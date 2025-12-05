¡ÚÅßËÜÈÖ¤Çµ¤²¹µÞ¹ß²¼¡Û¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°Çä¾å¤¬ºòÇ¯Èæ150¡ó¤Ë³ÈÂç¡ª¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥ÄËÜ³Ê¤ª¤Ç¤ó¥»¥Ã¥È¡×10¡óOFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü
¿©¤Ç¥³¥³¥í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Õー¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ó¥Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾å·Á ½¨°ìÏº¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ EAZY CATERING ¤Ç¤ÏÅß¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¼ûÍ×¤¬ºòÇ¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀª¤¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10～11·î¤ÎÇä¾å¤ÏºòÇ¯Èæ150¡ó¤ËÅþÃ£¡£ º©¿Æ²ñ¤äËºÇ¯²ñ¤Ê¤É¤Î¼ÒÆâ¼Â»Ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ÜÆ°ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç²¹¤«¤¤¿©»ö¤ò°Ï¤à»þ´Ö¡É¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¡ªËÜ³Ê¤ª¤Ç¤ó¥»¥Ã¥È¡×10%OFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¡ªËÜ³Ê¤ª¤Ç¤ó¥»¥Ã¥È¡×ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
Ìó7³ä¤¬¡È²¹³è¤·¤¿¤¤¡É¤È²óÅú¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¡Ö²¹¤«¤µ¡×¤òµá¤á¤ëµ¨Àá¤Ë¡£
2025Ç¯12·î¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÃÈ¤«¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£½µ¤«¤éµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìµ¤¤ËÅßËÜÈÖ¤Î´¨¤µ¤ØÆÍÆþ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äÎä¤¨ÂÐºö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤¬2025Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö²¹³è¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ê*1¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó7³ä¤¬¡Ö²¹³è¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£»Å»ö¤ä²È»ö¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ë²¹³è¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤é²¹³è¡×¤Ë¤âÌóÈ¾¿ô¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î²¹³è¥Ëー¥º¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ë³ÚÅ·»Ô¾ì 2025Ç¯Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬:https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2025/1023_01.html
º£¤³¤½³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª10¡óOFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
´¨¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¡ªËÜ³Ê¤ª¤Ç¤ó¥»¥Ã¥È¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Î10¡óOFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ý¤«¤Ý¤«²¹³è³ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/36259/table/388_1_7ce9486b7aac359b606d83c7f4bf9f62.jpg?v=202512051029 ]
¡È²¹³è¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ¤ª¤Ç¤ó¤¬¿Íµ¤¡£¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¡¢²ñÏÃ¤òÀ¸¤àÅß¤ÎÄêÈÖ¤Ë
²¹¤«¤¤¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤Ï¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½Ð½Á¤ò´Þ¤à²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Î³èÆ°¤¬¾å¤¬¤ë·¹¸þ¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ê*2¡Ë¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸¦µæ¡ÊWilliams & Bargh, 2008¡Ë¤Ç¤â¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¡È²¹¤«¤µ¡É¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ç¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä¿®Íê´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿´ÍýÅª¤Ê²¹¤«¤µ¡É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê*3¡Ë
ËºÇ¯²ñ¤Ï¡¢Âç¿Í¿ô¡¦µ×¡¹¤Ë²ñ¤¦¿Í¡¦ÉáÃÊ¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ê¤É¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢²¹¤«¤¤¤ª¤Ç¤ó¤ò°Ï¤à»þ´Ö¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿´¤ò¤æ¤ë¤á¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤ä¸òÎ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê*2¡ËµþÅÔÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎÄ´ººÎã:https://cir.nii.ac.jp/crid/1390845712968045184?utm_source=chatgpt.com
¡Ê*3¡ËWilliams & Bargh, 2008:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18948544/
¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¡ªËÜ³Ê¤ª¤Ç¤ó¥»¥Ã¥È¡×¥¤¥áー¥¸
¡Ö²¹¤«¤µ¡×¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ EAZY CATERING ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¡ªËÜ³Ê¤ª¤Ç¤ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢²Ðµ¤¡¦ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ë¡È¥¢¥Ä¥¢¥Ä¡É¤Ë¤Ç¤¤ëÀìÍÑÍÆ´ï¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦²ñµÄ¼¼¡¦²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤ºËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÏÂÉ÷¤À¤·¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤ß¤¿Âçº¬¡¦¶Ì»Ò¡¦¤Á¤¯¤ï¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¦º«ÉÛ¤Ê¤É²¦Æ»7¼ï¤Î¶ñºà¤¬Æþ¤Ã¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÎÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾ì¤Î¶õµ¤¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡È²¹³è¡É¤È¤·¤Æ¹¥É¾¡£¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ª¤Ç¤ó¡©¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ËºÇ¯²ñ¡¦Ç¼²ñ¡¦ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Ç®ºà¤ò¼è¤ê½Ð¤¹
È¯Ç®ºà¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ë
ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤¿¤ª¤Ç¤ó¤ò¥»¥Ã¥È
È¯Ç®ºà¤Î¾øµ¤¤ÇÌó10Ê¬²¹¤á¤ë
EAZY CATERING¤È¤Ï
EAZY CATERING¥¤¥áー¥¸
2024Ç¯¥¹¥¿ー¥È¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡£²Ðµ¤¡¦ÅÅµ¤ÉÔÍ×¤Ç²¹¤á¤é¤ì¤ëÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤ª²Ö¸«¡¢²Æº×¤ê¡¢ÆâÄê¼°¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EAZY CATERING :
https://eazy-catering.com/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ó¥Ô
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾å·Á ½¨°ìÏº
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©100-0003 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ì¥Ä¶¶1ÃúÌÜ2-2 ÃÝ¶¶¥Ó¥ë 16³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦¼Ò°÷¿©Æ²¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«¥Õ¥§¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤È±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¼Ò°÷¿©Æ²¡Önonpi Chef's LUNCH¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.nonpi.com/chefs-lunch¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Önonpi CATERING¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.nonpi.com/ordermade¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡ÖEAZY CATERING¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://eazy-catering.com/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥«¥Õ¥§/¥³ー¥ÒーÆ¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ÖR.O.STAR¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://plus.rostar.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä
URL¡¡¡¡ ¡¡¡§https://www.nonpi.com/¡¡