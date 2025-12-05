NordVPN¡¢West Coast Labs¤ÎÆÈÎ©É¾²Á¤Ç¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤ò³ÍÆÀ
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëNordVPN¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ëµ»½ÑÄ´ºº¡¦À½ÉÊ»î¸³µ¡´ØWest Coast Labs¡ÊWCL¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÈÎ©É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿·ë²Ì(https://sb.nordcdn.com/m/8d5f43e805d0c30/original/Comprehensive-VPN-Testing-Report-2025.pdf)¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÉ¾²Á¤Ï(https://www.westcoastlabs.com/wclvalid/nordvpn)AMTSO¡ÊAnti-Malware Testing Standards Organization¡Ë¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢NordVPN¤Î¿®ÍêÀ¡¢Â®ÅÙ¡¢°ÂÁ´À¤ò¼çÍ×µ»½Ñ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¸¡¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÈÎ©¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂî±ÛÀ¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ç¡¢NordVPN¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³×¿·¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¹¡×¤È¡¢NordVPN(https://nordvpn.com/ja/)¤ÎCTO¡¢Marijus Briedis¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÉ¾²Á´ð½à
WCL¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÏWindows 11 Pro¤ÈmacOS Sonoma¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢1Gbps¤Î¹âÂ®¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯´Ä¶¤ÇNordVPN¤ò4¼Ò¤Î¶¥¹çÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¡£NordVPN¤Î¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀÇ½¤¬Ê£¿ô¤Î¹àÌÜ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É¾²Á¤Ï°Ê²¼¤Î6Ê¬Ìî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- VPNµ¡Ç½À¡§µ¯Æ°»þ¼«Æ°ÀÜÂ³¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¼çÍ×µ¡Ç½¤ÎÆ°ºî¤ò¸¡¾Ú¡£5¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤¬100%¤Î¿®ÍêÀ¤ÇÁ´¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£
- ¥¹¥Ôー¥ÉÀÇ½¡§7¤«¹ñ¤«¤é¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÂ®ÅÙ¤ò·×Â¬¡£NordVPN ¤ÏÊ¿¶Ñ817 Mbps¤ÇºÇÂ®¤òµÏ¿¤·¡¢¶¥¹ç¤è¤ê 29～92Mbps¹âÂ®¡£¤µ¤é¤ËNordLynx¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤ÎÁý²Ã¤ò¤ï¤º¤«3ms¤ËÍÞ¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿Â®ÅÙÀÇ½¤ò¾ÚÌÀ¡£
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥êー¥¯¥Æ¥¹¥È¡§IP¡¢DNS¡¢WebRTC¡¢IPv6 ¤Î¥êー¥¯¡¢¥µー¥ÐーÀÚÂØ»þ¡¢Wi-Fi ÀÚÂØ»þ¤Ê¤É8¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç455²ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Á«°Ü¤ò¥Æ¥¹¥È¡£NordVPN¤Ï¥êー¥¯¥¼¥í¤Î´°àú¤Ê·ë²Ì¤òÃ£À®¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¶¯¸Ç¤ÊÊÝ¸î¤ò³ÎÇ§¡£
- ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¥¢¥¯¥»¥¹À¡§¿Íµ¤¥µ¥¤¥È100·ï¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¥Æ¥¹¥È¡£NordVPN¤ÏÁ´¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù¡Ê100%¡Ë¡¢CAPTCHA¤Ï¤ï¤º¤«2·ï¤Ç¡¢Ëà»¤¤Î¾¯¤Ê¤¤98%¤Î²÷Å¬¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£
- ÀÜÂ³¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡§Ê¿¶ÑÀÜÂ³»þ´Ö¤Ï0.66ÉÃ¤ÈÈó¾ï¤Ë¹âÂ®¡£2°Ì¡Ê1.62ÉÃ¡Ë¤Î2.4ÇÜ¤ÎÂ®¤µ¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤¶¥¹ç¡Ê3.09ÉÃ¡Ë¤ÎÌó5ÇÜ¤ÎÂ®¤µ¡£
- ¥·¥¹¥Æ¥àÉé²Ù¡§CPU»ÈÍÑÎ¨+0.64%¡¢¥á¥â¥ê¾ÃÈñ+510MB ¤È¡¢±Æ¶Á¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞÀ©¡£¥ê¥½ー¥¹¸úÎ¨¤Ç¤Ï2°Ì¤È¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Öº£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NordVPN¤ÏºÇÂ®¤Ç¡¢ºÇ¤â¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÁ´¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÉÃÌ¤Ëþ¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢CPU¡¦¥á¥â¥ê¤Ø¤ÎÉé²Ù¤â¤ï¤º¤«¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¶¯¸Ç¤ÊÊÝ¸î¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£DNS¤äIP¥êー¥¯¤ÎËÉ»ß¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀÚÂØ»þ¤Î¥¹¥àー¥º¤µ¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ëÉÊ¼Á¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Briedis¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ WEST COAST LABS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
West Coast Labs(https://www.westcoastlabs.com/)¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È¤ª¤è¤ÓÄ´ººµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤ÎÉ¾²Á¡¦Ç§¾Ú¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë³Æ¼ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ê¥Æ¥¹¥È´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤È¥Æ¥¹¥È¥Çー¥¿¤Î´°Á´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëµ¡Ì©À¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¡×¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WCL¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ NordVPN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NordVPN¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿ôÉ´Ëü¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÀè¿ÊÅª¤ÊVPN¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ IP¡¢Double VPN¡¢Onion Over VPN¥µー¥Ðー¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¶¯²½¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢ÄÉÀ×¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NordVPN¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥È¥é¥Ã¥«ー¡¢¹¹ð¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¶¼°ÒÂÐºöPro(TM)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£NordVPN ¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNord Security¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±eSIM¥¢¥×¥ê¡ÖSaily¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£NordVPN¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢127¤«¹ñ165¤«½ê¤Ë¥µー¥Ðー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://nordvpn.com(https://nordvpn.com/ja/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§NordVPN
ËÜ¼Ò¡§Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam, Netherlands
ÆüËÜÂåÉ½¡§¾®¸¶ÂóÏº
NordVPN¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://nordvpn.com/ja/
VPN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://nordvpn.com/ja/what-is-a-vpn/