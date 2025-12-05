¡Ú12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Û¥¢¥½¥Ó¥åー¼Ò¡¦¥Ê¥¤¥ë¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¡£AIºÎÍÑ¤Î¾ðÊó²áÂ¿¤ËÌÂ¤¦¿Í»ö¤Ø¡£¡Ö¼«¼Ò¤ÎºÇÅ¬²ò¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Â¾¼Ò»öÎã¶¦Í¡õËÜ²»¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×
Ë»¤·¤¤¿Í»ö¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖScout Base¡Ê¥¹¥«¥¦¥È¥Ùー¥¹¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKAEN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅÄÍ¦µ±¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¡ÖºÎÍÑ¡ßAI¤Î¥ê¥¢¥ë ～AI¤ò¤É¤¦ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡©～¡×¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¹¤ëAI¥Äー¥ë¤äºÎÍÑDX¥Äー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃ´Åö¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤äÄ¾ÌÌ¤·¤¿²ÝÂê¡¢¼ºÇÔÃÌ¤Ê¤É¤ò¡ÖËÜ²»¡×¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«ºÅÇØ·Ê
HR Tech»Ô¾ì¤Î³è¶·¤ËÈ¼¤¤¡¢AIºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÅ¬²ò¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¡¢¾¯¿Í¿ô¤ä¤Ò¤È¤ê¿Í»ö¤ÇºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÎÍÑÃ´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÒÆâ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤ª¤é¤º¡¢¾ðÊó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ä»Üºö¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖAI¤ÇºÎÍÑ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Â¾¼Ò¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÂ¾¼Ò¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤È²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºî¤ê¡¢Çº¤ß¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¤¬Íß¤·¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÎ¸«¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢Æ±¤¸²ÝÂê¤ò»ý¤ÄºÎÍÑÃ´Åö¼ÔÆ±»Î¤¬¡ÖËÜ²»¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·úÁ°¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¤Î¶ìÏ«¤ä¹©É×¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤ò¶¦Í¤·¡¢ÌÀÆü¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Ë³è¤«¤»¤ë¾ì¤È¤·¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ÌÀÆü¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
¡ÚÁ°È¾¡Û¥¢¥½¥Ó¥åー¼Ò¡¦¥Ê¥¤¥ë¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¤¤ì¤¤»ö¤Ê¤·¡×¤ÎAI³èÍÑ¥Ñ¥Í¥ë¥Èー¥¯
¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¥¢¥½¥Ó¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæµ×ÌÚ»á¡¢¥Ê¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæß·»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢AI³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤Ë¾è¤»¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅ¥½¤¤¥×¥í¥»¥¹¤ä¡¢¡ÖÀµÄ¾¤³¤³¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ºÇÔÃÌ¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸ø³«¡£¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡×¤òÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸åÈ¾¡ÛËÜ²»¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ä»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤³¤ó¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤¬Çº¤ß¤É¤³¤í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Üºö¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤Â¾¼Ò¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢Çº¤ß¤äµ¿Ìä¤òÄ¾ÀÜ²ò¾Ã¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- AI¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¸ú²Ì¤ä±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄÏ¤ß¤¿¤¤Êý
- ºÎÍÑ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º±¿ÍÑÊýË¡¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
- Â¾¼Ò¤Î¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤·¡¢¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¾ì¤ÇËÜ²»¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤¤Êý
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
¥¢¥½¥Ó¥åー³ô¼°²ñ¼Ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¿ä¿Ê¼¼
¼¼Ä¹ Ãæµ×ÌÚ ·òÂÀ»á
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¿Í»ö¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¹ñÆâ1Ëü8000Ì¾¤ÎÂç´ë¶È¤Ç¤ÎÁÈ¿¥¿Í»ö¡¦ºÎÍÑ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥¨¥¤¥Áー¥à¤ËU¥¿ー¥óÅ¾¿¦¤·Ìó1000Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¾å¾ì²ñ¼Ò¤Ç¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤ÏÌó200Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¥¢¥½¥Ó¥åー¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¥Õ¥§ー¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤¿HRÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÎÍÑ¡¦¿Í»ö´ë²è¡¦Ï«Ì³¤ò´É³í¤¹¤ë¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡£½µËö¤Ï·ó¶ÈÇÀ²È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£
¥Ê¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¿Í»öËÜÉôHRÀïÎ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
Ãæß· ÂîÌé »á
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆºÎÍÑ»Ù±ç¤Ë½¾»ö¤·¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê²ò·è¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ÇµÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥Ê¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤ÏºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¤ÈÁÈ¿¥¿Í»ö¤ò·óÌ³¡£
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
³ô¼°²ñ¼ÒKAEN
Scout Base»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹
±ºÀî Íº»Ö
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×2¼Ò¤ÇCHRO¤ò·Ð¸³¤·¡¢µÞÀ®Ä¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ´ðÈ×¤ÎÀß·×¤äÁÈ¿¥³«È¯¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤ò·Ð¤ÆKAEN¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿ô½½Ì¾～¿ôÀéÌ¾¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëHRÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¿·µ¬»ö¶È¡ÖScout Base¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÃ´Åö¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/58084/table/12_1_222c69ddfacaba12d2dccf1089669620.jpg?v=202512051029 ]
¢£Scout Base¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Scout Base¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¿Í»ö¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò´ë¶È¤Î¡ÖºÎÍÑ»ñ»º¡×¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¡¦³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£AI¤¬´ë¶È¸ÇÍ¤ÎºÎÍÑÍ×·ï¤ò³Ø½¬¤·¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¹¥«¥¦¥ÈÊ¸¤ÎÀ¸À®¡¢Á÷¿®È½ÃÇ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
½é´üÈñÍÑ0±ß¡¦·î³Û¸ÇÄêÈñ0±ß¡¢¥ì¥³¥á¥ó¥É¾µÇ§²Ý¶â(200·ï14Ëü±ß～)
https://scout-base.com/
¢£ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KAEN¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë»ö¶È¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸»ö¶È¤Î10¢ª100¤ÎÄ©Àï¤ä¡¢¼ÒÄ¹¼¼Ä¾²¼¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤é¤æ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÎ®ÄÌ´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://kaen-inc.com/recruit
KAEN Entrance Book¡§https://kaen.notion.site/kaen-entrance-book
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKAEN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒKAEN¤Ï¡¢¡Ö»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë»º¶È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ì¤Íè¤ò¤è¤êÎÉ¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£ ¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTAAAN¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Ä¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë·¿¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTAAAN Referral¡×¡¢ Ë»¤·¤¤¿Í»ö¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖScout Base¡×¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ñ¥¹¥¯¥é¡×¤Ê¤É´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
