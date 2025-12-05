JRÀ¾ÆüËÜ¡ß¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¡ß°ÛÃ¼»ù¡¡¹â¹»À¸¤È¶¦¤Ë¡ÈÌ¤Íè¤ÎÂçºå±Ø¡É¥ë¥¯¥¢¤Î¥Õ¥í¥¢¤ò¹Í¤¨¤ëÃµµæ³èÆ°ÂèÆóÃÆ¤ò12·î21Æü¤Ë¼Â»Ü
Áí¹ç·¿ÁªÈ´ÀìÌç½Î¤Î¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤ª¤è¤ÓÃµµæ³èÆ°»Ù±çÃÄÂÎ °ÛÃ¼»ù¡ÊITANZI¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹â¹»À¸¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤ÎÂçºå±Ø¤ò¹Í¤¨¤ëÃµµæ³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î21Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂèÆóÃÆ¤ÎÃµµæ³èÆ°¤ÏÂçºå±Ø¤Ë¤¢¤ë±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥ë¥¯¥¢¡×¤Î1¥Õ¥í¥¢¤òÂêºà¤Ë¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¹»À¸¼«¿È¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¼¡¤ÎÍèË¬¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Î¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¼çÂÎÅª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖÃµµæ³èÆ°¡×¤ä¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡¦¿äÁ¦Æþ»î¡×¤Îºß¤êÊý¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¤ò¼Â¼Ò²ñ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÆ°¤¤¬Á´¹ñ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤È¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¡¢¤½¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò°ÛÃ¼»ù¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÃµµæ³èÆ°¤ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²½¡£12·î14Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÂè°ìÃÆ¤ËÂ³¤¯ÂèÆóÃÆ¤ÎÃµµæ³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥ë¥¯¥¢¡×¤Î1¥Õ¥í¥¢¤Î¹½ÁÛ¤ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¼«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î´ë²èÎ©°Æ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä±¿±Ä¤Î»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤äÌ¤Íè¤ÎÍøÍÑ¼Ô¥Ëー¥º¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ëÎÏ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë´ë²èÎ©°Æ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤òÂç³ØÆþ»î¤ä¾Íè¤Î³Ø½¬¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¤È°ÛÃ¼»ù¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
¼Â»Ü¾ì½ê¡§Âçºå±Ø¶áÊÕ
¢¨ ³«ºÅ¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¤ª¿½¤·¹þ¤ß
²¼µQR¥³ー¥É¤ò¤ªÆÉ¤ß¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤
¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¿½¤·¹þ¤à :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN4Fs0EqQcamrcGs_Zx_DSYvDQv2VmIm7eYihO6EX_PLsdtQ/viewform
¼Â»ÜÃÄÂÎÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§ À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄÆóÃúÌÜ4ÈÖ24¹æ
ÀßÎ©¡§ 1987Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§ 226,138É´Ëü±ß
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÁÒºä¾º¼£
»ö¶È¡§ ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È¡¿Î®ÄÌ¶È¡¿ÉÔÆ°»º¶È¡¿Î¹¹Ô¡¦ÃÏ°è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¶È¡¿¤½¤ÎÂ¾
¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë30¹»¼Ë°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·15Ç¯°Ê¾å¤â¤Î´Ö¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¡ÊAOÆþ»î¡Ë¤òÀìÌç¤ËÅìµþÂç³Ø¤ä·ÄØæ¡¦Áá°ðÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÆñ´ØÂç³Ø¤Ø¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¡£
´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¾åËÜÄ®¡¦ÂçºåÇßÅÄ¡¦Ê¼¸ËÀ¾µÜ¡¦µþÅÔ¹»¼Ë¤Ê¤É2ÉÜ1¸©¤Ë4¹»¼Ë¤òÅ¸³«¤·µþºå¿À¤Ê¤É¤ÎÆñ´Ø¹ñÎ©Âç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø´ØÆ±Î©¤ØËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¡£
ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ¿Í¹Ö»Õ¤Î½¸ÃÄ¼ø¶È¤ÈÆñ´ØÂç¤òÆÍÇË¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÇ¯Æâ¤ËÁá·Ä¤ä´Ø´ØÆ±Î©¤Ø¤ÎÇ¯Æâ¹ç³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãµµæ³èÆ°»Ù±ç °ÛÃ¼»ù¡ÊITANZI¡Ë
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÃµµæ³èÆ°¤ò°ìÊâÀè¤ÎÆþ»î¤Ç»È¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÂçºåÉÜÎ©¹â¹»¤ä»äÎ©¹â¹»¸þ¤±¤ËÃµµæ³èÆ°¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¡£
¥ëー¥¯¥¹»Ö½Î¤ÎµþÅÔ¹»¼ËÄ¹¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òºÇÃ»¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤ÇÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Î¤â¤Ã¤È¤Ï¤ä¤¯Ãµµæ³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤ÈÃµµæ³èÆ°³èÆ°»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¤òÎ©Ì¿´ÛÂç³ØºßÀÒÃæ¤Ëµ¯¶È¡£