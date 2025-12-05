·î³Û4,980±ß(ÀÇ¹þ5,478±ß)¤Ç¿Íµ¤¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤¬ÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖFLEXKEY¡×¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¡×¤È¤ÎÄó·È¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒOPTIMIST¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾»³½ÙÍ¤¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥µ¥¦¥Ê¡¦²¹Íá»ÜÀß¤ò·î³ÛÄê³Û¤Ç¡Ê¥ª¥Õ¥Ôー¥¯»þ´ÖÂÓ¤Î¤ß¡ËÄÌ¤¤ÊüÂê¤Ë¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖFLEXKEY¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥ー¡Ë¡×¤òÇ¯Æâ¤ËÀµ¼°¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹²ñ°÷¸¢¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï¡¢³«»Ï¤·¤Æ1¤«·î¤Ç»Ù±ç¼Ô300¿Í¡¦»Ù±ç¶â³Û780Ëü±ß¡¦ÌÜÉ¸Ã£À®Î¨1500%¤òÆÍÇË¡Ê12·î15Æü½ªÎ»¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¡×ÍÍ¤ËÊÀ¼ÒÄó·È»ÜÀß¤Ø¤È²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://www.makuake.com/project/flexkey/
¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://www.timesspa-resta.jp/
¡Ú»ÜÀß¾ðÊó¡§¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¡Û
¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¡ÊËÅç¶èÃÓÂÞ¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ4-25-9 10-12F
FLEXKEYÍøÍÑ²ÄÇ½ÍËÆü¡§
·î¡¦²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü
FLEXKEYÆþÅ¹²ÄÇ½»þ´Ö¡§
Ê¿Æü¡§11:00-15:00¡¦0:00-7:00
ÅÚÆü½Ë¡§19:00-22:00
ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¦ÅìÃÓÂÞ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÃÓÂÞ¡×¤Î10～12³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ñ & ¥µ¥¦¥Ê´Ä¶¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÈÂç¿Í¤ÎÌþ¤ä¤·¶õ´Ö¡É¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀßÈ÷¤ò¤½¤í¤¨¡¢2023Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ë²÷Å¬À¡¦¾å¼Á¤µ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚFLEXKEY¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
FLEXKEY¤Ï¡¢Äó·È¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¡¦²¹Íá»ÜÀß¤Î¥ª¥Õ¥Ôー¥¯»þ´ÖÂÓ¤òÍøÍÑ¼Ô¤ËÄê³Û¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
·î³ÛÎÁ¶â¡§4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ5,478±ß¡Ë
ÍøÍÑ²ó¿ô¡§1Æü1²ó90Ê¬¤Þ¤Ç¡Ê±äÄ¹»þ¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¡Ë
ÂÐ¾Ý»þ´Ö¡§³Æ»ÜÀß¤¬ÀßÄê¤·¤¿ÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¡§Á´Äó·È»ÜÀß¤ò²£ÃÇÅª¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½
¡ÚFLEXKEY¥µー¥Ó¥¹ÆÃÄ§¡Û
- °µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹·î³Û4,980±ß(ÀÇ¹þ5,478±ß)¤Ç¡¢¿Íµ¤¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤òËèÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¡£·î2²ó¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¡¢ËèÆüÄÌ¤¨¤Ð1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¤ï¤º¤«183±ß¤È¡¢·ÐºÑÅªÉéÃ´¤òÂç¤¤¯·Ú¸º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯Äó·È»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1Æü1²ó90Ê¬¤Þ¤ÇÄÌ¤¤ÊüÂê¤ÎÃ±½ãÌÀ²÷¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ÛÆâ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¾ò·ï¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇÓ½ü¡£»ÜÀß¤´¤È¤ÎÍøÍÑ²ó¿ôÀ©¸Â¤âÌµ¤·¡£Ã¯¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»È¤¨¤ë¡È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¹ë²Ú¤Ê»ÜÀß¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
Äó·È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÍÌ¾»ÜÀß¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Íµ¤¥µ¥¦¥Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Äó·È»ÜÀß¤Ï³ÈÂçÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤â¿·¤·¤¤»ÜÀß¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó·È»ÜÀßÍÍ¡Û
PARADISE »°ÅÄ
https://paradise-mita.com/
¥¹¥´¥¤¥µ¥¦¥Ê ÀÖºäÅ¹
https://www.sugoisauna.jp/
¥¹¥´¥¤¥µ¥¦¥Ê¡õ¥¹¥Æ¥¤ ËãÉÛ½½ÈÖ±ØÁ°Å¹
https://www.sugoisauna.jp/
¥é¥¤¥ª¥ó¥µ¥¦¥Ê ¿·¶¶
https://rembrandt-cabin.com/spa-shimbashi/
À¸Õª¥µ¥¦¥Ê ¶â¤Îµµ
https://kinnokame.com/
¥µ¥¦¥ÊÆ»¾ì
https://teppen-saunadojo.com/
¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿
http://www.timesspa-resta.jp/
¡Ú»Ù±ç´ë¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¡Û
https://spaworks.jp/
https://www.instagram.com/saunacollection/
https://furosauna.com/
https://saunassa.net/
https://kimoty.com/
https://kimoty.com/sisu/
https://www.instagram.com/mappa_ad/
https://www.instagram.com/furo_manma/
https://sauna-bu-alliance.themedia.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒOPTIMIST¡Û
FLEXKEY¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/flexkey.sauna.spa/
FLEXKEY¸ø¼°X¡§https://x.com/flexkey711
FLEXKEY¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://flexkey.optimist.jp/
OPTIMIST¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.optimist.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info.flexkey@optimist.jp