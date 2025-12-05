THE ORAL CIGARETTES¡¢¿·¶Ê¡ÖERASE¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡ª
THE ORAL CIGARETTES¤Î¿·¶Ê¡ÖERASE¡×¤¬2026Ç¯1·î7Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤ÎÂè2¥¯ー¥ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¶Ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤Ï1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2,900ËüÉô¤ò¸Ø¤ëÅÁÀâ¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥ª¥«¥ë¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡£µ´¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¡¢ÄÌ¾Î¡È¤Ì～¤Ù～¡É¤¬¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÌ¿¤¬¤±¤ÇÀ¸ÅÌ¤ò¼é¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¿·¥¢¥Ë¥á²½¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²óÂè2¥¯ー¥ë¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤ÆTHE ORAL CIGARETTES¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦¥®¥¿ー¤Î»³ÃæÂóÌé¤«¤é°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¥ªー¥é¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë³Ú¶Ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ì～¤Ù～¤¬À¸ÅÌÃ£¤ò°Å°Ç¤«¤éµß¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤ÏÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°Å°Ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²»³Ú¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢À§ÈóºîÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ï12·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¥¹¥Æー¥¸¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î³Ú¶Ê¾ðÊó¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡×Âè2¥¯ー¥ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡(C)¿¿ÁÒæÆ¡¦²¬Ìî¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Æ¸¼é¾®³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸°ìÆ±
¡Ú¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¡Û
¢£¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡ÙÂè2¥¯ー¥ë
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
ÃÏ¾åÇÈ¡§1·î7Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË¤è¤ë11»þ45Ê¬～¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation W¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡ª¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
BS¡§1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË¿¼Ìë£±»þ～¡¡BSÄ«Æü¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡ª
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢ABEMA¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡£¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£INTRODUCTION
¸¶ºî¡¦¿¿ÁÒ æÆ¡¿Ì¡²è¡¦²¬Ìî ¹ä¡¢Î¾ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¡£¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2,900ËüÉô¤ò¸Ø¤ëÅÁÀâ¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥ª¥«¥ë¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
³Ø¹»¤Î²øÃÌ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÀ¸ÅÌ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë¡¢¡È¤Ì～¤Ù～¡É¤³¤ÈÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¤ÎÍ¦»Ñ¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ2025Ç¯¤Ë¿·¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£STORY
ÉÔ²Ä²ò¤Ê²ø´ñ¸½¾Ý¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¸¼éÄ®¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Æ¸¼é¾®³Ø¹»¤Ë°ì¿Í¤Î¶µ»Õ¤¬ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£5Ç¯3ÁÈÃ´Ç¤¤Îó¬ÌîÌÄ²ð¡¢ÄÌ¾Î¤Ì～¤Ù～¡£ÉáÃÊ¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¸¼ê¤Ë¤Ïµ´¤¬½É¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¡Ä!?
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò½±¤¦³Ø±à¼·ÉÔ»×µÄ¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Ë¡¢ÃÏ¹ö¤«¤é¤¤¿ÀµµÁ¤Î»È¼Ô¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Òー¥íー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³«Ëë¡ª
¢£STAFF
¸¶ºî¡§¿¿ÁÒ æÆ¡¡Ì¡²è¡§²¬Ìî ¹ä¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÀÐ¹¯Ç·
½õ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄ»Ë¿Í
¥·¥êー¥º¹½À®¡§ÂçÁðË§¼ù
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ë§»³ Í¥
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶ÆØ»Ò
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ËÆ£ °Í¿¥»Ò
ÍÅ²ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ¹¨µª¡¦¤¤¸¤Þ¤ë
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§²Ã¡¹Èþ ¹â¹À¡¦Ë§»³ Í¥
Èþ½ÑÀßÄê¡§Ê¿ß·¹¸¹°
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ÕÆüÈþÇÈ
¿§ºÌÀß·×¡§ÌîÃÏ¹°Ç¼
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§µÈÎÉËïÀ®
²èÌÌÀß·×¡§ÅÄÂ¼ ¿Î
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ê¿ËÜ±Í»Ò
ÊÔ½¸¡§µÈÉð¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ì¾ÁÒ Ì÷
²»¶Á¸ú²Ì¡§¿¹Àî±Ê»Ò¡¦º´Æ£Íý½ï
Ï¿²»¡§ÄÇ¸¶Áà»Ö
²»³Ú¡§Evan Call
Âè2¥¯ー¥ë¡¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖERASE¡×THE ORAL CIGARETTES
Âè2¥¯ー¥ë¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖMAGICAL¡×Ayumu Imazu
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKAI
¢£CAST
ó¬ÌîÌÄ²ð¡§ÃÖ°¾ Î¶ÂÀÏº
Î©Ìî ¹¡§ÇòÀÐÎÃ»Ò
°ðÍÕ¶¿»Ò¡§½§ºê °½
ºÙÀîÈþ¼ù¡§¹õÂô¤È¤â¤è
ÌÚÂ¼¹îÌé¡§´äºêÎÊÂÀ
·ªÅÄ¤Þ¤³¤È¡§¸Å¾ëÌç »ÖÈÁ
¹â¶¶Î§»Ò¡§±óÆ£ °½
¤æ¤¤á¡§²Ã·¨°¡°á
¶ÌÁôµþ²ð¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¢£¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nube-anime.com
¢£¢£³¤³°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nube-anime-global.com
¢£¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/nube_ani
¢£¢£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×³µÍ×
¢£²ñ¡¡´ü¡¡¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡§9:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë
¢£²ñ¡¡¾ì¡¡¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¡¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Ûー¥ë1～10¡Ê¢©261-8550 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.jumpfesta.com/
¢£¢£¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¥¹¥Æー¥¸
¢£Æü¡¡Äø¡§12·î21Æü(Æü)12:50～13:30
¢£¾ì¡¡½ê¡§¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¥¸¥ª
¢£½Ð±é¼Ô¡§ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¡Êó¬ÌîÌÄ²ðÌò¡Ë¡¦ÇòÀÐÎÃ»Ò¡ÊÎ©Ìî¹Ìò¡Ë¡¦½§ºê°½¡Ê°ðÍÕ¶¿»ÒÌò¡Ë¡¦¹õÂô¤È¤â¤è¡ÊºÙÀîÈþ¼ùÌò¡Ë
¢¨¥¢¥Ë¥á²èÁü¤ò»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)¿¿ÁÒæÆ¡¦²¬Ìî¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Æ¸¼é¾®³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸°ìÆ±
¢£¢£THE ORAL CIGARETTES¡ÖERASE the BORDER TOUR 2026¡×
2026Ç¯2·î16Æü °¦ÃÎ Zepp Nagoya¡¡w/TK from ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«
2026Ç¯2·î17Æü °¦ÃÎ Zepp Nagoya¡¡w/ENTH
2026Ç¯2·î24Æü Ê¡²¬ Zepp Fukuoka¡¡w/SHANK
2026Ç¯3·î7Æü ËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo¡¡w/10-FEET
2026Ç¯3·î12Æü µÜ¾ë SENDAI GIGS¡¡w/¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯ NEW!
2026Ç¯3·î16Æü Âçºå Zepp Osaka Bayside¡¡w/04 Limited Sazabys
2026Ç¯3·î17Æü Âçºå Zepp Osaka Bayside¡¡w/04 Limited Sazabys
2026Ç¯3·î23Æü Åìµþ Zepp Haneda¡¡w/My Hair is Bad
2026Ç¯3·î24Æü Åìµþ Zepp Haneda¡¡ w/My Hair is Bad
¢£¢£¡ÖDREAMLAND - ALL NIGHT GIG & PARTY -¡×
2026Ç¯2·î6Æü Åìµþ Spotify O-EAST
LIVE ACT¡§Dos Monos / ODD Foot Works / TYOSiN / JUBEE / ENTH / THE ORAL CIGARETTES
DJ¡§¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸(OKAMOTO'S) / EMZTTM(YESBOWY&SIVA) / SPAWN (169 & Takuma) / ¶ú¥«¥ÄDJ¥¢¥²¤é¤«¤Ë¥¢¥²¤é / MoEPiKA
