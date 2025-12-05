½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î²£À¥Ä®¡£ÃáÉãÅò¸µ Éð¹Ã²¹Àô¤¬²£À¥Ä®¤Ø¤ÎÅ¾Æþ¼Ô¸þ¤±ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ£±¥«·î´Ö²¹Àô¤ËÆþ¤êÊüÂê¤Î¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò²¹ÀôÆ»¾ì¡Êºë¶Ì¸©Èæ´ë·´¤È¤¤¬¤ïÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ºê¼÷¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃáÉãÅò¸µ Éð¹Ã²¹Àô¡Êºë¶Ì¸©ÃáÉã·´²£À¥Ä®¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤è¤ê¡¢²£À¥Ä®¤ËÅ¾Æþ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éð¹Ã²¹Àô¤ÎÆþ´Û1¥«·î¥Õ¥êー¥Ñ¥¹·ô¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
²£À¥Ä®¤Ç¤Î¿·À¸³è¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¡ÖÉð¹Ã²¹Àô¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã²£À¥Ä®Å¾Æþ¼Ô¸þ¤±¡¿Éð¹Ã²¹Àô1¥«·î¥Õ¥êー¥Ñ¥¹·ô¡ä
Éð¹Ã²¹Àô¤Ø¤ÎÆþ´ÛÎÁ¡ÊÂç¿ÍÊ¿Æü700±ß¡¢ÅÚÆü½ËÆü900±ß¡Ë¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¿·µ¬¤Ç²£À¥Ä®¤ËÅ¾Æþ¤µ¤ì¤ëÊý¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÂÐ¾Ý
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü～
¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¤Î¤ªÅÏ¤·ÊýË¡¡§Éð¹Ã²¹Àô¤Î¼õÉÕ¤Ë²¼µ¤ÎÉ¬Í×½ñÎà¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼õÉÕ¤ËÍè¤é¤ì¤ëÂåÉ½¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿ÉÕ¤Î¿ÈÊ¬¾Ú
¡¦½»Ì±É¼¡ÊÆ±µï¤Î¿·µ¬Å¾Æþ¼ÔÊ¬¤¬µºÜ¤Î¤â¤Î¡Ë
¡¦¥Õ¥êー¥Ñ¥¹°ú´¹·ô¡Ê²£À¥Ä®Ìò¾ì¤Ë¤ÆÅ¾Æþ¼êÂ³¤»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¡Ë
°ú¤´¹¤¨Í¸ú´ü¸Â¡§Å¾ÆþÆü¤è¤ê2½µ´Ö
¢£²£À¥Ä®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²£À¥Ä®¤Ï¡¢¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Âè1°Ì¡ÊÂçÅì·úÂ÷Ä´¤Ù¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö°¦Ãå¤Î¤¢¤ë³¹¡×Âè1°Ì¡¢¡Ö¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë³¹¡×Âè2°Ì¡¢¤ÈÄ®Ì±¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÄ®¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ä®Ì±»²²Ã·¿¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤è¤³¤é¤Ü¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Ì±¼«¤é¤¬¡ÖÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä®¤¬¤½¤ì¤òºÎÂò¡¦¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è¤Ø¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢Ä®Ì±¤È¹ÔÀ¯¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è¤ò°é¤Æ¤ë»ÑÀª¤¬¡¢Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°Ü½»»Ù±çÀ©ÅÙ¤â½¼¼Â
²£À¥Ä®¤Ç¤Ï¡¢°Ü½»¼Ô¸þ¤±¤ÎÄê½»¡¦°Ü½»»Ù±çÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð¼èÆÀ¡¦²þ½¤¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈË¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤ò°é¤à¤Þ¤Á¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£À¥Ä®°Ü½»»Ù±çÀ©ÅÙ¡Êºë¶Ì¸©¸ø¼°¡Ö½»¤à¤Ê¤éºë¶Ì¡×¥µ¥¤¥È¡Ë
https://sumunara-saitama.pref.saitama.lg.jp/saitama/immigration-63city/yokose/
¢£ÃáÉãÅò¸µ Éð¹Ã²¹Àô
Éð¹Ã²¹Àô¤Ï¡¢ÃáÉã¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÉð¹Ã»³¤ÎÏ¼¡¢²£À¥Àî±è¤¤¤Ë¤¢¤ë²¹Íá»ÜÀß¤Ç¤¹¡£À¾ÉðÅ´Æ»¡¦²£À¥±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬¡£ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢¥µ¥¦¥ÊÅù¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃáÉã¡¦Ä¹ÆÔ´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºë¶Ì¸©ÃáÉã·´²£À¥Ä®²£À¥4628-3
https://www.buko-onsen.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒONDO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò²¹ÀôÆ»¾ì¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKii company¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤«¤Ê¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Òºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤ò»±²¼¤Ë¡¢¡ÖÃÏ°è¤òÊ¨¤«¤¹¡×¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ondoholdings.com/