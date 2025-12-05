zero to one¡¢ÌîÂ¼ëú·ô¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎWeb3¡×¶µºà¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Äó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Òzero to one¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢¼èÄùÌòCEO¡§ÃÝÀî Î´»Ê¡¢°Ê²¼¡Özero to one¡×¡Ë¤Ï¡¢ÌîÂ¼ëú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÌîÂ¼ëú·ô¡×¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µºà¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎWeb3¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¢°Å¹æ»ñ»º/¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Þ¤Ç¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥³ー¥¹¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î°Å¹æ»ñ»º¡¦¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓNFTÎÎ°è¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤ÎËÜ¥³ー¥¹¤Ï¡¢12·î8Æü¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡Ë¡¢Ë¡¿Í·ÀÌó¡Ê¸ÄÊÌ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ËÁÐÊý¤Ë¤Æ¡¢Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹¥È¥Ã¥×²èÌÌ
ËÜ¥³ー¥¹¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://zero2one.jp/product/web3forbusiness/
ÇØ·Ê¡§¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ÈÀ©ÅÙÀ°È÷¤Î¿ÊÅ¸
2025Ç¯°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡À°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆÃ¤Ë10·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ½é¤ÎÆüËÜ±ß·ú¤Æ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âWeb3¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»ºÊ¬Ìî¤ÎÀ©ÅÙÀ°È÷¤È¼ÂÍÑ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢zero to one¤Ç¤ÏÌîÂ¼ëú·ô¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¡ÖÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Î³Ø½¬ÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥³ー¥¹¤Î°ìÉô¹¹¿·¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·µ¬ÄÉ²Ã¡¦¹¹¿·¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¿·»öÎã¡¦À©ÅÙÂÐ±þ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STEP3¡§¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡×
- ¡Ö¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×¤ò¹¹¿·
- ¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÄêµÁ¡×¤ò¡Ö¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¹¹¿·
- ¡Ö¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¥æー¥¹¥±ー¥¹¡× ¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã
STEP5¡§¡ÖNFT¡×
- ¡ÖNFT´ðÁÃÃÎ¼±¡×¤ò¹¹¿·
- ¡ÖNFT¤òÈ¯¹Ô¡¦¼è°ú¤¹¤ë¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã
- ¡Ö¡ÖNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤È¤Ï¡×¤ò¹¹¿·
¡ö¹¹¿·¸å¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥àÁ´ÂÎÁü¤ÏÊÌ»æ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¤¥Úー¥¸²èÌÌ
¤³¤ì¤é¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬¼Ô¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ò¤è¤ê¼ÂÌ³Åª¡¦À©ÅÙÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÍý²ò¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
zero to one¤Ç¤Ï¡¢Web3¡¦AI¡¦¥Çー¥¿Ê¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÌ»æ¡§¥«¥ê¥¥å¥é¥àÁ´ÂÎÁü
¥«¥ê¥¥å¥é¥àÁ´ÂÎÁü
¡ã»²¹Í¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µºà¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎWeb3¡§¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Þ¤Ç¡×¤Î³µÍ×
1¡¥¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³µÍ×
Web3.0/Web3¤Î³µÇ°¡¢¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤Ê¤É¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ä°Å¹æ»ñ»º¡¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î´ðÁÃ¡¢NFT¤äDAO¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ê¤É¡¢Web3¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¤ä´ûÂ¸»ö¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤´ðÁÃÃÎ¼±¤ò½¸Ìó¤·¤¿¡¢Æ°²è¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¼õ¹Ö²èÌÌ¤Î¥¤¥áー¥¸
2¡¥¹½À®
¡Ê1¡Ë¥Ó¥Ç¥ª¶µºà¡Ê7¥Æー¥Þ¡¢Ìó60ËÜ¡Ë
¡Ê2¡Ë³ÎÇ§¥Æ¥¹¥È¡Ê7¥Æー¥Þ¡¢Ìó100Ìä¡Ë
3¡¥¼õ¹Ö´ü´Ö
¹ØÆþ¤«¤é60Æü´ÖÍ¸ú
4¡¥²Á³Ê
1Ì¾¡Ê1ID¡Ë¤¢¤¿¤ê29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ë¡¿Í·ÀÌó¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤¢¤ê¡Ê¸ÄÊÌ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
5¡¥¼õ¹ÖÊýË¡
- ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡§zero to one¥µ¥¤¥È¡Êhttps://zero2one.jp/product/web3forbusiness/¡Ë¤è¤êÄ¾ÀÜ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Ë¡¿Í·ÀÌó¡§¸ÄÊÌ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êinfo@zero2one.jp¡Ë
6¡¥¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡Ê·×10»þ´ÖÄøÅÙ¡Ë
¡Ê1¡ËWeb3.0¡¿Web3
¡Ê2¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÆþÌç
¡Ê3¡Ë°Å¹æ»ñ»º¡¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó
¡Ê4¡Ë¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È
¡Ê5¡ËNFT¡ÊÈóÂåÂØÀ¥Èー¥¯¥ó¡Ë
¡Ê6¡ËDAO¡ÊÊ¬»¶·¿¼«Î§ÁÈ¿¥¡Ë
¡Ê7¡Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹
³ô¼°²ñ¼Òzero to one¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
zero to one¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥¥¤¥¤ÈÀ¸¤Â³¤±¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾¾ÈøË¶µ¼ø¡¢ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡ ²¬Ã«µ®Ç·¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò¸ÜÌä¤Ë·Þ¤¨¡¢¼ç¤ËAI¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼ITÊ¬Ìî¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»º³ØÏ¢·È¤Ç³«È¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Î¤Ù600¼Ò¡¢2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎAI¡¿DX¿Íºà°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ÎÆâ³ÕÉÜ¡ÖÀèÃ¼Åª¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦¹½ÃÛ¤äÀèÃ¼Åª¥µー¥Ó¥¹¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿Ï¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº»ö¶È¡×¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÀçÂæ»ÔÃæ¿´¾¦Å¹³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖWeb3.0·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¤éWeb3³èÍÑ¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://zero2one.jp/