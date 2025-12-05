¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ëÀ½ºîÂÎ¸³¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Ä¹ÉÍÏ²Ì¡¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇ¾®µ¬ÌÏ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¾øÎ¯½ê¡ÖÄ¹ßÀ¾øÎ¯½ê¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¢¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óµþÅÔËÜ¼Ò LM¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ëÀ½ºîÂÎ¸³¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÊ£¿ô¤Î¸¶¼ò¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï¥Õ¥ë¥Ü¥È¥ë¤ËÉÓµÍ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥ì¥·¥Ô¤òµºÜ¤·¤¿¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÄ¹ßÀ¾øÎ¯½ê¤Î¥Áー¥Õ¥Ö¥ì¥ó¥Àー ²°µ×Í¤Êå¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー °æ¸¶Í¥ºÈ¤¬¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢19»þ¤è¤ê¡¢Ä¹ßÀÏ²Ì¡¥Óー¥ë HOP»°¾òÌÚ²°Ä®¤Ë¤Æ¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈÄ¹ßÀTHE SEVENTH BATCH¤ò¸ì¤ë¡×¥»¥ß¥Êー¡õ¿©»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹½À®¸¶¼ò¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿ÆÃÀ½¥Ç¥£¥Êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊ»¤»¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê ¥Áー¥Õ¥Ö¥ì¥ó¥Àー ²°µ× Í¤Êå
2017Ç¯¤è¤ê¾øÎ±½ê¶ÐÌ³¡£Æþ¼ÒÅö»þ¤Ï»Å¹þ¤ß¡¦¾øÎ¯¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈÄ¹ßÀ¤ä¥¢¥Þ¥Ï¥¬¥ó¥·¥êー¥º¡¢¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¢Ä¹ßÀ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê ¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー °æ¸¶ Í¥ºÈ
¾øÎ¯½ê¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥«¥¹¥¯¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¸¶¼ò¤Î½ÏÀ®´ÉÍý¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯¤ÎÀ½Â¤ÀÕÇ¤¼Ô¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¤éÄ¹ßÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¤ä¥»¥ß¥Êー¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ëÀ½ºîÂÎ¸³¡×
²ñ¾ì¡§¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óµþÅÔËÜ¼Ò LM¥é¥¦¥ó¥¸
¡¡¡¡¡¡¢©600-8007
¡¡¡¡¡¡µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌÅìÆ¶±¡ÅìÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®60
¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿»Í¾ò¥Ó¥ë7³¬
¡¡¡¡https://share.google/yWlv19HlvrSrecNna
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡16»þ00Ê¬～18»þ00Ê¬
¡¡¡¡¡¡¢¨¼õÉÕ15»þ30Ê¬～
¼õ¹ÖÎÁ¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)
Äê°÷¡¡¡§32Ì¾(ÀèÃå½ç)
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¥ê¥«¥Þ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ
https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/991085-bottle
<Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê>
2016Ç¯¤ËÄ¹ßÀÏ²Ì¡¥Óー¥ë»ÜÀßÆâ¤Ë¤Æ²ÔÆ¯¤·¤¿¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤È°Ë¿á»³¡¢Ä¹ÉÍ¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬°é¤à¡¢¹ñÆâºÇ¾®µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥êー¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¥ó¥Ó¥Ã¥¯·¿¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ý¥Ã¥È¥¹¥Á¥ë¤È¶ËºÙ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢ー¥à¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¸¶¼ò¤¬Æü¡¹»º¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Ä¹ÉÍÏ²Ì¡¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ ·¼
½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»ÔÄ«ÆüÄ®14-1
TEL ¡§0749-63-4300
FAX ¡§0749-63-4301
URL ¡§http://www.romanbeer.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó
Ã´Åö¼Ô ¡§º£°æ ¾Í¸á
TEL¡¡ ¡§075-251-2555
E-Mail ¡§imai@likaman.co.jp