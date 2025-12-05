¡ÖNEON TOKYO¡×¤¬SNS¤Ç100ËüºÆÀ¸Ä¶¤¨¡ª¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§FUJIBASE¡¢½é¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÃÒ¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Òkand production¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÒ²¬ Âçµ¡Ë¤¬¶¦ÁÏ»ö¶È¤È¤·¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦2024Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈFUJIBASE¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Õ¥¸¥Ùー¥¹¡Ë¡£SNS ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ç¥â³Ú¶Ê¡ÖNEON TOKYO¡×¤¬100Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢²»³Ú¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤äÁá¼ª¥ê¥¹¥Êー¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿·Åìµþ»Ô²»Æ¬¡Ù ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òµÞÂ®¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢FUJIBASE ¤Î¿·¶Ê¡Öyosuga¡ÊÆÉ¤ß¡§¥è¥¹¥¬¡Ë¡×¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø±³¤¬±³¤Ç±³¤Ï±³¤À¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Øsilent¡Ù¡¢¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¡¦À¸ÊýÈþµ×¤Ë¤è¤ëÂÔË¾¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢¶Ó¸ÍÎ¼¡¢ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢±öÌî±Íµ×¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡Öyosuga¡×¤Ï¡¢FUJIBASE¤¬¥É¥é¥ÞµÓËÜ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ç¡¢FUJIBASE¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Öyosuga¡×¤Ï¡¢¡ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¼êÃÊ¡É ¤È ¡È¿´¤Îµò¤ê½ê¡É ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤òÅö¶Ê¤Ç¤ÏÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿´¤Îµò¤ê½ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¿Í¤¬»×¤ï¤º»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Íê¤ß¤Î¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î¡É±³¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1ÂÐ1¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥Ù¥ó¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î±³¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Îµ¡Èù¤¬¡¢²Î»ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø±³¤¬±³¤Ç±³¤Ï±³¤À¡Ù¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡¢¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µÓËÜ²È¡¦À¸ÊýÈþµ×¤Î½é¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êーºîÉÊ¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï£µºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿Í¤Ï¤Ê¤¼±³¤ò¤Ä¤¯¤Î¤«¡©Í¥¤·¤¤±³¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë±³¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ê±³¡ÄÍÍ¡¹¤Ê¡Ö±³¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤òÉñÂæ¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø±³¤¬±³¤Ç±³¤¬±³¤À¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹FOD¤Ë¤Æ12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤è¤ê£´ÏÃ¤¬°ìµóÀè¹ÔÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤Æ2026Ç¯£±·î11Æü¡ÊÆü¡Ë23:15¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¶â¾ë°½¹á¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¡ä
YouTube¤ÇFUJIBASE¤µ¤ó¤Î¡ÈNEON TOKYO¡É¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤À¤È»×¤¤¡¢HP¤«¤é¤´Ï¢Íí¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡ー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Èyosuga¡É¤Ï²¿ÅÙÊ¹¤ÊÖ¤·¤Æ¤âË°¤¤º¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£FUJIBASE¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãFUJIBASE¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¡ä
µÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢»×¤ï¤º ¡Ö¹¥¤¤À¡ª¡× ¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸Êý¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥áー¥¸¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢¶á¤¹¤®¤º¡¢Î¥¤ì¤¹¤®¤º¡¢ÀäÌ¯¤ËÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯²»³ÚÀ©ºî¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢ÌÂ¤¤¤·¤ó¤É¤¤»þ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±³¤¸¤ãÌµ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥É¥é¥Þ³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ø±³¤¬±³¤Ç±³¤Ï±³¤À¡Ù¡ÊÁ´£´ÏÃ¡Ë
¢£ÇÛ¿®¡§ 12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ～Á´ÏÃ°ìµóÀè¹ÔÇÛ¿®
¢£ÊüÁ÷¡§ 2026Ç¯£±·î11Æü¡ÊÆü¡Ë23:15～ÊüÁ÷³«»Ï¡¡°Ê¹ßËè½µÆüÍË23:15ÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢£½Ð±é¡§ µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢¶Ó¸ÍÎ¼¡¢ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢±öÌî±Íµ×¡¡¤Û¤«
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
µÓËÜ¡§À¸ÊýÈþµ×
¼çÂê²Î¡§FUJIBASE¡Öyosuga¡×¡Êkand production/NTT DOCOMO Studio&Live¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¶â¾ë°½¹á
±é½Ð¡§¹âÌîÉñ
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§AOI Pro.
À©ºîÃøºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¢£URL¡§ https://fod.fujitv.co.jp/title/10ev ¡ÊÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
FUJIBASE Profile
2024Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£ºî»ì¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦²Î¾§¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¯¡¦¥É¥é¥à±éÁÕ¤Þ¤Ç¤ò¼«¿È¤Ç¤³¤Ê¤¹¡£¥é¥Õ¤ËÁÏ¤Ã¤¿¥Ç¥â³Ú¶Ê¤ò¡ÊDemo Sketch¤ÈÂê¤·¤Æ¡ËËè·î²»³Ú¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë³Ú¶Ê¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ SNS¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÍÎ³Ú¤È±Ç²è¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤Ë¤¢¤ë³Ú¶Ê¤¬¡¢ÍÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡¢SNS¥æー¥¶ー¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¡¡¥ê¥êー¥¹
2025Ç¯7·î16Æü
1 st full album¡Ø¿·Åìµþ»Ô²»Æ¬¡Ù
NOW ON STREAM
https://linkcloud.mu/fdbbace4
¡þ¡¡HP / SNS
Official HP¡§https://fujibase.tokyo/
X¡§https://x.com/fujibase_jp
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@fujibase_jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/fujibase_jp
YouTube¡§https://www.youtube.com/@fujibase_jp
¢£³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5ÃúÌÜ18-14 ËÌÀ¾¥Ó¥ë 8F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÎÓ ÃÒ
ÀßÎ©¡§2023Ç¯5·î1Æü
»ö¶È³µÍ×¡§
¡¦³Æ¼ï±ÇÁüÊª¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÇÛµë¡¢ÈÎÇä¡¢ÀÁÉé
¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÅù¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¶ÈÌ³
¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î´ë²è¡¢À©ºîµÚ¤Ó¤½¤ÎÀÁÉé¤È¶½¹Ô¤Î±¿±Ä¡¢ÀÁÉé¡¡¤Ê¤É
Web¥µ¥¤¥È¡§https://fanystudio.com/
¢£³ô¼°²ñ¼Òkand production¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òkand production¡ÊÆÉ¤ß¡§¥«¥ó¥É¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-3-9 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯½ÂÃ«°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÊÒ²¬ Âçµ
ÀßÎ© ¡§2019Ç¯12·î
»ö¶È³µÍ×¡§XRÎÎ°è¤ò´Þ¤à±ÇÁüÀ©ºî¡¦ICT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦Å¹ÊÞ±¿±Ä
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.kandpro.com/