¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Astemo³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êSupplier Award¤ò¼õ¾Þ
Âè°ì¼Â¶È³ô¼°²ñ¼Ò
º¸¡§Astemo¼Ò ¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È BongGoo Kang ¡¡¡¡±¦¡§Åö¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Á¥ÅÏ Íº»Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼õ¾Þ¥È¥í¥Õ¥£ー
Áí¹çµ¡³£¾¦¼Ò¤ÎÂè°ì¼Â¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Á¥ÅÏÍº»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡¢Astemo³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖAstemo¼Ò¡×¡Ë¤è¤êSupplier Award¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
e-Axle´ØÏ¢ÀßÈ÷¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢±Ä¶ÈÉôÌç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÉôÌç¡¢ÊªÎ®ÉôÌç¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÀßÈ÷¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÍ¢Á÷¡¢¿øÉÕ¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·Astemo¼Ò¤Î»ö¶È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¡§Astemo¼Ò ¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È BongGoo Kang ¡¡¡¡±¦¡§Åö¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Á¥ÅÏ Íº»Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼õ¾Þ¥È¥í¥Õ¥£ー
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
Âè°ì¼Â¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô
TEL¡§03-6370-8691¡¡¡¡E-mail :djk_info@djk.co.jp