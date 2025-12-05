¥·¥êー¥ºÎß·×6,500Ëü±ßÆÍÇË¡£Åìµþ¥½¥ïー¥ë¡Ö¤¿¤¿¤á¤ÆÀö¤¨¤ë¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¡×½é¤Î¥«¥éーÅ¸³«
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥½¥ïー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àô½ã°ì¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ä¼è¤ê°·¤¤¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö¤¿¤¿¤á¤ÆÀö¤¨¤ë¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹ー¥Ä¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü(¶â)9¡§00¤è¤ê±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹Makuake (¥Þ¥¯¥¢¥±)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ¯¤¯¥Þ¥Þ¤ÎÇº¤ß¡Û
Æ¯¤¯¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ´Æþ³Ø¥·ー¥º¥ó¤ÎÉþÁõ¤ÏÂç¤¤ÊÇº¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¤ÎÄ´ºº¢¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¥¹ー¥Ä¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¹àÌÜ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦Â¾¤Î¹Ô»ö/¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ê44.4¡ó¡Ë
¡¦¥Þ¥Êー°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê36.3¡ó¡Ë
¡¦Ãå¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡Ê34.1¡ó¡Ë
¡¦²Á³Ê¤Î°Â¤µ¡Ê29.3¡ó¡Ë
¡¦¤·¤ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ê24.0¡ó¡Ë
¡¦¼«Âð¤ÇÀöÂõ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê21.2¡ó¡Ë
¡È¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤â¡Ö²¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬¼ê´Ö¡×¡Ö»º¸å¤ÎÂÎ·¿ÊÑ²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂ´Æþ³Ø¼°¤Ë¡ÈÍß¤·¤¤¡É1Ãå¤ò¡Û
¡Ø¤ª»ÒÍÍ¤ÎÂ´Æþ³Ø¼°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ñ¥ó¥Ä)¡×¤òÁªÂò¡£
ÃåÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Îー¥«¥éー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤¬62.7¡ó¤È¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤Ë¡£
¡¦ÉþÁõ¤Î¿§¤Ï
1°Ì¹õ¡Ê38.1¡ó¡Ë
2°Ìº°¡Ê35.1¡ó¡Ë
3°Ì¥Ùー¥¸¥å¡Ê11.2¡ó¡Ë
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¥Õ¥©ー¥Þ¥ëÀìÌç¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥½¥ïー¥ë¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢ÀºåÌ¤Ê
¥Ñ¥¿ー¥óµ»½Ñ¡¦ÉÊ³Ê¤¢¤ëÁÇºà»È¤¤¡¦¥Þ¥Êー¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·
Æ¯¤¯¥Þ¥Þ¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹ー¥Ä¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨½ÐÅµ¡§³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡Ö¥»¥ì¥â¥ËーÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡×´ü´Ö¡§2023Ç¯12·î¡¡ÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤ÎÊÝ°é±à/ÍÄÃÕ±à～¹â¹»À¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë½÷À728·ï
¡Ú¤¿¤¿¤á¤ÆÀö¤¨¤ë¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤È¤Ï¡Û
Åö¼Ò¤¬Makuake¤Ë¤Æ7²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÈÎÇä¤·¤¿¡Ö¤¿¤¿¤á¤ÆÀö¤¨¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¡×¤Ï
¡¦Îß·×ÈÎÇäÃå¿ô¡§1,800Ãå¡ÊÂè1ÃÆ～Âè7ÃÆ¡Ë
¡¦Îß·×»Ù±çÁí³Û¡§6,500Ëü±ß
¡¦Ê¿¶Ñ»Ù±ç¼Ô¿ô¡§³Æ²óÌó250Ì¾
³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤â¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯Åö½é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¿¤á¤ë¡×¡ÖÀö¤¨¤ë¡×¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¤Ï²è´üÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢2022Ç¯È¯Çä¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»Ù±ç¼Ô¿ô¡§430Ì¾
¡¦»Ù±çÁí³Û¡§1,440Ëü±ß
º£²ó¤ÏÂè8ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÊÌ¤Î¿§¤âºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¤¿§¤Î¥¹ー¥Ä¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢¥·¥êー¥º½é¤Î¥Í¥¤¥Óー¡¦¥°¥ìー¥¸¥å¤Î2¿§¤ò¿·Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¼ê´Ö¥¼¥í¡ÉÀß·×
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¥¢¥¤¥í¥óÉÔÍ×¡£µ¢Âð¸å¤ÏÀöÂõµ¡¤Ø¡£Í¥¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Ç1ÆüÃæ²÷Å¬¡£Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤Ç¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë
¤ª¤Ê¤«¡¦¤ª¿¬¡¦Æó¤ÎÏÓ¡¦ÂÀ¤â¤â¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤¿Àß·×¡£
ÈþµÓ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ËÃå²ó¤·¼«ºß
¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÇÄ¹¤¯ÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡¢¥Îー¥«¥éー¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹ー¥Ä¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¼·¸Þ»°¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ì¤ÎÆü¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢È¯É½²ñ¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆü¾ï¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤ËÃå²ó¤·¤ÎÍø¤¯¡¢ËüÇ½¥«¥éー¡È¥Í¥¤¥Óー¡É¤È¡È¥Ùー¥¸¥å¡É¤Î2¿§¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È4¡§ÊØÍø¤Êµ¡Ç½
¡¦ÀÅÅÅµ¤ËÉ»ß¥Æー¥×ºÎÍÑ¤Ç²ÖÊ´ÉÕÃå¤ò·Ú¸º
¡¦¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¥Íー¥à»ÈÍÑ¤ÇËÉ½¸ú²Ì
¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼¥Ýー¥ÁÉÕ¤
¡¦¾®ÊÁ¤ÊÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥ÁS¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡§https://www.makuake.com/project/tokyo-soir9/(https://www.makuake.com/project/tokyo-soir9/)
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～2026Ç¯3·î2Æü(·î)
¡ÚMakuakeÈÎÇä³µÍ×¡Û
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È+¥Ñ¥ó¥Ä+¼ýÇ¼ÍÑ¥Ýー¥Á
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§¥×¥ÁS¥µ¥¤¥º¡¿M¥µ¥¤¥º¡¿L¥µ¥¤¥º¡¿LL¥µ¥¤¥º
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー¡¦¥°¥ìー¥¸¥å
¥ê¥¿ー¥óÆâÍÆ¡§
¢£1¿§²Á³Ê
- °ìÈÌÈÎÇä²Á³Ê¡§\41,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- Ä¶Áá³ä¡§\27,170¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- Áá³ä¡§\29,260¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¥Þ¥¯¥¢¥±³ä¡§\31,350¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£2¿§¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡õ¥°¥ìー¥¸¥å¡Ë
- °ìÈÌÈÎÇä²Á³Ê¡§\83,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¥»¥Ã¥È³ä¡§\50,160¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=uER2GKKT_Hw ]