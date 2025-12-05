ÆÄÂ¥ÅÅÏÃ¤ÈÍ¹Á÷¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Ì¤¼ý¶â²ó¼ý¤Ø
Dr.JOY³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¾¾ ¹¨¾Ï¡¢°Ê²¼¡ÖDr.JOY¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¶¶ ¾ùÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅÅ»Ò¥Ðー¥³ー¥É¥Þ¥ë¥Á·èºÑ¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åö¼Ò¤Î°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡ÖSMS°ìÀÆÏ¢Ííµ¡Ç½¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÇÎÅÈñÌ¤¼ý¶â¤ÎÀÁµáµ¡Ç½¤ò11·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÏÌ¤¼ý¶â°ÆÆâ¤òSMS¤Ç´µ¼ÔÍÍ¤Ë°ìÀÆÁ÷¿®¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤äÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÅù¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÙÊ§¤¤¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò´ÊÊØ¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSMS°ìÀÆÏ¢Ííµ¡Ç½¡×¤È¤Ï
Dr.JOY¤ÎSMS°ìÀÆÏ¢Íí¤Ï¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸Á÷¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢SMS¡Ê¥·¥çー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î°¸Àè¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SMS¤ÏÅþÃ£Î¨99%¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢µÙ¿Ç°ÆÆâ¤äºÆ¿ÇÍ½Ìó¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ç¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤Ê°ìÀÆÏ¢Íí¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
* ¸ÄÊÌ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡ÖSMS¸ÄÊÌÏ¢Ííµ¡Ç½¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
Dr.JOY¡Ö´µ¼Ô¡Ã²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¡×
https://drjoy.jp/feature/sms-bulkmessaging
°åÎÅ¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌ¤¼ý¶âÂÐ±þ¤Î²ÝÂê
Ì¤¼ý¶âÂÐ±þ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢²ò·è¤·¤Ë¤¯¤¤¶ÈÌ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£´µ¼ÔÍÍ¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Í¹Á÷¤·¤¿ÀÁµá½ñ¤âÉÔºß¤äÅ¾µï¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´µ¼ÔÍÍ¤â»Å»ö¤ä²ð¸î¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¯¡¢¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿¶¹þ¤äºÆÍè±¡¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ì¤¼ý¶â¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¡¦¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³¡¦´µ¼ÔÍÍ¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÏ¢Íí¤·¤Å¤é¤µ¡×¤È¡ÖÊ§¤¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤òÆ±»þ¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¤¼ý¶âÂÐºö¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¦Dr.JOY¤Î²èÌÌ¤Ç¡¢Ì¤¼ý¶â¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¡¦SMSÁ÷¿®¡¦Æþ¶â¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¡Æâ¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·èºÑµ¡Ç½¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÈÉÂ±¡ÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§Ì¤¼ý¶â¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿SMS°ìÀÆÁ÷¿®¤¬²ÄÇ½
¡¦´µ¼ÔÍÍ¡¡¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÅù¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Æ·èºÑ²ÄÇ½
¡¦ÉÂ±¡Á´ÂÎ¡§ÀÁµá½ñºîÀ®¤äÍ¹Á÷¡¢ÆÄÂ¥ÅÅÏÃ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢Æþ¶â¾õ¶·¤ò¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®²ÄÇ½
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¢£ ÉÂ±¡¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡¡¡¡¡¦ÆÄÂ¥ÅÅÏÃ¤äÀÁµá½ñÂÐ±þ¤¬¸º¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë
¡¡¡¡¡¦Æþ¶â¾õ¶·¤¬¼«Æ°¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¡¢´ÉÍýÉéÃ´¤¬·Ú¸º
¢£ ´µ¼ÔÍÍ¡¦¤´²ÈÂ²
¡¡¡¡¡¦¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ÙÊ§¤¤²ÄÇ½
¡¡¡¡¡¦ºÆÍè±¡¤ä¶ä¹ÔÁë¸ý¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¼ê´Ö¤ÈÉéÃ´¤ò·Ú¸º
¢£ ÉÂ±¡Á´ÂÎ
¡¡¡¡¡¦Ì¤¼ý¶â¤Î²ó¼ýÎ¨¸þ¾å¤ÈÆþ¶â¤ÎÁá´ü²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ò²þÁ±
¡¡¡¡¡¦Í¹Á÷¡¦ÅÅÏÃ¡¦Æþ¶â³ÎÇ§¤Ê¤É¤Î¹©¿ôºï¸º¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥³¥¹¥È¤òºï¸º
¢£Dr.JOY³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦°å»Õ¡ÃÀÐ¾¾ ¹¨¾Ï¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ì¤¼ý¶âÂÐ±þ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÄ¹Ç¯ÉéÃ´¤È¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Í¹Á÷¤Ï¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£°ìÊý¤Ç´µ¼ÔÍÍ¤âË»¤·¤¯¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁÐÊý¤Î¡ÖÏ¢Íí¤·¤Å¤é¤µ¡×¤È¡ÖÊ§¤¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥àÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Dr.JOY¤ÎÆü¾ï¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡ÈÌ¤¼ý¶â¤Î°ÆÆâ¤«¤é·èºÑ´°Î»¤Þ¤Ç¡É¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉÂ±¡Â¦¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤«¤é¼«Á³¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¤ÎÃæ¤ÇÆü¡¹¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´µ¼ÔÂÐ±þ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶ÈÌ³¤Î¡È¤Ò¤È¼ê´Ö¡É¤ò¸º¤é¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÎÏ¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Ì¤¼ý¶â¶ÈÌ³¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´µ¼Ô¥±¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦»þ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÏ¢·È¤Ë¹þ¤á¤¿°ìÈÖ¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âDr.JOY¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¡¢³Î¤«¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¥×¥í¥À¥¯¥È¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¡×¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ã°å»Õ¡¡ÀÐ¾¾ ¹¨¾Ï
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à
¡üËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§´ôÉìËÜ¼Ò¡¡´ôÉì¸©´ôÉì»ÔÆüÃÖ¹¾1ÃúÌÜ58ÈÖÃÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìµþËÜ¼Ò¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ2ÃúÌÜ20ÈÖ8¹æ È¬ÃúËÙÁîÄÌ¥Ó¥ë
¡üÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1967Ç¯3·î
¡ü»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¼ýÇ¼Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¡ü¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.densan-s.co.jp/
Dr.JOY³ô¼°²ñ¼Ò
¡üËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2ÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー17F
¡üÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2013Ç¯11·î
¡ü»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ / °åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î°åÎÅ¡¦°åÌôÉÊ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡
¡ü¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://drjoy.co.jp/