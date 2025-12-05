Veeva¡¢AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö Veeva AI Agents ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿ SaaS ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ Veeva Systems¡Ú NYSE:VEEV ¡Û¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥×¥ì¥¶¥ó¥È¥ó¡¢ÆüËÜË¡¿Í ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÆüËÜË¡¿ÍÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡¢°Ê²¼ Veeva ¡Ë¤Ï¡¢2025 Ç¯ 12 ·î 3 Æü¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶È³¦¸þ¤± AI ¤Ç¤¢¤ë Veeva AI(https://www.veeva.com/jp/products/veeva-ai/) ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢Veeva Vault CRM(https://www.veeva.com/jp/products/crm-suite/crm/) ¤ª¤è¤Ó Veeva PromoMats(https://www.veeva.com/jp/products/veeva-promomats/) ¤Ø¤Î Veeva AI Agents ¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Veeva ËÜ¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£¸¶Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.veeva.com/resources/veeva-ai-agents-now-available-to-increase-productivity-and-customer-centricity/)¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë
Veeva Vault Platform(https://www.veeva.com/jp/products/vault-platform/) ¤Ë¤ª¤±¤ë Veeva AI ¤È¡¢Veeva ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÆâ¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÇÀìÌçÆÃ²½¤·¤¿ AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê AI ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼£¸³¡¢Ìô»ö¡¢°ÂÁ´À¾ðÊó´ÉÍý¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¸þ¤±¤ÎÄÉ²Ã¤Î Veeva AI Agents ¤¬¡¢2026 Ç¯Ãæ¤Ë½ç¼¡¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö Veeva ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¶È³¦ÆÃ²½·¿¤Î Veeva AI Agents ¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶È³¦¤ÏÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¸ÜµÒÃæ¿´¥â¥Ç¥ë¤ò¶¯²½¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê AI ¤ò¿×Â®¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÜµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Veeva AI Ã´Åö ¥·¥Ë¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î Andy Han ¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Veeva Vault CRM ¸þ¤± Veeva AI Äó¶¡¤Î³«»Ï
- Free Text Agent
¥³ー¥ëµÏ¿Æâ¤ÎÀøºßÅª¤ÊÌäÂê¤ò¸¡½Ð¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤·¤Æ¡¢Àµ³ÎÀ¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥³ー¥ë¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¹âÀºÅÙ¤Î¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- Voice Agent
Vault CRM ¤Ø¤Î²»À¼ÆþÎÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢MR ¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ÎµÏ¿¤ò¤è¤êÂ®¤¯¡¢´ÊÊØ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- Pre-call Agent
´ØÏ¢¤¹¤ë¥Çー¥¿¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢³èÆ°¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤È¿ä¾©¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢MR ¤Î½àÈ÷¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Veeva PromoMats ¡Êµ¬À©¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¡Ë¸þ¤± Veeva AI Äó¶¡¤Î³«»Ï
- Quick Check Agent
Ê¸Ë¡ÉÊ¼Á¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î³Æ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦Ë¡Ì³¡¦Ìô»ö¡Ê MLR ¡Ë¥ì¥Ó¥åー¤ÎÁ°¤Ë²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£
- Content Agent
¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÆâ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸Ì®¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Áµ¿±þÅú¡¢Í×Ìó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ Quick Check Agent ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¿³ºº¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Veeva AI Agents ¤Ï¡¢Veeva ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢¥Çー¥¿¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ØÄ¾ÀÜ¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥æー¥¶ー¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡¢¸¢¸Â¡¢´Æºº¾ÚÀ×¤Î¤â¤È¤Ç±¿±Ä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー´ë¶È¤Ï Veeva AI Agents ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Veeva Business Consulting(https://www.veeva.com/jp/services/business-consulting-services/) ¥Áー¥à¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¥æー¥¶ー¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´Ö¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥»¥¹¥Õ¥íー¤òÄêµÁ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹Àß·×¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Veeva ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î´ë¶È¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ï¡¢Veeva AI ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò Veeva Connect Æâ¤Î Veeva AI Community(https://veevaconnect.com/login) ¤Ç¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ Veeva AI ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶È³¦¤ÎÉ¾²Á
¡Ö°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ëÊýË¡¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÊ³¬¤Ë AI ¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Veeva AI ¤¬À¤³¦Ãæ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë°åÌôÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥Þ¥¤¥äー¥º ¥¹¥¯¥¤¥Ö
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óºÇ¹â¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦µ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô
Greg Meyers »á
¡Ö¥¢ー¥êー¥¢¥À¥×¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤Ï¡¢Veeva AI Quick Check Agent ¤¬¡¢MLR ¡Ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦Ë¡Ì³¡¦Ìô»ö¡Ë¤Î°ìÉô¤ò¤Û¤Ü¼êºî¶È¤Ê¤·¤Ç´°Î»¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤È¡¢Moderna ¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Åö¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Ï¤½¤³¤ØÅþÃ£¤¹¤ëÊýË¡¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥â¥Ç¥ë¥Ê
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
Jason Benagh »á
¡Ö Vault CRM ¤È¡¢Pre-call Agent ¤ä Voice Agent ¤Î¤è¤¦¤Ê Veeva AI Agents ¤Ç¡¢¸úÎ¨À¤¬¸þ¾å¤·¡¢MR ¤Ï²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¡¢HCP ¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥Õ¥¡ー¥Þ
¥Õ¥£ー¥ë¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
Frank Armenante »á
¡Ö Veeva ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÊÑ³×¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥Áー¥à¤È¤Î³×¿·¤Î¶¦Í¤Îµ¡²ñ¤ä¡¢Åö¼Ò¤Î Veeva ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿ Veeva AI ¤ÎÍøÍÑ³«»Ï¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î³ÈÂç¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡×
ÂçÄÍ¥èー¥í¥Ã¥Ñ
¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ëÀïÎ¬¡¦¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
Debbie Young »á
¡ÖÅö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë AI µ¡Ç½¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ Veeva AI ¤Î Free Text Agent ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Veeva AI ¤Ï¡¢´õ¾¯¼À´µ¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
¥¯¥é¥¤¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¥º
ºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô
Kea Lingo »á
¡Ö¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤¬ Veeva AI ¤ÎÁá´ü¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Veeva ÆÈ¼«¤Î¶È³¦ÆÃ²½·¿ AI ¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤È¡¢¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿ AI ³ÈÄ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ Veeva AI ¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢
¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ºÃ´Åö ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
Craig Robertson »á
¡Ö Free Text Agent ¤ä Voice Agent ¤È¤¤¤Ã¤¿ Veeva AI Agent ¤Ï¡¢¸úÎ¨²½¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î³ÍÆÀ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¥Áー¥à¤Îº£¸å¤Î±¿±ÄÊýË¡¤ËÊÑ³×Åª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EY ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢ー¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥° AG
¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥óÃ´Åö¥Ñー¥È¥Êー
Silvano Perrotta »á
¡Ú Veeva Systems ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Veeva ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Çー¥¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ´ë¶È¤«¤é¿·¶½¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢1,500 ¼Ò°Ê¾å¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó´ë¶È(https://www.veeva.com/jp/pbc/)¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä½¾¶È°÷¡¢³ô¼ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶È³¦¤ò´Þ¤à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÍø±×¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢www.veeva.com/jp/(http://www.veeva.com/jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú Veeva Forward-looking Statements ¡Û
This release contains forward-looking statements regarding Veeva¡Çs products and services and the expected results or benefits from use of our products and services. These statements are based on our current expectations. Actual results could differ materially from those provided in this release and we have no obligation to update such statements. There are numerous risks that have the potential to negatively impact our results, including the risks and uncertainties disclosed in our filing on Form 10-Q for the period ended October 31, 2024, which you can find here(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001393052/000139305224000024/veev-20240430.htm) (a summary of risks which may impact our business can be found on pages 36 and 37), and in our subsequent SEC filings, which you can access at sec.gov(https://www.sec.gov/).
¡ÚÄÉ²Ã¾ðÊó¡Û
