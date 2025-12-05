12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～16Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ¡ÚHEMPS Winter Table¡Û°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¢¥Ý¥»¥«¥êー¤Ë¤ÆPOPUP³«ºÅ¡£¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Õー¥É6¼ï¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥ó¥×¥Õー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¾¾´ÝÀ¿¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ø¥ó¥×¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒHEMPS¡Ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´ÛÃÏ²¼2³¬ ¥¤¥»¥¿¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¢¥Ý¥»¥«¥êー¥ßー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÒHEMPS Winter Table¡Ó- ¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤Ç¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤òÌ£¤ï¤¦Åß¡£POPUP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡È¤³¤³¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥Õー¥É6¼ï¡É¤òÈ¯Çä¡£¿´¤È¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿¢ÊªÀ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥×¥Õー¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åß¤Î¿©Âî¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～14:00¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦È¯¹Ú¿©¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÇ¦Éñ¡ÊSHINOBU¡Ë¤µ¤ó¤¬Å¹Æ¬¤ËÍèÅ¹¡£´ü´ÖÃæ11Æü¤ÏHEMPSÂåÉ½¡¦¾¾´Ý¤âÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê ¡ÈSPECIAL 6 ITEMS¡É
£±. SUNPEDAL ¡ß HEMPS ¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë
ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤ÇÃøÌ¾¿Í¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖSUNPEDAL¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡£
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¥½¥ë¥Æ¥£ー¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥µ¥ß¤¤Ê¤³¡¦ËõÃã¥°¥êー¥ó¤Î3¼ï¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë¡£¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅß¤Î¥Ø¥ë¥·ー¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£ 3564±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°å»Õ¤ÎÎëÌÚÀ²·Ã»á¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¡¦¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖCHOICE Eat And Study Space In Kyoto¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï£´¼ïÎà
£².CHOICE ¡ß HEMPS ¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ø¥ó¥×¥Ð¥¿ー
ÆýÀ½ÉÊ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ð¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÆý»À¶Ý¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿Æ¦Æý¤È¿¢ÊªÌý¤òÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ø¥ó¥×¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¯¥êー¥ßー¤Ç¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¸åÌ£¤Ï·Ú¤ä¤«¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ø¥ó¥×¥·ー¥É¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë°ïÉÊ¡£
90g¡ß2¡¡3240±ß
£³. CHOICE ¡ß HEMPS ¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ø¥ó¥×¥Ð¥¿ー ËãÃº
ËãÃº¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¤¬ÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ð¥¿ー¤Ç¤¹¡£¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÆý»À¶Ý¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿Æ¦Æý¤È¿¢ÊªÌý¤òÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ø¥ó¥×¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¯¥êー¥ßー¤Ç¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¸åÌ£¤Ï·Ú¤ä¤«¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
90g¡ß2¡¡3240±ß
£´. CHOICE ¡ß HEMPS ¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ø¥ó¥×¥½¥Õ¥È¥Ð¥¿ー
¿¢ÊªÍ³ÍèÆý»À¶Ý¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤äÆ¦Æý¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ø¥ó¥×¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£·Ú¤¯¥¯¥êー¥ßー¤Ê¸ý¤É¤±¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤âÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥Ð¥¿ー¡£
150g¡¡3240±ß
£µ. CHOICE ¡ß HEMPS ¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ø¥ó¥×¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡Ê¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥½¥ë¥È¡Ë
¥Ø¥ó¥×¥·ー¥É¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ê»ÝÌ£¤ò¤¤¤«¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤È¡¢È¯¹ÚÍ³Íè¤Î¿¼¤¤É÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¤Ç¤¹¡£¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥½¥ë¥È¤Î¹á¤ê¤¬ÌîºÚ¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¥Áー¥ºÂåÂØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÈ¯¹Ú¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆýÀ®Ê¬ÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤¿¤á¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ÎÊý¤äÆýÀ½ÉÊ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
130g 3780±ß
£¶. GOHOUBI. ¡ß HEMPS ÊÆÊ´¤Î¥Á¥ã¥¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹ ¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê¥Ø¥ó¥×¥·ー¥ÉÆþ¤ê¡Ë
ÇÀÌô¤ò»È¤ï¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¹ñ»ºÊÆÊ´¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¡¦¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ê¤´¤Û¤¦¤Ó¡£GOHOUBI.¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¤·¤Ã¤È¤ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡£ÊÆÊ´¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤µ¤Ë¥Ø¥ó¥×¥·ー¥É¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¢¨13Æü¡ÊÅÚÍË¡Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¢£ HEMPS Winter Table ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¥Õー¥É6¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ø¥ó¥×¥·ー¥É¤ä¿Íµ¤¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È
12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～14:00 Ç¦Éñ¡ÊSHINOBU¡Ë¤µ¤ó¤¬Å¹Æ¬¤ËÅÐ¾ì
¥â¥Ç¥ë¡¢°ì»ù¤ÎÊì¡¢È¯¹Ú¿©¡¦¥¢¥í¥Þ¥±¥¢¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢
¡È¿´¤È¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Êë¤é¤·¡É ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë Ç¦Éñ¡ÊSHINOBU¡Ë¤µ¤ó ¤¬Å¹Æ¬¤ËÍèÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
POPUP¸ÂÄê¥Õー¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆü¡¹¤Î¿©¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤Ê¤É¤ò¡¢Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ÒHEMPS Winter Table¡Ó POPUP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´ÛÃÏ²¼2³¬ ¥¤¥»¥¿¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¢¥Ý¥»¥«¥êー¥ßー¥ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Î±Ä¶È¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñ´üÃæ¤Î¤ª¼èÃÖ¤¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ª¼èÃÖ¤¤Ï²ÄÇ½
¢¨ÅÅÏÃÃíÊ¸¡¦ÇÛÁ÷¤ÏÎäÅà¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤áÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É
SUNPEDAL
CHOICE
GOHOUBI.
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥ó¥×¥Õー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉHEMPS¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥×¤Î¥â¥À¥ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë&¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ê»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÏÇÝ¤¬¤¿¤ä¤¹¤¯¡¢°á¿©½»¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ø¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Ø¥ó¥×À½ÉÊ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÅ¸³«¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê¸½Âå¿Í¤ÎQOL¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È/SNS
HEMPS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://hemps.jp
¥Ø¥ó¥×¥Õー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://shop.hempfoods.jp/