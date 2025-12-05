ÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÇÁ°Àþ¤òSBS¥é¥¸¥ª¡õ¼ýÏ¿¥ª¥Õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËè·îÈ¯¿®Ãæ¡ª12·î¤Ï¿þÌî»ÔÉû»ÔÄ¹¤¬ÅÐ¾ì
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀÅ²¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¼Ä¸¶ Ë¡¢°Ê²¼SVSA¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬ÊüÁ÷SBS¥é¥¸¥ª¤È¶¨Æ¯¤Ç¿·ÈÖÁÈ¡ÖcosaÈ¯¡ªÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÇÁ°Àþ¡×¤ò10·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡¢ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://svsa-meetup3.peatix.com/view
¼¡²ó¡¢12·î¤ÎÊüÁ÷¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¤Î¤Õ¤â¤È¡¦¿þÌî»ÔÈ¯¡ªÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¡×¡£¥²¥¹¥È¤Ë¿þÌî»ÔÉû»ÔÄ¹ ÂçÀ¾ÀéÁï»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ä»º¶È´ðÈ×¡¢´Ñ¸÷¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦ÇÀ¶È¡¦¹ÔÀ¯DX¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¿·»º¶È¤Å¤¯¤ê¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿þÌî»Ô¤Î¶ñÂÎ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ò²ð¤ä»²²Ã¼Ô¤È¤ÎQ&A¡¢¥²¥¹¥È¡¦Íè¾ì¼ÔÆ±»Î¤Î¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î°Ê¹ß¤â¡¢2026Ç¯3·î¤Þ¤ÇËè·îÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¡¢ÀÅ²¬È¯¤ÎÄ©Àï¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤¦ÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥Õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬ÊüÁ÷SBS¥é¥¸¥ª¤È¥³¥é¥ÜÈÖÁÈ¤¬»ÏÆ°¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ïcosa¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÀÅ²¬±ØÁ°¤Î¸òÎ®Ê£¹ç»ÜÀß¡Öcosa¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¿·µ¬»ö¶È¡¢¥¢¥È¥Ä¥®¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÄ©Àï¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÀÅ²¬È¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ëè½µÂè4ÌÚÍËÆü¤Î21:00～21:30¡Ê12·î¤ÎÊüÁ÷Æü¤Ï¡¢12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤òÍ½Äê¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ²ó¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡¢cosa¤Ë¤Æ¸ø³«·¿¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤·¤º¥¹¥¿¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤òËè·î³«ºÅ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ÈÃÏ°è¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Ä¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÜÂ³ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SVSA¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ËÜÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤äµ¯¶È²È°éÀ®¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¥²¥¹¥ÈÁªÄê¤ä¥Æー¥ÞÀßÄê¤Ç¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ²¬¤«¤éÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°ÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ò¶¨Æ¯¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÅ²¬Á´ÂÎ¤Ë¡ÈÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊ¸²½¡É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÅ²¬ÊüÁ÷SBS¥é¥¸¥ª¡ÖcosaÈ¯¡ªÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÇÁ°Àþ¡×³µÍ×
¡¦ÊüÁ÷»þ´Ö¡§Ëè·îÂè4ÌÚÍËÆü 21:00～21:30
¡¦ÈÖÁÈÌ¾¡§cosaÈ¯¡ªÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÇÁ°Àþ
¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¡§DJ Roni
¡¡¢¨Podcast¤Ç¤ÎÈÖÁÈÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÖÁÈ¡§https://radiko.jp/#!/ts/SBS/20251023210000
¢£¼ýÏ¿¸å¥ª¥Õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤·¤º¥¹¥¿¥ßー¥È¥¢¥Ã¥× ¡÷cosa¡×³µÍ×
¡¦²ñ¡¡¾ì¡§cosa¡ÊÀÅ²¬»Ô°ª¶è¸æ¹¬Ä® M20¥Ó¥ë 2F¡Ë
¡¦³«ºÅÆü¡§ÈÖÁÈ¼ýÏ¿½ªÎ»¸å¡£¾ÜºÙ¤ÎÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡§ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥Èー¥¯¡¿¥²¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¡¿¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¸òÎ®²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦SBS¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖcosaÈ¯¡ªÀÅ²¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÇÁ°Àþ¡×¤Î¼ýÏ¿¸å¥ª¥Õ¥Èー¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦µ¯¶È²È¡¦¿·µ¬»ö¶È²È¤¿¤Á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¡ÖSAs¡ÊShizuokaAngels¡Ë¡×
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼«ÂÎ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¿©¤Ï¤´¼«¿È¤Çcosa°û¿©Å¹¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢£12·î～3·î ÊüÁ÷¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢¨ÆüÄø¡¦ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú12·î¡Û
¥²¥¹¥È¡§¿þÌî»ÔÉû»ÔÄ¹¡¡ÂçÀ¾ ÀéÁï»á
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡ÖÉÙ»Î»³¤Î¤Õ¤â¤È¡¦¿þÌî»ÔÈ¯¡ªÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¡×
¼ýÏ¿¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú1·î¡Û
¥²¥¹¥È¡§WeWill ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿ù±º Ä¾¼ù»á
¼ýÏ¿¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú2·î¡Û
¥²¥¹¥È¡§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¡¡ÎëÌÚ ¹¯Í§»á
¼ýÏ¿¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú3·î¡Û
¥²¥¹¥È¡§OASIS Fund ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¡¡¶¶ÅÄ °ì½¨»á
¼ýÏ¿¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú²áµî¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡Û
µ¯¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¿·µ¬»ö¶È¡¢¥¢¥È¥Ä¥®¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯¡¢³ØÀ¸¡¢Éý¹¤¤³§¤µ¤ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ëcosa¤Ø¡ª¤æ¤ë¤Ã¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£Ë¡¿Í³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀÅ²¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ(R)¡ÊÎ¬¾Î¡§SVSA¡Ë
U¡¡R¡¡L¡§https://startup.shizuoka.jp/
ÂåÉ½Íý»ö¡§¼Ä¸¶ Ë
½ê ºß ÃÏ ¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¹âÎÓ°ìÃúÌÜ8ÈÖ43¹æ
ÀÅ²¬»ÙÅ¹¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÂë¾¢ÆóÃúÌÜ8ÈÖ10-35
Àß¡¡¡¡Î©¡§2024Ç¯4·î3Æü
¡ãÀÅ²¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¡ä
ÀÅ²¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤ä»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¡¢»ö¶È³«È¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°èÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤ä»Ù±çµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¡¢¿Íºà°éÀ®¤äµ»½Ñ»Ù±ç¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©Á´°è¤Ç¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»ö¶È¼Ô¤ä¹ÔÀ¯¡¢»Ù±ç¼Ô¤é¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëSlack¾å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØShizuoka Startups Community¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â³ÆÃÏ°è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä²ÝÂê¡¢À®¸ù»öÎã¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÁê¸ß»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¶ÛÌ©¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢°ú¤Â³¤ÀÅ²¬Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Shizuoka Startups Community (http://shizuoka-startups.slack.com)
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀÅ²¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ
¡ÌE-mail¡Í¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡§info@startup.shizuoka.jp