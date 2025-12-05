¡ÚÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Û12·î21ÆüÆüÍËÆü¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡¢À¶¿å¿¹ÎÓ¸ø±à Æâ ¹õÀî¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀ±¶õ´ÑË¾²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ä®Åô¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥¯¥·¥º¡×¤ÇÀ¡¤ó¤À¶õ¤Î²¼¡¢³§¤µ¤ó¤ÇÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀ¶¿å¿¹ÎÓ¸ø±à¡¡¹õÀî¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¡À±¶õ´ÑË¾²ñ¡×
¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤ÀÅß¤ÎÌë¡¢Ä®Åô¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥¯¥·¥º¡×¤Ç¡¢
Å·ÂÎË¾±ó¶À¤Ç´Ñ¤ëÀ±¶õ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎáÏÂ£·Ç¯12·î21Æü¡¡19»þ¤«¤é
±«Å·¤Î¾ì¹ç¡¢½¸²ñ¼¼¤Ë¤Æ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×µÚ¤ÓÀ±¶õ¹ÖºÂ¤Î¤ß³«ºÅ
À±¶õ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
À¶¿å¿¹ÎÓ¸ø±àÆâ¹õÀî¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¡¢¡ÖÀ±¶õ´ÑË¾²ñ¡×¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢À±¶õ¹ÖºÂ¡¦À±ºÂÁá¸«È×¤ÎºîÀ®¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Å·ÂÎË¾±ó¶À¡¦ÁÐ´ã¶À¤ò
»È¤Ã¤¿Å·ÂÎ´ÑÂ¬¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡¡¡§°ìÈÌ¡¡3,000±ß¡¡Î¾²ÏÆâ¾®Ãæ³Ø¹»¤Î³§¤µ¤ó¤Ï1,000±ß
»ý¤ÁÊª¡¡¡§¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÁÐ´ã¶À¡£ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½¸¹ç¾ì½ê¡§À¶¿å¿¹ÎÓ¸ø±à´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡¡½¸²ñ¼¼
»²²Ã¿½¹þ¡§À¶¿å¿¹ÎÓ¸ø±à´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL¡¡054-395-2999
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9»þ～17»þ¡¡·îÍËµÙ´Û¡Ê·îÍË½ËÆü¤Î¾ì¹çÍâ²ÐÍË¡Ë
»ÜÀß¾Ò²ð¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¾Ò²ð¡¦¹ðÃÎ¡Ë
ÅöÆü¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÅÄÊý·´È¡ÆîÄ®¡Ö ·î¸÷Å·Ê¸Âæ https://gekkou.or.jp/ ¡×ÍÍ¤è¤ê¡¢¹Ö»Õ¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢À±¶õ¹ÖºÂ¡¢À±ºÂÁá¸«È×ºîÀ®¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Å·ÂÎ´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·ÂÎË¾±ó¶À¤È¤½¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤âË¾±ó¶À¤ò»È¤Ã¤¿
´ÑÂ¬¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×¡ÊÍøÍÑÊýË¡¡¦ÎÁ¶âÅù¡Ë
À¶¿å¿¹ÎÓ¸ø±à¡¡¤ä¤¹¤é¤®¤Î¿¹¡¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡¡
¢©424-0413¡¡ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÀ¾Î¤1310-1
TEL/FAX¡¡054-395-2999
¹õÀî¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¡33¥µ¥¤¥È¡¡¥µ¥¤¥ÈÍøÍÑÎÁÌµÎÁ
ÍøÍÑÊýË¡
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¤ª¤¯¤·¤º¤Ð¤Ã¤¿¡×https://okushizuoka.comp-re.com/
¤è¤ê¹õÀî¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/yasuraginomori/
