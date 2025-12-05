³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥ª¥Ã¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶¯¤¤ÁíÌ³¤Î¥Ñー¥È¥Êー2026¡×¤ËÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ã·Æ£ ÍÎÆÁ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMS-JAPAN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ CEO ÍËÜ Î´¹À¡Ë¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¡Ö¶¯¤¤ÁíÌ³¤Î¥Ñー¥È¥Êー2026¡×¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î10Æü¡¦11Æü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë :
https://www.manegy.com/soumu_p/2026/event/detail11.html
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤â¤³¤Á¤é¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ï¡¢VUCA¡ÊÉÔ°ÂÄê¡¦ÉÔ³Î¼Â¡¦Ê£»¨¡¦Û£Ëæ¡Ë¤Î»þÂå¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Í½Â¬¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÊÑ²½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬Èó¾ï ¤ËÂ®¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç´ë¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤Ç¤¤ë¡Ö¶¯¤¤ÁíÌ³¡× ¤ÎÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¶¯¤¤ÁíÌ³¡×¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ ¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬É¬Í×¤«¤òÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ëÁíÌ³¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁíÌ³ÉôÌç¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢·î´©ÁíÌ³ÊÔ½¸Ä¹¤ÎËÅÄ»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ÁíÌ³Ã´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤ä¡¢¡Ö¶¯¤¤ÁíÌ³¡×¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ñÂÎÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁíÌ³¶ÈÌ³¤Î³ÆÊ¬Ìî¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤¬¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/41330/table/123_1_dd7cec3fbf22586f0fc28750542c00e2.jpg?v=202512051029 ]
¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë :
https://www.manegy.com/soumu_p/2026/event/detail11.html
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤â¤³¤Á¤é¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹
CariotÅÐÃÅ¼Ô¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥ª¥Ã¥È
»ö¶È¿ä¿Ê¼¼¡¡¼¼Ä¹
Ãæ¹¾ ±ÍÎ¼
AI»þÂå¤Î¼ÖÎ¾´ÉÍý¤Î¤¢¤êÊý¡§AI¤ËÇ¤¤»¤ë°ÂÁ´¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤È´ü¸Â´ÉÍý
ÁíÌ³ÉôÌç¤¬Ã´¤¦¼ÖÎ¾´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ï¡¢±¿Å¾ÆüÊó¡¦¼ÖÎ¾ÅÀ¸¡¡¦ÌÈµö´ÉÍý¡¦»ö¸ÎÂÐ±þ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯µÁÌ³²½ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤¬»æ¤Ø¤Î¼ê½ñ¤¡¦Excel¡¦¼Ì¿¿¶¦Í¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¸Â³¦¤È¾ðÊóÇúÈ¯¤Î¼ÂÂÖ¤òÀ°Íý¤·¡¢AI¤Î³èÍÑ¤È°ì¸µ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¿Í¿ô¤Ç¤â¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¡Ú¼¡À¤Âå¤Î¼ÖÎ¾´ÉÍý¤ÎÁ´ÂÎÁü¡Û¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¼ÖÎ¾´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
- ÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤Ë²ÝÂê´¶¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
- AI³èÍÑ¤Ë¤´´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë :
https://www.manegy.com/soumu_p/2026/event/detail11.html
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤â¤³¤Á¤é¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹
¼ÖÎ¾Æ°ÂÖ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCariot¡×¤È¤Ï¡©
¼ÖÎ¾Æ°ÂÖ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCariot¡×¤Ï¡¢¼ÖºÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Çー¥¿¤ò´ÊÃ±¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼èÆÀ¡¦²Ä»ë²½¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¡¢±¿Å¾ÆüÊó¤Î¼«Æ°ºîÀ®¤äÅÀ¸¡ÅÀ¸Æ¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¼Â»Ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÎ¾¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢¼ÖÎ¾´ÉÍý¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¶È³¦Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¡¢´ÉÍý¼Ô¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸ÜµÒ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Cariot¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¡¢¼ÁÌä¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢À½ÉÊ¥µ¥¤¥È(https://www.cariot.jp/)¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ä¶È¼ÖÎ¾¡¢ÇÛÁ÷¼ÖÎ¾¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥µー¥Ó¥¹¼ÖÎ¾¡¢¹©»ö¼ÖÎ¾¤Ê¤É¡¢400¼Ò°Ê¾å¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹