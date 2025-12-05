¡ÚÇ¯¼ý984Ëü±ß¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº¡Ã2025Ç¯ºÇ¿·

2025Ç¯ºÇ¿·¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È¤Î¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£


Ìó5,500·ï¤ÎSOKUDAN¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È°Æ·ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¤«¤éºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー


¡¦PM°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý984Ëü±ß


¡¦½µ4~5Æü²ÔÆ¯¤Î°Æ·ï¤¬70%Ä¶


¡¦¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È°Æ·ï¤¬51%



¢£ÌÜ¼¡


¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô


¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î¥ê¥âー¥È²ÄÈÝ¡¢²ÔÆ¯Æü¿ô


¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦¡¢¿¦¼ï


¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¿¦¼ï¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄ§



¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é


¡Ú2025Ç¯¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/jaKEeIDE)



Ä´ººÂÐ¾Ý


SOKUDAN¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µá¿Í°Æ·ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¤ÎÃ±²Á¤È²ÔÆ¯»þ´Ö¤«¤éÊ¿¶Ñ»þµë¤ò·×»»¤·¡¢¤½¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤«¤é1Æü8»þ´Ö¡¢·î21Æü²ÔÆ¯¤ÇÁÛÄê·î¼ý¤ÈÁÛÄêÇ¯¼ý¤ò»î»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö


2019Ç¯7·î1·îー2024Ç¯12·î31Æü


¡¦ÂÐ¾Ý°Æ·ï¿ô


¡¡5,524·ï¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è


¢¨ËÜ¥Çー¥¿°úÍÑ¤ÎºÝ¤Î¤ª´ê¤¤


¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë½ÐÅµÀè¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ­¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£


½ÐÅµ¡§SOKUDAN Magazine¡¡https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)




¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý


Ê¿¶ÑÇ¯¼ý984Ëü±ß¡Ê¿¦¼ïÊÌÇ¯¼ý¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×10Ãæ¡¢2°Ì¡Ë




¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï984Ëü±ß¤Ç¡¢¿¦¼ïÊÌÇ¯¼ý¥é¥ó¥­¥ó¥°2°Ì¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ®ÈÝ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢Í½»»¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÉÊ¼Á¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¤òÅý³ç¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¼ý¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÇ½ÎÏ¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥­¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤äDX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ°Æ·ï¤Ç¤Ï¡¢¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÍ½»»¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®¸ù¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹âÇ¯¼ý¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î°Æ·ï¿ô¡ÊÈæÎ¨¡Ë


¿¦¼ïÊÌ°Æ·ï¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×10


¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー 4°Ì °Æ·ïÈæÎ¨9.2%




¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Ï¿¦¼ïÊÌ°Æ·ï¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç4°Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î9.2%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÇ¯¼ý¤È°Æ·ï¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£DX¿ä¿Ê¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇPM¤ÎÀìÌç¥¹¥­¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤±¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¹âÇ¯¼ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°Æ·ï¤ÎÁªÂò»è¤âË­ÉÙ¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤ä¤¹¤¤¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¿¦¼ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£




¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î²ÔÆ¯Æü¿ô




½µ4~5Æü:¡¡70.6%


½µ2~3Æü:¡¡27.2%


½µ1Æü:¡¡2.2%



½µ4~5Æü¤¬70.6%¤È°µÅÝÅª¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¿¦¼ïÆÃÀ­¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹Ô´ÉÍý¤ä°Õ»×·èÄê¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¾ï»þ´ØÍ¿¤¬É¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à²ÔÆ¯¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£½µ23Æü¤â27.2%¤¢¤ê¡¢·Ð¸³Ë­ÉÙ¤ÊPM¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ£¿ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ëÆ¯¤­Êý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ1Æü¤Ï¤ï¤º¤«2.2%¤È¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅª¤Ê»²²è¤ÏÆñ¤·¤¤¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£¹âÇ¯¼ý¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®¸ù¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÎÂç¤­¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²ÔÆ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤Î¥ê¥âー¥È²ÄÈÝ




¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È(ºßÂðOK):¡¡51.0%


¥ê¥âー¥È(°ìÉô)²Ä:¡¡40.1%


¥ê¥âー¥ÈÉÔ²Ä:¡¡8.9%



¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤¬51.0%¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¥ê¥âー¥È°ìÉô²Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È91.1%¤¬¥ê¥âー¥ÈÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Áー¥àÅý³ç¤ä¿ÊÄ½´ÉÍý¤¬¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ä½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î¾ìÌÌ¡¢¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÂÐÌÌ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥âー¥È°ìÉô²Ä¤Î³ä¹ç¤â40.1%¤È¹â¤á¤Ç¤¹¡£¥ê¥âー¥ÈÉÔ²Ä¤Ï8.9%¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¹âÅÙ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥­¥ë¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦



¤½¤ÎÂ¾¿Íºà¥µー¥Ó¥¹:¡¡23.48%


¤½¤ÎÂ¾IT´ØÏ¢:¡¡22.93%


SaaS:¡¡11.04%


¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°:¡¡8.90%


¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿:¡¡6.83%



¤½¤ÎÂ¾¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤¬23.48%¡¢¤½¤ÎÂ¾IT´ØÏ¢¤¬22.93%¤È¤Û¤ÜÙÉ¹³¤·¡¢¤³¤Î2¶È³¦¤ÇÌó46%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íºà¶È³¦¤Ç¤ÏºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¿·¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢IT´ØÏ¢¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯°Æ·ï¤ÇPM¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SaaS11.04%¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°8.90%¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿6.83%¤ÈÂ³¤­¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀìÌç¿Íºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤±¤ë·Ð¸³Ë­ÉÙ¤ÊPM¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹­¤¤ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¥­¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤Ù¤ë¿¦¼ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£




¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶ÈÌ³ÆâÍÆ



PM:¡¡85.71%


¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È:¡¡12.24%


Salesforce:2.04%


PMO:¡¡2.92%


Í×·ïÄêµÁ:¡¡2.79%



PM¤¬85.71%¤È°µÅÝÅª¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È12.24%¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü98%¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¶ÈÌ³¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½ã¿è¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥­¥ë¤¬ºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥Äー¥ë¤äµ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÈÆÍÑÅª¤Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Salesforce2.04%¡¢PMO2.92%¡¢Í×·ïÄêµÁ2.79%¤ÈÂ³¤­¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÆÃÄêÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿PM°Æ·ï¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£Éý¹­¤¤¶È³¦¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥­¥ë¤³¤½¤¬¡¢PM¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£




