Î¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ØNEWT¡Ê¥Ë¥åー¥È¡Ë¡Ù¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥×¥ê¥Ö¡×¤Ë¤è¤ë¡ØBest App Award 2025¡Ù¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ

NEWT¤Ï¡¢Î¹¹Ô½é¿´¼Ô¤äZÀ¤Âå¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤UI¤È¡¢¼ê·Ú¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤Í½ÌóÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÅÏ¹ÒÁ°¤«¤éµ¢¹ñ¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¡×ÉôÌç¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹¹Ô½àÈ÷¤ò¼«Æ°¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¡¢¥Ä¥¢ーÎÁ¶â¤ò2Æü´Ö¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥¹¥ー¥×¡×¡¢ÆÍÁ³¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÁêÃÌ¤ä¥Ï¥Í¥àー¥ó¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¹Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÈ¼«µ¡Ç½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢https://app-liv.jp/award/2025/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤«¤·¤³¤¤¡¢¤ª¥È¥¯¡¢Î¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ÖNEWT¡Ê¥Ë¥åー¥È¡Ë¡×¤È¤Ï
NEWT¤Ï¡¢Î¹¹Ô½é¿´¼Ô¤«¤éZÀ¤Âå¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¤ËÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ëÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¤«¤éÎ¹Äø´ÉÍý¡¢e¥Á¥±¥Ã¥È¤äÅÏ¹Ò¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥×¥êÆâ¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
NEWT¤ÏÆüËÜÈ¯¤ÎÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÄÄÍ ¹§ºÈ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
NEWT¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤òºÇÂç³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤Î¹¹Ô¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥óÄó°Æ¤äÎ¹Àè¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢Î¹Á´ÂÎ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥¢¥×¥êËþÂÅÙNo.1¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤è¤ê¤¢¤¿¤é¤·¤¤Î¹¹ÔÂÎ¸³¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¢¥×¥ê¥Ö Best App Award 2025¡Ù³µÍ×
¡Ø¥¢¥×¥ê¥Ö Best App Award 2025¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËºÇ¤â¥æー¥¶ー¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤Í¥½¨¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¾Î¤¨É½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ò¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥ê¡Ó
¥«¥Æ¥´¥êÊÌÉôÌç¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¿³Ø½¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¿¥²ー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¿¼Ì¿¿¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¿¤ª½Ð¤«¤±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ë¥åー¥¹¡¦ËÉºÒµ¤¾Ý¡¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÉôÌç
¥¹¥Ý¥ó¥µーÆÃÊÌ¾Þ¡¡
¡ãÆÃÊÌ¿³ºº°÷¡ä¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬
¡¡¤«¤¸¤¬¤äÂîºÈ¡ÊiPhone·Ý¿Í¡¡²ÈÅÅ·Ý¿Í¡Ë
¡¡¾®¸ýµ®¹¨¡ÊCNET JapanÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡¡ÎëÌÚÊþ»Ò¡ÊIT¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È ¥¹¥Þ¥Û°ÂÁ´¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
¡¡¿¹²¼ÌÀ¡ÊHARS Global Pte. Ltd. ¥¢¥×¥ê¤ÎÀìÌç²È¡Ë
¡¡°ËÆ£Î´»Ë¡Ê¥¢¥×¥ê¥ÖÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤«¤·¤³¤¤¡¢¤ª¥È¥¯¡¢Î¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ØNEWT¡Ê¥Ë¥åー¥È¡Ë¡Ù
webÈÇ¡¡³¤³°¥Ä¥¢ー https://newt.net/¡¡
½É¡¦¥Û¥Æ¥ë https://newt.net/hotel
¥¢¥×¥ê¡¡https://newt.net/app¡¡
¸ø¼°LINE¡¡https://lin.ee/ZKchfbF
令和トラベル　会社概要
令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ「NEWT（ニュート）」を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®20-1 ½ÂÃ«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¿¥ïー15F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÄÄÍ ¹§ºÈ
ÁÏ¶ÈÆü¡¡¡§2021Ç¯4·î5Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¶È¡¡
ÅÐÏ¿ÌÈµö¡§Âè°ì¼ïÎ¹¹Ô¶È¡Ê´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±ÅÐÏ¿Î¹¹Ô¶È¡§Âè2123¹æ¡Ë
½êÂ°¶¨²ñ¡§JATA¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÎ¹¹Ô¶È¶¨²ñ¡ËÀµ²ñ°÷¡¢IATA¡Ê¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ¡Ë¸øÇ§ÂåÍýÅ¹
²ñ¼ÒHP¡§https://newt.net/company¡¡
¡ØNEWT¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡§https://newt.net/brand
