï¿ô¡ÊÈæÎ¨¡Ë
¿¦¼ïÊÌ°Æ·ï¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー 4°Ì °Æ·ïÈæÎ¨9.2%
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Ï¿¦¼ïÊÌ°Æ·ï¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç4°Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î9.2%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÇ¯¼ý¤È°Æ·ï¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£DX¿ä¿Ê¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇPM¤ÎÀìÌç¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤±¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¹âÇ¯¼ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°Æ·ï¤ÎÁªÂò»è¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤ä¤¹¤¤¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¿¦¼ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î²ÔÆ¯Æü¿ô
½µ4~5Æü:¡¡70.6%
½µ2~3Æü:¡¡27.2%
½µ1Æü:¡¡2.2%
½µ4~5Æü¤¬70.6%¤È°µÅÝÅª¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¿¦¼ïÆÃÀ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹Ô´ÉÍý¤ä°Õ»×·èÄê¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¾ï»þ´ØÍ¿¤¬É¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à²ÔÆ¯¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£½µ23Æü¤â27.2%¤¢¤ê¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊPM¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ£¿ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ1Æü¤Ï¤ï¤º¤«2.2%¤È¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅª¤Ê»²²è¤ÏÆñ¤·¤¤¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£¹âÇ¯¼ý¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®¸ù¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²ÔÆ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î¥ê¥âー¥È²ÄÈÝ
¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È(ºßÂðOK):¡¡51.0%
¥ê¥âー¥È(°ìÉô)²Ä:¡¡40.1%
¥ê¥âー¥ÈÉÔ²Ä:¡¡8.9%
¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤¬51.0%¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¥ê¥âー¥È°ìÉô²Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È91.1%¤¬¥ê¥âー¥ÈÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Áー¥àÅý³ç¤ä¿ÊÄ½´ÉÍý¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ä½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î¾ìÌÌ¡¢¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÂÐÌÌ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥âー¥È°ìÉô²Ä¤Î³ä¹ç¤â40.1%¤È¹â¤á¤Ç¤¹¡£¥ê¥âー¥ÈÉÔ²Ä¤Ï8.9%¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¹âÅÙ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦
¤½¤ÎÂ¾¿Íºà¥µー¥Ó¥¹:¡¡23.48%
¤½¤ÎÂ¾IT´ØÏ¢:¡¡22.93%
SaaS:¡¡11.04%
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°:¡¡8.90%
¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿:¡¡6.83%
¤½¤ÎÂ¾¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤¬23.48%¡¢¤½¤ÎÂ¾IT´ØÏ¢¤¬22.93%¤È¤Û¤ÜÙÉ¹³¤·¡¢¤³¤Î2¶È³¦¤ÇÌó46%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íºà¶È³¦¤Ç¤ÏºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¿·¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢IT´ØÏ¢¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯°Æ·ï¤ÇPM¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SaaS11.04%¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°8.90%¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿6.83%¤ÈÂ³¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀìÌç¿Íºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤±¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤ÊPM¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤Ù¤ë¿¦¼ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶ÈÌ³ÆâÍÆ
PM:¡¡85.71%
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È:¡¡12.24%
Salesforce:2.04%
PMO:¡¡2.92%
Í×·ïÄêµÁ:¡¡2.79%
PM¤¬85.71%¤È°µÅÝÅª¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È12.24%¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü98%¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¶ÈÌ³¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½ã¿è¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¥ë¤¬ºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥Äー¥ë¤äµ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÈÆÍÑÅª¤Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Salesforce2.04%¡¢PMO2.92%¡¢Í×·ïÄêµÁ2.79%¤ÈÂ³¤¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÆÃÄêÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿PM°Æ·ï¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤¶È³¦¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¥ë¤³¤½¤¬¡¢PM¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£SOKUDAN¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Ä´ººµ»ö¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥ì¥Ýー¥È¡Ë
SOKUDAN¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººµ»ö¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¥Çー¥¿¤Ç¤ß¤ë¡×¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È¤Îµ»ö°ìÍ÷¡ä(https://magazine.sokudan.work/category/freelance_data)
¡Ú2025Ç¯¡ÛC#°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/2jUqaNkN)
¡Ú2025Ç¯¡ÛPHP¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/GY2lVzlS)
¡Ú2025Ç¯¡ÛJavaScript°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/NNYWSCK7)
¡Ú2025Ç¯¡ÛFlutter°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/5EWju5sx)
¡Ú2025Ç¯¡ÛUnity°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/EU0ed1x_)
¡Ú2025Ç¯¡ÛJava¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/Vyh7baWc)
¡Ú2025Ç¯¡ÛGo¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/20U05XUd)
ºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥ì¥Ýー¥È¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢PRTIMES¤äTwitter¤Î¥Õ¥©¥íー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
SOKUDAN ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë(https://twitter.com/sokudan_work)
¡ØSOKUDAN¡Ê¥½¥¯¥À¥ó¡Ë(https://sokudan.work/business/)¡Ù¤È¤Ï
Å¾¿¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤¤¤Ê¤¤Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤òºÇÃ»1Æü¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ºÇÂ®¤ÎÊ£¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£20Âå¸åÈ¾～40ÂåÁ°È¾¤ÎITÎÎ°è¤Ë¶¯¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Þー¥±¥¿ー¡¢¥»ー¥ë¥¹¡¢BizDev¡¢UI¡¦UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î5¿¦¼ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥³ー¥Ý¥ìー¥È¿Íºà¤Ê¤É¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¾å¾ì´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤âÁý¤¨¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡ÖºÎÍÑ¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿¤«·î¤â»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥áー¥ë¤ÎÈ¿±þÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ò»ý¤ÄºÎÍÑÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
▶ºÇ¿·¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é(https://magazine.sokudan.work/category/case)